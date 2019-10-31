يلوو شيش
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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هوليوود وتشوية شخصية البطل المسلم (خير الدين بربروسا )
قد تحدثنا في منشور سابق عن افلام هوليوود وتشوية هوليوود لشخصية جاك وارد البحار الإسلامي في
الفيلم الشهير والحقير قراصنة الكاريبي كذلك هو نفس الفلم
الذي يشوه تاريخ بطل عظيم من أبطال الأمة الإسلامية (أمير البحار خير الدين بربروسا أعظم بحارة التاريخ وقائد أساطيل الخلافة العثمانية)
وأظهره بصورة قرصان, اسمه الكابتن بربروسا
هكذا هو الإعلام الأسود الذي لايترك رمز من رموز المسلمين الا وحاول تشويه صورته أغلب شبابنا اليوم يعرفون فيلم قراصنة الكاريبي ويعرفون شخصية الكابن بربروسا
ولكنهم لايعرفون من هو صاحب هذا الاسم العظيم والتاريخ الجليل الحافل بالانجازات والجهاد في سبيل الله امير البحار خير الدين بربروسا
كان مجرد ذكر اسمه يرعب ملوك اوروبا النصرانية ويجعلهم يرتجفون
واسمه الأصلي خضر بن يعقوب
ولقبه السلطان سليم الأول بخير الدين باشا
و عرف لدى الأوروبيين ببارباروسا أي ذو اللحية الحمراء
هو أحد أكبر قادة الأساطيل العثمانية وأحد رموز الجهاد البحري تولى منصب حاكم إيالة الجزائر
ثم عينه السلطان سليمان القانوني كقائد عام لجميع الأساطيل البحرية للخلافة العثمانية
ظل خير الدين ناصبًا لسوق الجهاد في سبيل الله في البحر المتوسط وخضد شوكة شارلكان والأسبان وقاد كثيرًا من الحروب ضد الصليبيين
حتى صار كابوسًا يؤرق مضاجع أعداء الإسلام وحفظ لنا التاريخ العديد من مواقفه البطولية التي توضح البعد الإيماني في جهاده
فعندما حاصر شارلكان الجزائر بعد استشهاد عروج خرج خير الدين بكل حزم وعزم وقرأ على جنوده
قوله عز وجل {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} ثم قال: إن المسلمين في المشرق والمغرب يدعون الله بالتوفيق لأن انتصاركم انتصار لهم وإن سحقكم لهؤلاء الجنود الصليبيين سيرفع من شأن المسلمين وشأن الإسلام.
وظل خير الدين مجاهدًا حتى آخر لحظة في حياته حتى آتاه اليقين وتوفاه الله على فراشه حتف أنفه سنة 953هـ رغم أنه ظل طوال حياته مجاهدًا وقد استشهد أخوه فلا نامت أعين الجبناء.
فاقرأوا يا شباب المسلمين تاريخكم العظيم ولاتدعو الاعلام يشوه صورة هؤلاء الرموز العظام في عقولكم .
#ملحوظة
اغلبنا شاهد فيلم قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean هل سئلت نفسك على ماذا ينطوي الفيلم ولماذا هذه الميزانية الضخمة التي تقارب ميزانية الدول ؟
تعمد الفيلم على تشويه شخصيات اسلامية كبيرة ولها تاريخ عريق
1_تم تشويه صورة قائد البحرية الأسلامي خير الدين بربروس في عهد السلطان سليمان القانوني
2_قاموا بإدراج شخصية لمواصفاته وتحمل اسم الكابتن بربروسا لاكن بطريقة بشعة وشيطانية كما في الصور
3_وصفوا القبطان خير الدين بانه رجل سكير يدمن الخمر ويحمل على كتفه قرد صغير ويعيش على التطفل والقتل والقرصنة وسلب الحقوق والأهم من هذا أنه أنسان وثني (كما ورد في فيلم Pirates of the Caribbean الجزء الأول)
4_في فيلم Pirates of the Caribbean الجزء الثالث تم تشويه معركة بروزة وقلبها على أنها معركة وقعت بين القراصنة والقوات البريطانية في تلك الايام
5_معركة بروزة دارة بين الجيش العثماني بقيادة خير الدين بربوسا و بين تحالف الرابطة المقدسة الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث ،التي انتصر فيها المسلمون العثمانيون وليس القراصنة الوثنيين
6_ تم تشويه شخصية المسلم جاك وارد أو جاك بيرد (جاك سبارو) وقد ذكرنه في منشور سابق
7_ ادرجه الفيلم بشخصية قبل الأسلام ولم يذكر عن أسلامه أي شيئ
جاك بيرد وخير دين بربوس شخصيات حقيقية يسعى الغرب لتشويهها وهذا يبين حقدهم على المسلمين
#المصادر:
#المصدرالأول / الدولة العثمانية د. علي الصلابي ، موقع قصة الإسلام ,,
#المصدر_الثاني : كتاب مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ . ,,
#المصدر_الثالث : H. J. Kissling; F. R. C. Bagley; N. Barbour; Bertold Spuler; J. S. Trimingham; H. Braun; H. Hartel (1997). The Last Great Muslim Empires
#المصدر_الرابع :http://darul-muttaqin.blogspot.com.eg/.../khairuddin-pasha-
#المصدر_الخامس: http://hasnuladin.blogspot.com.eg/.../sejarah-islam-yang...
#المصدر_السادس : http://shoperman.blogspot.com.eg/.../siapa-barbarosa...
