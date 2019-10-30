كل ما يخص السنة الأولى متوسط - فروض ، اختبارات ، كتب خارجية ، ملخصات ، مذكرات ، حلول تمارين

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ibrah1im

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أكتوبر 2019
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محل الإقامة
bouira
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كل ما يخص السنة الأولى متوسط - فروض ، اختبارات ، كتب خارجية ، ملخصات ، مذكرات ، حلول تمارين

السلام عليكم ورحمة الله
هذا الموضوع سيكون بمثابة بنك للسنة الاولى متوسط

الرياضيات

فروض و اختبارات الرياضيات للسنة الاولى متوسط

حلول تمارين الكتاب المدرسي في الرياضيات للسنة الأولى متوسط – الجيل الثاني
كتاب الرياضيات سنة أولى متوسط وفق مناهج الجيل الثاني
قرص الرفيق في الرياضيات مع حلول تمارين الكتاب المدرسي - 1 متوسط
دليل الأستاذ لمادة الرياضيات للسنة أولى متوسط مناهج الجيل الثاني



اللغة العربية

فروض و اختبارات اللغة العربية للسنة الاولى متوسط

مذكرات اللغة العربية السنة الأولى متوسط – الجيل الثاني

تحضير جميع نصوص اللغة العربية السنة الاولى متوسط – الجيل الثاني

كتاب اللغة العربية للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

كتاب المرجع الموثوق السندات لمادة لغة عربية للسنة اولى متوسط

اللغة الفرنسية

فروض و اختبارات الفرنسية للسنة الاولى متوسط

كتاب اللغة الفرنسية سنة أولى متوسط الجيل الثاني

حلول كتاب الفرنسية للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

دروس في اللغة الفرنسية - الجزء الأول - 1 متوسط

دروس في اللغة الفرنسية - الجزء الثاني - 1 متوسط

تمارين متنوعة في اللغة الفرنسية - 1 متوسط

مجموعة كبيرة من التمارين في اللغة الفرنسية

اللغة الانجليزية

فروض و اختبارات الانجليزية للسنة الاولى متوسط

كتاب اللغة الانجليزية للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

مذكرات و دروس اللغة الانجليزية سنة 1 متوسط وفق مناهج الجيل الثاني

العلوم الطبيعية
فروض و اختبارات العلوم الطبيعية للسنة الاولى متوسط
كتاب العلوم الطبيعية للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

مذكرات العلوم الطبيعية 1 متوسط إعداد الأستاذ عوشت عمر

دليل الأستاذ في العلوم الطبيعية 1 متوسط

التوزيع السنوي للعلوم الطبيعية 1 متوسط


العلوم الفيزيائية

فروض و اختبارات العلوم الفيزيائية للسنة الاولى متوسط

كتاب الفيزياء سنة أولى متوسط الجيل الثاني

مطويات كليك في العلوم الفيزيائية - 1 متوسط

وضعيات و تمارين في العلوم الفيزيائية 1 متوسط إعداد الأستاذ ملال
ملخص و تمارين في مجال الظواهر الكهربائية الجيل الثاني للأستاذ ابراهيم بن عمارة

مذكرات و دروس العلوم الفيزيائية - الجيل الأول - 1 متوسط

حلول تمارين الكتاب المدرسي للعلوم الفيزيائية من كتاب الميسر - 1 متوسط الجيل الثاني

التاريخ و الجغرافيا

فروض و اختبارات التاريخ و الجغرافيا للسنة الاولى متوسط

كتاب التاريخ للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

كتاب الجغرافيا للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

ملخص دروس التاريخ - 1 متوسط
ملخصات الجغرافيا السنة الأولى متوسط - 1 متوسط

مذكرات التاريخ و الجغرافيا سنة 1 متوسط وفق مناهج الجيل الثاني - النموذج الأول


التربية المدنية

فروض و اختبارات التربية المدنية للسنة الاولى متوسط

كتاب التربية المدنية للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

مذكرات و دروس التربية المدنية - 1 متوسط

مذكرات التربية المدنية سنة 1 متوسط وفق مناهج الجيل الثاني



التربية الاسلامية

فروض و اختبارات التربية الاسلامية للسنة الاولى متوسط

كتاب التربية الاسلامية للسنة أولى متوسط - الجيل الثاني

مذكرات و دروس التربية الإسلامية - 1 متوسط

مذكرات التربية الإسلامية السنة الأولى متوسط الجيل الثاني
دليل الأستاذ في مادة التربية الإسلامية 1 متوسط الجيل الثاني




الاعلام الآلي

فروض و اختبارات الاعلام الآلي للسنة الاولى متوسط

دروس الإعلام الآلي - 1 متوسط

دروس متنوعة في الإعلام الآلي - 1 متوسط

مذكرات الإعلام الآلي سنة أولى متوسط الجيل الثاني
 
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