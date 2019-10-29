من هم الأساطير













1-الاسطورة هو عثمان بن عفان عندما قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة



2-الاسطورة هو علي بن ابي طالب عندما خلع باب خيبر بمفرده



3-الاسطورة هو الزبير بن العوام عندما هجم على حصن الكفار بمفرده ليفتح باب النصر للمسلمين



4-الاسطورة هو ضرار بن الأزور عندما هجم على جيش الروم بمفرده



5-الاسطورة هو خالد بن الوليد عندما هجم على صفوف الكفار واختطف قائدهم وعاد الى صفوف المسلمين سالما​ من هم الأساطير1-الاسطورة هو عثمان بن عفان عندما قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة2-الاسطورة هو علي بن ابي طالب عندما خلع باب خيبر بمفرده3-الاسطورة هو الزبير بن العوام عندما هجم على حصن الكفار بمفرده ليفتح باب النصر للمسلمين4-الاسطورة هو ضرار بن الأزور عندما هجم على جيش الروم بمفرده5-الاسطورة هو خالد بن الوليد عندما هجم على صفوف الكفار واختطف قائدهم وعاد الى صفوف المسلمين سالما​

6-الاسطورة هو الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي احتاج الى اقل من عامان ليطوف بعدها بالزكاة فلا يجد من يأخذها7-الاسطورة هو خالد بن الوليد الذي خاض 100معركة ولم يخسر ولا واحده8-الاسطورة هو علي بن ابي طالب عندما قاتل بسيفين وتحكم بحصانه في قدميه9-الاسطورة هو جعفر الطيار عندما حضن الراية بعد ما تقطعت يداه10-الاسطورة هو عمر بن الخطاب عندما هاجر المسلمين سرا الى المدينة المنورة.....إلا عمر....الذي لبس سيفه ووضع قوسه على كتفه وحمل أسهمًا وعصاه القوية، وذهب إلى الكعبة حيث طاف سبع مرات، ثم توجه إلى مقام إبراهيم فصلى، ثم قال لحلقات المشركين المجتمعة: «شاهت الوجوه، لا يُرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يُرمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي». فلم يتبعه أحد منهم.11- الاسطورة هو حمزة بن عبد المطلب عندما علم ان ابو جهل شتم الرسول واذاه فذهب الى ابو جهل وشج وجهه وقال: : «أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرُدَّ ذلك علي إن استطعت»للامانة منقول للافاده