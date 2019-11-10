تكريم الفائزين في مسابقة من اجلك يا وطني أكتب

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,190
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم
منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]
على وجه الخصوص
حياكم الله جميعا و بياكم
قبل فترة و في شهرة الانتصارات شهر نوفمبر
طرحنا مسابقة تحت عنوان
مسابقة .. لأجلك يا وطني أكتب ",,
طبعا لكل مجتهد نصيب و بالأدب و اللغة تفتح القلوب المقفلة
و بالادب تستوفي الذكرى حقها
بالكلم العذب و المفردات الجميلة و بالوزن الموزون نتغنى للوطن
كما نتغنى للحب و للحياة و للأمل
و بالنص ننفض الغبار عن التاريخ
و به نعبر عن حبنا لأرضنا و ثورتنا المجيدة
و الغاية من المسابقات هو استجلاب الذي سبق بأسلوب تنافسي في جو من التآخي و الود
كان بين ايدينا مواضيع مشاركة كلها ذات قيمة و مستوى لا بأس به
حيث تم اختيار
الفائز الأول
صاحب موضوع
مشاركتي في مسابقة لاجلك وطني اكتب
@ONjINE
الذي تحصل على الوسام
و على 300 نقطة شرفية
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الفائز الثاني هو موضوع
مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)
@يلوو شيش
لتتحصل على الوسام التالي
و على 300 نقطة شرفية
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الفائز بالمركز الثالث موضوعان و هما
مشاركة في موضوع لأجلك وطني
@علي 111
مشاركتى الرمزية في مسابقةمن اجلك ياوطنى
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
فيتحصلان على الوسام
و على 300 نقطة شرفية
أما باقي المشاركات فكانت تستحق التتويج لكن هو اجتهاد منا في اختيار الفائز
مشاركتي في مسابقة لاجلك اكتب يا وطني
@زاد الرحيل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)
@عبدالرؤوف
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي الرمزية في مسابقة ،، لأجلك ياوطني أكتب ,,'
@Autumn leaves
ـــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي التحفيزيه في مسابقه ( من اجلك اكتب يا وطني)
@sami44
ـــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي في مسابقة...لأجلك ياوطني أكتب..
@Ahamed Hani
___________
مشاركتي لأاجلك ياوطني اكتب
@rafid2
___________
مشاركة بسيطة جدا في مسابقة لاجلك يا وطني اكتب
@فتى من الغد
فللجميع الوسام التالي
و 100 نقطة شرفية
مبارك للجميع
و الشكر الجزيل للأخوة
@Hakan
@Autumn leaves
@sami44
أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم
منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]
على وجه الخصوص
حياكم الله جميعا و بياكم
قبل فترة و في شهرة الانتصارات شهر نوفمبر
طرحنا مسابقة تحت عنوان
مسابقة .. لأجلك يا وطني أكتب ",,
طبعا لكل مجتهد نصيب و بالأدب و اللغة تفتح القلوب المقفلة
و بالادب تستوفي الذكرى حقها
بالكلم العذب و المفردات الجميلة و بالوزن الموزون نتغنى للوطن
كما نتغنى للحب و للحياة و للأمل
و بالنص ننفض الغبار عن التاريخ
و به نعبر عن حبنا لأرضنا و ثورتنا المجيدة
و الغاية من المسابقات هو استجلاب الذي سبق بأسلوب تنافسي في جو من التآخي و الود
كان بين ايدينا مواضيع مشاركة كلها ذات قيمة و مستوى لا بأس به
حيث تم اختيار
الفائز الأول
صاحب موضوع
مشاركتي في مسابقة لاجلك وطني اكتب
@ONjINE
الذي تحصل على الوسام
و على 300 نقطة شرفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفائز الثاني هو موضوع
مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)
@يلوو شيش
لتتحصل على الوسام التالي
و على 300 نقطة شرفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفائز بالمركز الثالث موضوعان و هما
مشاركة في موضوع لأجلك وطني
@علي 111
مشاركتى الرمزية في مسابقةمن اجلك ياوطنى
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
فيتحصلان على الوسام
و على 300 نقطة شرفية
أما باقي المشاركات فكانت تستحق التتويج لكن هو اجتهاد منا في اختيار الفائز
مشاركتي في مسابقة لاجلك اكتب يا وطني
@زاد الرحيل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)
@عبدالرؤوف
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي الرمزية في مسابقة ،، لأجلك ياوطني أكتب ,,'
@Autumn leaves
ـــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي التحفيزيه في مسابقه ( من اجلك اكتب يا وطني)
@sami44
ـــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي في مسابقة...لأجلك ياوطني أكتب..
@Ahamed Hani
___________
مشاركتي لأاجلك ياوطني اكتب
@rafid2
___________
مشاركة بسيطة جدا في مسابقة لاجلك يا وطني اكتب
@فتى من الغد
فللجميع الوسام التالي
و 100 نقطة شرفية
مبارك للجميع
و الشكر الجزيل للأخوة
@Hakan
@Autumn leaves
@sami44
مع تحيات ادارة اللمة