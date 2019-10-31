يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- # جاك سبارو والإسلام (وحقيقة تشوية هوليوود لجاك سبارو المسلم )
بما أن معظم أحداث التاريخ_الإسلامي المجيد قد زورت ودُلست فقد لا يتصور البعض ان شخصية جاك سبارو التي جسدها الممثل جوني ديب في عدة أفلام شهيرة جداً تحت إسم "قراصنة الكاريبي" هي في الأصل لبطل مسلم كبير من العصور الوسطى،
ووفقا لموقع إنسايد هوليوود، فإن الاسم الحقيقي لجاك سبارو هو جاك وارد، وكان يعرف باسم جاك بيردي، ولد في المملكة المتحدة ثم هرب الى تونس في اواخر القرن السادس عشر، واعتنق الاسلام هو وكل طاقم سفينته، ولعشقه للطيور اطلق عليه اسم جاك العصفور، وهو ما كان سببا في اسم جاك سبارو، حيث ان كلمة عصفور تعني بالانجليزية سبارو.
وبعدما اعتنق جاك سبارو الاسلام توقف عن شرب الخمر، بالرغم من انه كان معروفا عنه انه سكير كبير، واصبح اسمه يوسف ريس وتزوج من فتاة اشهرت اسلامها بعد هروبها من الكنيسة تدعي ياسمينا الصقلية.
ولعب جاك سبارو دور حيويا في إنقاذ آلاف من المسلمين الفارين من اسبانيا بعد سقوط دولة الاندلس، وقيام محاكم التفتيش وتعرضهم للحرق والتنكيل والاضطهاد والقتل من اجل ترك الإسلام والدخول في المسيحية، فقد حمل البطل جاك رحمه الله هذه المسؤولية على عاتقة ودخل فى حرب عصابات مع الإسبان الصليبين القتلة حتى أصبحوا يشعرون بالرعب والخوف بمجرد ذكر اسمه امامهم،
كان جاك سبارو ذكيا جداً ودائماً ما كان يصيب الجميع بالدهشة لحفظه وإتقانه للبحار والمحيطات وخباياهم، فقد كان بحق قبطان البحار والمحيطات وسيدها فى العصور الوسطى للعالم كله، وقريباً بعون الله سوف أتحدث فى عدة مقالات عن البطل #خير_الدين_بربروس القائد البحرى المسلم الشهير والذى عاصر السلطان #سليمان_خان " القانوني " رحمه الله ووالده من قبله، وقد أنتجت هوليود عنه الكثير من الأفلام ومَثلته فيها على أنه قرصان بحري من عالم الخيال والأساطير،
اما شخصية جاك بيردي استوحت منها العديد من الافلام العالمية، لكنها لم تظهر القصة الحقيقية والتى تحكي وتتحدث عن فارس وبطل مسلم دافع عن الإسلام والمسلمين وسخر معظم حياته لنصرة دين الله والذَب عنه، رحم الله "يوسف ريس" البطل المسلم المجهول واسكنه فسيح جناته
#المصدر: مدينة المسلمين في الأندلس للكاتب جوزيف ماك
#جاك_سبارو_الفارس_المجهول
#تشويه_هوليوود_للإسلام_والعرب
#إمبراطورية_المعرفة
المصدر:
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
- # جاك سبارو والإسلام (وحقيقة تشوية هوليوود لجاك سبارو المسلم )
بما أن معظم أحداث التاريخ_الإسلامي المجيد قد زورت ودُلست فقد لا يتصور البعض ان شخصية جاك سبارو التي جسدها الممثل جوني ديب في عدة أفلام شهيرة جداً تحت إسم "قراصنة الكاريبي" هي في الأصل لبطل مسلم كبير من العصور الوسطى،
ووفقا لموقع إنسايد هوليوود، فإن الاسم الحقيقي لجاك سبارو هو جاك وارد، وكان يعرف باسم جاك بيردي، ولد في المملكة المتحدة ثم هرب الى تونس في اواخر القرن السادس عشر، واعتنق الاسلام هو وكل طاقم سفينته، ولعشقه للطيور اطلق عليه اسم جاك العصفور، وهو ما كان سببا في اسم جاك سبارو، حيث ان كلمة عصفور تعني بالانجليزية سبارو.
وبعدما اعتنق جاك سبارو الاسلام توقف عن شرب الخمر، بالرغم من انه كان معروفا عنه انه سكير كبير، واصبح اسمه يوسف ريس وتزوج من فتاة اشهرت اسلامها بعد هروبها من الكنيسة تدعي ياسمينا الصقلية.
ولعب جاك سبارو دور حيويا في إنقاذ آلاف من المسلمين الفارين من اسبانيا بعد سقوط دولة الاندلس، وقيام محاكم التفتيش وتعرضهم للحرق والتنكيل والاضطهاد والقتل من اجل ترك الإسلام والدخول في المسيحية، فقد حمل البطل جاك رحمه الله هذه المسؤولية على عاتقة ودخل فى حرب عصابات مع الإسبان الصليبين القتلة حتى أصبحوا يشعرون بالرعب والخوف بمجرد ذكر اسمه امامهم،
كان جاك سبارو ذكيا جداً ودائماً ما كان يصيب الجميع بالدهشة لحفظه وإتقانه للبحار والمحيطات وخباياهم، فقد كان بحق قبطان البحار والمحيطات وسيدها فى العصور الوسطى للعالم كله، وقريباً بعون الله سوف أتحدث فى عدة مقالات عن البطل #خير_الدين_بربروس القائد البحرى المسلم الشهير والذى عاصر السلطان #سليمان_خان " القانوني " رحمه الله ووالده من قبله، وقد أنتجت هوليود عنه الكثير من الأفلام ومَثلته فيها على أنه قرصان بحري من عالم الخيال والأساطير،
اما شخصية جاك بيردي استوحت منها العديد من الافلام العالمية، لكنها لم تظهر القصة الحقيقية والتى تحكي وتتحدث عن فارس وبطل مسلم دافع عن الإسلام والمسلمين وسخر معظم حياته لنصرة دين الله والذَب عنه، رحم الله "يوسف ريس" البطل المسلم المجهول واسكنه فسيح جناته
#المصدر: مدينة المسلمين في الأندلس للكاتب جوزيف ماك
#جاك_سبارو_الفارس_المجهول
#تشويه_هوليوود_للإسلام_والعرب
#إمبراطورية_المعرفة
المصدر:
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب