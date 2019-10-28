سلسله ( ركز واكتشف الصوره) العدد السادس

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
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- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله
كما عودناكم في الايام الماضيه
انتقيت لكم اليوم صور من النت وهي متداولة
قمت بتعديلها وما عليكم سوى اكتشاف اصل الصوره
ومن يكتشف الصوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه في اخر الشهر
اقصد 5 نقاط على كل صوره
الصوره 1
الصوره 2
الصورة 3
الصوره 4
الصوره 5
بالتوفيق
اتمنى تفاعلكم
مع تحيات
اخوكم sami44
كما عودناكم في الايام الماضيه
انتقيت لكم اليوم صور من النت وهي متداولة
قمت بتعديلها وما عليكم سوى اكتشاف اصل الصوره
ومن يكتشف الصوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه في اخر الشهر
اقصد 5 نقاط على كل صوره
الصوره 1
الصوره 2
الصورة 3
الصوره 4
الصوره 5
بالتوفيق
اتمنى تفاعلكم
مع تحيات
اخوكم sami44