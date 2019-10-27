مشاركتي التحفيزيه في مسابقه ( من اجلك اكتب يا وطني)

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نوفمبر

بين النار والنور..

اشعلت. ثوره من اثقل الأمانات,,

وصنعت سيلا من اروع المعجزا,,



بين النار والنور..

سبع شداد من السنين الحالكات,,

ولدت من رحم القهر والااهات,,



بين النار والنور..

ثورة قهرت آل الصليب والطغاة,,

فكانت بلسما للاحرار والمعذبات,,



بين النار والنور..

الهمت صدور الاحرار بالصبر والثبات ,,

وقصمت ضهور الاشرار بالبطولات ,,



بين النار والنور..

كتبت التاريخ بالدماء الزاكيات ,,

وأسست لوطن حر في الجبال الشاهقات,,



بين النار والنور ..

صنعت ثورة دوى دويها عنان السماوات,,

وسمع صداها في كل القارات ,,



بين النار والنور ..

وحدت شعبا يعشق البطولات ,,

وجعلت للحرائر مكانا في كل الغزوات,,



بين النار والنور ..

انعشت نبع الحياة في الاموات ,,

يطاردون جحافل الشر والضلمات ,,



بين النار والنور ..

اُلِفت قصص وحكايات,,

فكنت بردا وسلاما على من تدب فيه الحياة,,







نوفمبر يا شهر المعجزات





#sami44







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