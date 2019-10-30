العدد السادس من سلسلة ( ركز واكتسف الصوره)

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,952
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله
كما عودناكم في الايام الماضيه
انتقيت لكم اليوم صور من النت وهي متداولة
قمت بتعديلها وما عليكم سوى اكتشاف اصل الصوره
ومن يكتشف الصوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه في اخر الشهر
اقصد 5 نقاط على كل صوره
الصورة 1
الصورة 2
الصورة 3
الصورة 4
الصوره 5
الصوره 6
مع تحيات اخوكم
# sami44
بالتوفيق
كما عودناكم في الايام الماضيه
انتقيت لكم اليوم صور من النت وهي متداولة
قمت بتعديلها وما عليكم سوى اكتشاف اصل الصوره
ومن يكتشف الصوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه في اخر الشهر
اقصد 5 نقاط على كل صوره
الصورة 1
الصورة 2
الصورة 3
الصورة 4
الصوره 5
الصوره 6
مع تحيات اخوكم
# sami44
بالتوفيق