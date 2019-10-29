من هم الأساطير

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,932
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
من هم الأساطير



FB_IMG_1572387926418.jpg

1-الاسطورة هو عثمان بن عفان عندما قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة

2-الاسطورة هو علي بن ابي طالب عندما خلع باب خيبر بمفرده

3-الاسطورة هو الزبير بن العوام عندما هجم على حصن الكفار بمفرده ليفتح باب النصر للمسلمين

4-الاسطورة هو ضرار بن الأزور عندما هجم على جيش الروم بمفرده

5-الاسطورة هو خالد بن الوليد عندما هجم على صفوف الكفار واختطف قائدهم وعاد الى صفوف المسلمين سالما​

6-الاسطورة هو الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي احتاج الى اقل من عامان ليطوف بعدها بالزكاة فلا يجد من يأخذها

7-الاسطورة هو خالد بن الوليد الذي خاض 100معركة ولم يخسر ولا واحده

8-الاسطورة هو علي بن ابي طالب عندما قاتل بسيفين وتحكم بحصانه في قدميه

9-الاسطورة هو جعفر الطيار عندما حضن الراية بعد ما تقطعت يداه

10-الاسطورة هو عمر بن الخطاب عندما هاجر المسلمين سرا الى المدينة المنورة.....
إلا عمر....
الذي لبس سيفه ووضع قوسه على كتفه وحمل أسهمًا وعصاه القوية، وذهب إلى الكعبة حيث طاف سبع مرات، ثم توجه إلى مقام إبراهيم فصلى، ثم قال لحلقات المشركين المجتمعة: «شاهت الوجوه، لا يُرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يُرمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي». فلم يتبعه أحد منهم.

11- الاسطورة هو حمزة بن عبد المطلب عندما علم ان ابو جهل شتم الرسول واذاه فذهب الى ابو جهل وشج وجهه وقال: : «أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرُدَّ ذلك علي إن استطعت»

للامانة منقول للافاده
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,147
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
عندك الف حق خويا ناصر
هؤلاء هم الاساطير الدين كتبوا التاريخ بأحرف من دهب
و جعلوا الدنيا تركع عند اقدامهم رضي الله عنهم جميعا

شبابنا مازال يعاود في لقطة حطها في القول يا محرز
الله المستعان
 
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
357
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
بارك الله فيك اخي على الطرح الرائع الاساطير كلهم مسلمون اعز الله الاسلام والمسلين
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,932
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
على شباب اليوم ان يتعلم ان هؤلاء هم الاساطير وما كريستيانو اوميسي الا رقم من الارقام التي لا تكاد ترى
امام هؤلاء الجبال
 
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,253
النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
جزاك الله خيرا أخي الكريم @sami44
نعم هؤلاء هم الأساطير
هؤلاء وكل من حضنت أسماءهم دفات الكتب والسير
هؤلاء وكل من شرّفه القرآن الكريم بذكر اسمه وقصته وسيرته
هؤلاء وكل من تناسيناهم في خضم حياتنا العابثة اللاهية عن الحقائق
صرنا نلهث خلف أشخاص تصنعهم الأفلام والمسلسلات والقصص والمباريات
نسأل الله أن يردّنا إلى ديننا ردّا جميلا
.....
تقديري وشكري
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top