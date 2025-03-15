القاب الصحابة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
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إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

اتمنى تكونو بخير اليوم جبتلكم موضوع رائع

القاب الصحابة

عبد الله بن أبي قحافة -> ابي بكر الصديق

عمر بن الخطاب -> الفاروق

علي بن أبي طالب -> الإمام

عثمان بن عفان ->ذي النورين

خالد بن الوليد -> سيف الله المسلول

ابو عبيدة بن الجراح -> امين الأمة

جعفر بن أبي طالب ->ابو المساكين

حمزة بن عبد المطلب -> أسد الله

ياسر بن عمار ->الطيب المطيب

الزبير بن العوام -> حواري الرسول

مصعب بن عمير -> سفير الاسللم

عبد الله بن مسعود -> ترجمان القرآن

بلال بن رباح -> مؤذن الرسول

حذيفة بن اليمان -> صاحب سر رسول الله

عمرو بن العاص ->داهية الإسلام

معاوية بن أبي سفيان -> كاتب وحي الرسول

زيد بن حارثة -> حب الرسول الله

عبد الله بن عباس -> حبر الأمة

حسان بن ثابت -> شاعر الرسول
 
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