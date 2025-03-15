السلام عليكم



اتمنى تكونو بخير اليوم جبتلكم موضوع رائع



القاب الصحابة



عبد الله بن أبي قحافة -> ابي بكر الصديق



عمر بن الخطاب -> الفاروق



علي بن أبي طالب -> الإمام



عثمان بن عفان ->ذي النورين



خالد بن الوليد -> سيف الله المسلول



ابو عبيدة بن الجراح -> امين الأمة



جعفر بن أبي طالب ->ابو المساكين



حمزة بن عبد المطلب -> أسد الله



ياسر بن عمار ->الطيب المطيب



الزبير بن العوام -> حواري الرسول



مصعب بن عمير -> سفير الاسللم



عبد الله بن مسعود -> ترجمان القرآن



بلال بن رباح -> مؤذن الرسول



حذيفة بن اليمان -> صاحب سر رسول الله



عمرو بن العاص ->داهية الإسلام



معاوية بن أبي سفيان -> كاتب وحي الرسول



زيد بن حارثة -> حب الرسول الله



عبد الله بن عباس -> حبر الأمة



حسان بن ثابت -> شاعر الرسول ​