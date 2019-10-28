سلسله ( ركز واكتشف الصوره) العدد السادس

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,896
النقاط
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمه الله

كما عودناكم في الايام الماضيه
انتقيت لكم اليوم صور من النت وهي متداولة

قمت بتعديلها وما عليكم سوى اكتشاف اصل الصوره
ومن يكتشف الصوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه في اخر الشهر
اقصد 5 نقاط على كل صوره

الصوره 1

images (40)-1.jpg

الصوره 2

images (41)-1.jpg


الصورة 3

FB_IMG_1572216576438-1.jpg

الصوره 4

FB_IMG_1572042375974-1.jpg

الصوره 5

FB_IMG_1572216518042-1.jpg


بالتوفيق
اتمنى تفاعلكم
مع تحيات
اخوكم sami44

 
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