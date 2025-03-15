Oktavio_hinda
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,670
- نقاط التفاعل
- 3,961
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اتمنى تكونو بخير اليوم جبتلكم موضوع رائع
القاب الصحابة
عبد الله بن أبي قحافة -> ابي بكر الصديق
عمر بن الخطاب -> الفاروق
علي بن أبي طالب -> الإمام
عثمان بن عفان ->ذي النورين
خالد بن الوليد -> سيف الله المسلول
ابو عبيدة بن الجراح -> امين الأمة
جعفر بن أبي طالب ->ابو المساكين
حمزة بن عبد المطلب -> أسد الله
ياسر بن عمار ->الطيب المطيب
الزبير بن العوام -> حواري الرسول
مصعب بن عمير -> سفير الاسللم
عبد الله بن مسعود -> ترجمان القرآن
بلال بن رباح -> مؤذن الرسول
حذيفة بن اليمان -> صاحب سر رسول الله
عمرو بن العاص ->داهية الإسلام
معاوية بن أبي سفيان -> كاتب وحي الرسول
زيد بن حارثة -> حب الرسول الله
عبد الله بن عباس -> حبر الأمة
حسان بن ثابت -> شاعر الرسول
اتمنى تكونو بخير اليوم جبتلكم موضوع رائع
القاب الصحابة
عبد الله بن أبي قحافة -> ابي بكر الصديق
عمر بن الخطاب -> الفاروق
علي بن أبي طالب -> الإمام
عثمان بن عفان ->ذي النورين
خالد بن الوليد -> سيف الله المسلول
ابو عبيدة بن الجراح -> امين الأمة
جعفر بن أبي طالب ->ابو المساكين
حمزة بن عبد المطلب -> أسد الله
ياسر بن عمار ->الطيب المطيب
الزبير بن العوام -> حواري الرسول
مصعب بن عمير -> سفير الاسللم
عبد الله بن مسعود -> ترجمان القرآن
بلال بن رباح -> مؤذن الرسول
حذيفة بن اليمان -> صاحب سر رسول الله
عمرو بن العاص ->داهية الإسلام
معاوية بن أبي سفيان -> كاتب وحي الرسول
زيد بن حارثة -> حب الرسول الله
عبد الله بن عباس -> حبر الأمة
حسان بن ثابت -> شاعر الرسول