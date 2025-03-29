0.Adobe Illustrator 2025 v29.4 عملاق التصميم الجرافيكي والفيكتور نسخة مفعلة

عوض السوداني
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نقدم لكم اليوم أحدث إصدار من برنامج
Adobe Illustrator 2025 v29.4.0
عملاق التصميم الجرافيكي والفيكتور نسخة مفعلة
نسخة مسجلة متعددة اللغات.
Adobe Illustrator هو برنامج رسومات متجهية قياسي في الصناعة يستخدمه المصممون على نطاق واسع
في مختلف مجالات الرسومات الرقمية، والرسوم التوضيحية، والطباعة، لإنشاء جميع أنواع الأصول المتعددة الوسائط،
مثل المواد المطبوعة، ومحتوى الويب، والوسائط التفاعلية، والفيديو، وتطبيقات الهاتف المحمول.
التغييرات في الإصدار 2025:
محاذاة الكائنات وترتيبها وتحريكها على طول المسار. تتيح لك أداة "الكائنات على المسار" الجديدة إرفاق الكائنات
بالمسارات المستقيمة والمنحنية ومحاذاتها. بمجرد إرفاقها، يمكنك تدوير الكائنات وتغيير نقاط إرفاقها وضبط المسافات
وتبديلها وتحريكها حول المخطط التفصيلي دون فقدان المحاذاة. عند تحرير المخطط التفصيلي أو إضافة كائنات
أو إزالتها، تتم محاذاة الكائنات المرفقة وإعادة ترتيبها تلقائيًا.
تتبع الصور بدقة وتحكم أكبر. تتيح لك ميزة تتبع الصورة المتقدمة إنشاء تتبعات دقيقة مع منحنيات محسّنة
تتطابق بشكل وثيق مع الصورة الأصلية. عند التتبع في وضع اللون، يمنع إعداد الشفافية تتبع الخلفيات الشفافة باللون الأبيض.
في وضع اللون أو تدرج الرمادي، يقوم خيار التدرجات باكتشاف وتتبع التدرجات الخطية استنادًا إلى الكثافة المحددة. بعد التتبع،
يمكنك تحسين التدرجات اللونية بسهولة باستخدام أداة التدرج اللوني. بفضل وجود عدد أقل من نقاط الربط وخيار التجميع التلقائي
الذي ينظم المسارات في مجموعات منطقية، أصبح من السهل تحرير النتيجة المتتبعة. بالإضافة إلى ذلك،
يتيح لك خيار الأشكال تتبع الدوائر والمربعات والمستطيلات كأشكال ديناميكية، مما يجعل عملية التحرير أسهل.
تحسين جودة تخطيطات الأسطح المستوية. عند إنشاء التخطيطات، يتم وضع الرسومات المتجهة بدقة على الأسطح المستوية.
يمكنك الوصول إلى الأدوات والمهام مباشرة على اللوحة. يسمح لك شريط المهام السياقي بالوصول إلى إجراءات المتابعة المستخدمة
بشكل متكرر للكائن والأداة المحددة. عند تحديد مسار باستخدام أداة التحديد المباشر، يوفر شريط مهام السياق خيارات تحرير متنوعة،
بما في ذلك التبسيط والتنعيم. عند العمل باستخدام أداة الكائنات الموجودة على المسار، يجعل شريط المهام السياقي إعادة ترتيب الكائنات
المرفقة أمرًا سهلاً دون فقدان المحاذاة. بالإضافة إلى ذلك، تبدو أشرطة المهام القديمة لأدوات التنعيم والتحويل الحر والحجم متشابهة
مع شريط المهام السياقي. عند العمل مع صورة أو كائن متجه، يساعدك شريط المهام السياقي على إنشاء تخطيطات بسهولة.
بمجرد إنشائه، يساعدك على الوصول بسرعة إلى المهام ذات الصلة.
تحديث أو حفظ تخطيطات النصوص في اللغات شرق الآسيوية. تعمل أداة Reflow View على تبسيط عملية عرض تخطيطات النصوص
وتحليلها وتحديثها في اللغات الشرق آسيوية. عند فتح مستند تم إنشاؤه في إصدار سابق من Illustrator،
يحذرك البرنامج من أي تغييرات محتملة في تخطيط النص. يمكنك تحديث التخطيط أو الاحتفاظ بالتخطيط الأصلي.
تغيير حجم الرسم التوضيحي باستخدام لوحة فنية. عند إنشاء تصميم لعدة أسطح، مثل اللوحات الإعلانية والمجلات والملصقات،
قد تحتاج إلى تغيير حجم لوحة الرسم والأعمال الفنية للحفاظ على سلامة التصميم ونسبته.
إنشاء تدرجات لونية مذهلة في لوحة العينات. قم بإنشاء تدرجات لونية فريدة باستخدام ألوان فردية أو مجموعة من الألوان مباشرة من لوحة العينات.
يمكن استخدام التدرجات اللونية لإضافة الحجم إلى الكائنات المتجهة، بالإضافة إلى إضافة الضوء والظل إلى الرسوم التوضيحية.
قم بقص الكائنات بالتساوي باستخدام أداة السكين باستخدام الأدلة الذكية.
يمكن استخدام أداة السكين بالاشتراك مع الأدلة الذكية لربط هذه الأدلة بأي كائنات تحتاج إلى قطع بنسب متساوية.
تحسين الأداء. استمتع بأداء أسرع بما يصل إلى 5 مرات عند عرض الصور المرتبطة.
ما هو الجديد
متطلبات النظام
نظام التشغيل: Windows 11 أو Windows 10 (64 بت)
المعالج: معالج Intel Core i5 أو AMD Ryzen 5
الذاكرة: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (يوصى بـ 32 جيجابايت)
بطاقة الرسومات: NVIDIA GeForce GTX 1070 أو AMD Radeon RX 5700 XT (8 جيجابايت) من VRAM الموصى بها)
التخزين: 4 جيجابايت من مساحة القرص الثابت المتوفرة (يوصى باستخدام SSD)
الشاشة: شاشة عرض بدقة 1920 × 1080 (يوصى باستخدام شاشة شبكية العين)
متطلبات النظام الكاملة
الموقع الرسمي: Vector Graphics Software – Adobe Illustrator
حجم البرنامج : 3.75 جيجابايت
Adobe Illustrator 2025 v29.3
عذرا رابط ربحي للدعم