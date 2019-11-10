تكريم الفائزين في مسابقة من اجلك يا وطني أكتب

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,190
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله الرحمن الرحيم

أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم
منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]
على وجه الخصوص
حياكم الله جميعا و بياكم

قبل فترة و في شهرة الانتصارات شهر نوفمبر
طرحنا مسابقة تحت عنوان
مسابقة .. لأجلك يا وطني أكتب ",,
3dlat.com_14145916179.gif
طبعا لكل مجتهد نصيب و بالأدب و اللغة تفتح القلوب المقفلة
و بالادب تستوفي الذكرى حقها
بالكلم العذب و المفردات الجميلة و بالوزن الموزون نتغنى للوطن
كما نتغنى للحب و للحياة و للأمل

و بالنص ننفض الغبار عن التاريخ
و به نعبر عن حبنا لأرضنا و ثورتنا المجيدة

و الغاية من المسابقات هو استجلاب الذي سبق بأسلوب تنافسي في جو من التآخي و الود


3dlat.com_14145916179.gif

كان بين ايدينا مواضيع مشاركة كلها ذات قيمة و مستوى لا بأس به

حيث تم اختيار

الفائز الأول
صاحب موضوع
مشاركتي في مسابقة لاجلك وطني اكتب
@ONjINE

الذي تحصل على الوسام
1111111111111.gif
و على 300 نقطة شرفية
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الفائز الثاني هو موضوع
مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)
@يلوو شيش
لتتحصل على الوسام التالي
22222222222222222.gif

و على 300 نقطة شرفية
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الفائز بالمركز الثالث موضوعان و هما
مشاركة في موضوع لأجلك وطني
@علي 111

مشاركتى الرمزية في مسابقةمن اجلك ياوطنى
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
فيتحصلان على الوسام
3333333333.gif
و على 300 نقطة شرفية




أما باقي المشاركات فكانت تستحق التتويج لكن هو اجتهاد منا في اختيار الفائز
مشاركتي في مسابقة لاجلك اكتب يا وطني
@زاد الرحيل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)
@عبدالرؤوف
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي الرمزية في مسابقة ،، لأجلك ياوطني أكتب ,,'
@Autumn leaves
ـــــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي التحفيزيه في مسابقه ( من اجلك اكتب يا وطني)
@sami44
ـــــــــــــــــــــــــ
مشاركتي في مسابقة...لأجلك ياوطني أكتب..
@Ahamed Hani
___________
مشاركتي لأاجلك ياوطني اكتب
@rafid2
___________
مشاركة بسيطة جدا في مسابقة لاجلك يا وطني اكتب
@فتى من الغد

فللجميع الوسام التالي

104_1542452503l.jpg.gif
و 100 نقطة شرفية


مبارك للجميع

و الشكر الجزيل للأخوة
@Hakan
@Autumn leaves
@sami44

مع تحيات ادارة اللمة
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
281
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مبروك للجزائر وللفائزين
ليعلم كل تافه من اقوام فرنسا ومن على شاكلتهم ان نوفمبر عرق دساس فينا نورثه للاجيال
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
281
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مبروك للجزائر وللفائزين
ليعلم من يريدون للجزائر الفتنة ان نوفمبر عرق دساس فينا نرثه ونورثه للاجيال
 
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