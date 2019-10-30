العدد السادس من سلسلة ( ركز واكتسف الصوره)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,952
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمه الله

كما عودناكم في الايام الماضيه
انتقيت لكم اليوم صور من النت وهي متداولة

قمت بتعديلها وما عليكم سوى اكتشاف اصل الصوره
ومن يكتشف الصوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه في اخر الشهر
اقصد 5 نقاط على كل صوره


الصورة 1

images (43)-1.jpg
الصورة 2

images (45)-1.jpg
الصورة 3
FB_IMG_1572390904215-1.jpg

الصورة 4

FB_IMG_1572300889936-1.jpg
الصوره 5
FB_IMG_1572437640964-1.jpg

الصوره 6

images (44)-1.jpg
مع تحيات اخوكم
# sami44

بالتوفيق

 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,952
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 عثمان عريوات
بالفعل هو الفنان القدير عثمان عريوات انا قلت نسبتوه. الله يعطيك الصحه
images (43).jpeg
2أحلام مستغانمي
بالفعل هي ما نحبهاش كامل مانيش عارف كيفاش حطيتها
images (45).jpeg
3
4كابولا
هذي يقطين اهو جابها خويا علي
5سقوقو
هذي ما فهمتهاش يا ريت توضحي اكثر
6تبون عبد المجيد
بالفعل هو عبد المجيد تبون المترشح للراسيات
images (44).jpeg
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تحصلتي على ض5 نقطه شرفيه
الله يعطيك الخير مازالو زوج حاولي معاهم
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,952
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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