معنى الشَّهادتين وما وقعَ فيهما من الخطأ

*للشيخ صالح الفوزان حفظه الله*

*شروط الشهادتين :* *شروط الشهادتين :*

*شروط لا إله إلا الله* *شروط لا إله إلا الله*

*الأول : العلم المنافي للجهل.* *الأول : العلم المنافي للجهل.*

*الثاني : اليقين المنافي للشك.*

*الثالث : القبول المنافي للرد.*

*الرابع : الانقيادُ المنافي للترك.*

*الخامس : الإخلاص المنافي للشرك.*

*السادس : الصدق المنافي للكذب*.

*السابع : المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء.* *السابع : المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء.*

*اﻷول - الإعتراف برسالته، واعتقادها باطنًا في القلب.* *اﻷول - الإعتراف برسالته، واعتقادها باطنًا في القلب.*



*الثاني - النطق بذلك، والاعتراف به ظاهرً باللسان.*



*الثالث - المتابعة له؛*

*بأن يعمل بما جاء به من الحق، ويترك ما نهى عنه من الباطل.*



*الرابع - تصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة.*



*الخامس - محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين.*



*السادس - تقديم قوله على قول كل أحد، والعمل بسنته.* *السادس - تقديم قوله على قول كل أحد، والعمل بسنته.*

*[ كِتَابُ عَقِيدَة التَّوْحِيد - لِلشَّيْخ صَالَح بُنّ فَوزَان الفوزان - ص 22 ]* *[ كِتَابُ عَقِيدَة التَّوْحِيد - لِلشَّيْخ صَالَح بُنّ فَوزَان الفوزان - ص 22 ]*

*لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها؛ وهي على سبيل الإجمال:**وأما تفصيلها فكما يلي :**الشرط الأول - العلم**أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تُثبته، المنافي للجهل بذلك،**قال تعالى: -{ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }-*[الزخرف/86].*أي : (شهد) بلا إله إلا الله، (وهُم يعلمون) بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، فلو نطَقَ بها وهو لا يعلم معناها، لم تنفعهُ؛ لأنه لم يعتقدْ ما تدل عليه.**الشرط الثاني - اليقين**بأن يكون قائلها مستيقنًا بما تدلّ عليه؛ فإن كان شاكًّا بما تدل عليه لم تنفعه،**قال تعالى: -{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا }-*[الحجرات/15].*فإن كان مرتابًا كان منافقًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : -(من لقيتَ وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا قلبه فبشره بالجنة)-*[ الحديث في الصحيح ]*فمن لم يستيقن بها قلبه، لم يستحق دخولَ الجنَّة.**الشرط الثالث - القبول**لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه؛ فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به؛**كان من الذين قال الله فيهم : --{ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُون ٍ}-*[الصافات/35، 36].*وهذا كحال عباد القبور اليوم؛ فإنهم يقولون : (لا إله إلا الله)، ولا يتركون عبادة القبور؛ فلا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله.**الشرط الرابع - الانقياد**لما دلت عليه،**قال تعالى: -{ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى }-*[لقمان/22].*والعروة الوثقى: لا إله إلا الله؛ ومعنى يسلم وجهه: أي ينقاد لله بالإخلاص له.**الشرط الخامس - الصدق* *وهو أن يقولَ هذه الكلمة مصدقًا بها قلبُه، فإن قالَها بلسانه ولم يصدق بها قلبُه؛ كان منافقًا كاذبًا،**قال تعالى : -{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا }- إلى قوله: {وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}-*[البقرة/8-10].*الشرط السادس - الإخلاصُ**وهو تصفيةُ العمل من جميع شوائب الشرك؛ بأن لا يقصد بقولها طمعًا من مطامع الدنيا، ولا رياء ولا سمعة؛ لما في الحديث الصحيح من حديث عتبان قال: -( فإنَّ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله )-*[ الحديث أخرجه الشيخان ].*الشرط السابع - المحبة**لهذه الكلمة، ولما تدل عليه، ولأهلها العاملين بمقتضاها، قال تعالى: -{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّه ِ}-*[البقرة/165].*فأهل ( لا إله إلا الله ) يحبون الله حبًّا خالصًا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله.**وشروطُ شهادة أنَّ محمدًا رسولُ الله هي :**المصدر..*