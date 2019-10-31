- # جاك سبارو والإسلام (وحقيقة تشوية هوليوود لجاك سبارو المسلم )

بما أن معظم أحداث التاريخ_الإسلامي المجيد قد زورت ودُلست فقد لا يتصور البعض ان شخصية جاك سبارو التي جسدها الممثل جوني ديب في عدة أفلام شهيرة جداً تحت إسم "قراصنة الكاريبي" هي في الأصل لبطل مسلم كبير من العصور الوسطى،