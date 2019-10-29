قرش الميجالودون

قرش ميجالودون

تواجد قرش ميجالودون

حقائق حول ميجالودون

فيلم The Meg

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ربما ستكون هذه اول مرة تسمع بهذا الإسم لكن تأكد انك بعد هذا المقال سيقشعر بدنك من سماع إسمه.جمعت لكم في هذا المقال اهم التفاصيل عن سمك القرش الابيض العملاق او ما يسمى بالميجالودون.اتمنى ان ينال اعجابكميعتبر قرش ميجالودون من أضخم الحيوانات البحرية المفترسة وأكبرها في العالم، فقد كان يوصف بأنه كارثة أَلمّت بالبحار قبل أكثر من 23 مليون سنة على الأقل، ويصل طول هذا الكائن الوحشي إلى 17.9 متر على الأقل، وإشتهر بتنفيذه لهجماتٍ قاضية بحق البشرية وإزهاق الأرواح بالجملة، وتشير المعلومات إلى أن هذا النوع من أسماك القرش قد إنقرض بعد العصر الميوسيني المبكر؛ أي قبل 2.6 مليون سنة تقريبًا، وجاءت تسميته من الكلمة اليونانية Megalodon؛ ويقصد بها الأسنان العملاقة.عُثر على الكثير من الأحافير الضخمة التي تدل على تواجده في البحار الإستوائية والمعتدلة والضحلة طوالة الخطوط الساحلية، بالإضافة إلى المناطق التي تعرضت للجرف القاري في كافةِ القارات ماعدا القارة القطبية الجنوبية، وما فتح الأفق أمام ميجالودون للإنتقال من مسطح مائي إلى آخر هو شق الكثير من الطرق البحرية وفصلها عن بعضها البعض؛ وخاصةً ما بين أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا أيضًا، فإتسعت رقعة تواجده حتى بلغ البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط وخليج البنغال أيضًا، وليس ذلك فحسب؛ بل عُثر على أحافير له فوق سواحل كاليفورنيا والأجزاء الجنوبية من أستراليا.تاليًا أهم الحقائق حول أخطر وأضخم أسماك القرش الميجالودون، وهي:يصل حجم قرش ميجالودون أضعاف حجم أسماك القرش الموجودة حاليًا بثلاث مرات على الأقل.يحتاج قرش ميغالودون إلى 2500 رطل من الغذاء بشكلٍ يومي.يصنف الميجالودون ضمن ذوات الدم البارد، كما هو الحال بأسماك القرش الأبيض الضخمة الموجودة حاليًا.حجم أنثى ميجالودون تبلغ ضعف حجمه، إذ يصل طولها إلى 66 قدم على الأقل.يفترس الميجالودون الإنسان والحيتان والأسماك والفقمة والدلافين، وجميع أنواع الكائنات البحرية بما فيها المفترسة أيضًا.عُثر على كميات ضخمة من الأحافير الخاصة بقرش ميجالودون طوالة المناطق الساحلية ما عدا القارة القطبية الجنوبية في الفترة ما بين 2007-2009م، وقد أكد الباحثون على أن ضخامة الأسنان التي تم العثور عليها بالقرب من سواحل بنما تعود لهذا الكائن الضخم، ويصل طول السن الواحد نحو 6.9 بوصات، وتعتبر أطول من أسنان سمك القرش الأبيض بثلاثة مرات.تمكنت سمكة القرش الميجالودون من إجتياح دور السينما، حيث كانت بطلة فيلم الخيال العلمي The Meg، حيث إعترضت الميجالودون بطلة الفيلم، طريق غواصة تابعة للبرنامج الدولي في أعماق المحيط الهادئ، وقد عُرض الفيلم في دور العرض الأمريكية في العاشر من شهر أغسطس عام 2018م. على كل حال انصحكم بمشاهدة هذا الفلم فهو في قمة الروعةWhat Happened to the MegalodonMegalodon10 Fascinating Facts About MegalodonThe Meg