: #المصدر_السابع
http://pakbaan.blogspot.com.eg/.../khairuddin-hayreddin...
barbarossa.html #المصدر_الثامن : Kiel, Michael (2007). The Smaller Aegean Islands in the 16th-18th Centuries according to Ottoman Administrative Documents. Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece. ASCSA. pp. 35–. ISBN ...Ottoman admiral Hayreddin Barbarossa (son of a Turkish sipahi [fief-holder in the cavalry service]) from Yenice-i Vardar in Macedonia and a Greek woman from Lesvos/Mytilini" #المصدر_التاسع : http://amr-
#إمبراطورية_المعرفة
هوليوود وتشوية شخصية البطل المسلم (خير الدين بربروسا )
قد تحدثنا في منشور سابق عن افلام هوليوود وتشوية هوليوود لشخصية جاك وارد البحار الإسلامي في
الفيلم الشهير والحقير قراصنة الكاريبي كذلك هو نفس الفلم
الذي يشوه تاريخ بطل عظيم من أبطال الأمة الإسلامية (أمير البحار خير الدين بربروسا أعظم بحارة التاريخ وقائد أساطيل الخلافة العثمانية)
وأظهره بصورة قرصان, اسمه الكابتن بربروسا
هكذا هو الإعلام الأسود الذي لايترك رمز من رموز المسلمين الا وحاول تشويه صورته أغلب شبابنا اليوم يعرفون فيلم قراصنة الكاريبي ويعرفون شخصية الكابن بربروسا
ولكنهم لايعرفون من هو صاحب هذا الاسم العظيم والتاريخ الجليل الحافل بالانجازات والجهاد في سبيل الله امير البحار خير الدين بربروسا
كان مجرد ذكر اسمه يرعب ملوك اوروبا النصرانية ويجعلهم يرتجفون
واسمه الأصلي خضر بن يعقوب
ولقبه السلطان سليم الأول بخير الدين باشا
و عرف لدى الأوروبيين ببارباروسا أي ذو اللحية الحمراء
هو أحد أكبر قادة الأساطيل العثمانية وأحد رموز الجهاد البحري تولى منصب حاكم إيالة الجزائر
ثم عينه السلطان سليمان القانوني كقائد عام لجميع الأساطيل البحرية للخلافة العثمانية
ظل خير الدين ناصبًا لسوق الجهاد في سبيل الله في البحر المتوسط وخضد شوكة شارلكان والأسبان وقاد كثيرًا من الحروب ضد الصليبيين
حتى صار كابوسًا يؤرق مضاجع أعداء الإسلام وحفظ لنا التاريخ العديد من مواقفه البطولية التي توضح البعد الإيماني في جهاده
فعندما حاصر شارلكان الجزائر بعد استشهاد عروج خرج خير الدين بكل حزم وعزم وقرأ على جنوده
قوله عز وجل {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} ثم قال: إن المسلمين في المشرق والمغرب يدعون الله بالتوفيق لأن انتصاركم انتصار لهم وإن سحقكم لهؤلاء الجنود الصليبيين سيرفع من شأن المسلمين وشأن الإسلام.
وظل خير الدين مجاهدًا حتى آخر لحظة في حياته حتى آتاه اليقين وتوفاه الله على فراشه حتف أنفه سنة 953هـ رغم أنه ظل طوال حياته مجاهدًا وقد استشهد أخوه فلا نامت أعين الجبناء.
فاقرأوا يا شباب المسلمين تاريخكم العظيم ولاتدعو الاعلام يشوه صورة هؤلاء الرموز العظام في عقولكم .
#ملحوظة
اغلبنا شاهد فيلم قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean هل سئلت نفسك على ماذا ينطوي الفيلم ولماذا هذه الميزانية الضخمة التي تقارب ميزانية الدول ؟
تعمد الفيلم على تشويه شخصيات اسلامية كبيرة ولها تاريخ عريق
1_تم تشويه صورة قائد البحرية الأسلامي خير الدين بربروس في عهد السلطان سليمان القانوني
2_قاموا بإدراج شخصية لمواصفاته وتحمل اسم الكابتن بربروسا لاكن بطريقة بشعة وشيطانية كما في الصور
3_وصفوا القبطان خير الدين بانه رجل سكير يدمن الخمر ويحمل على كتفه قرد صغير ويعيش على التطفل والقتل والقرصنة وسلب الحقوق والأهم من هذا أنه أنسان وثني (كما ورد في فيلم Pirates of the Caribbean الجزء الأول)
4_في فيلم Pirates of the Caribbean الجزء الثالث تم تشويه معركة بروزة وقلبها على أنها معركة وقعت بين القراصنة والقوات البريطانية في تلك الايام
5_معركة بروزة دارة بين الجيش العثماني بقيادة خير الدين بربوسا و بين تحالف الرابطة المقدسة الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث ،التي انتصر فيها المسلمون العثمانيون وليس القراصنة الوثنيين
6_ تم تشويه شخصية المسلم جاك وارد أو جاك بيرد (جاك سبارو) وقد ذكرنه في منشور سابق
7_ ادرجه الفيلم بشخصية قبل الأسلام ولم يذكر عن أسلامه أي شيئ
جاك بيرد وخير دين بربوس شخصيات حقيقية يسعى الغرب لتشويهها وهذا يبين حقدهم على المسلمين
#المصادر:
#المصدرالأول / الدولة العثمانية د. علي الصلابي ، موقع قصة الإسلام ,,
#المصدر_الثاني : كتاب مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ . ,,
#المصدر_الثالث : H. J. Kissling; F. R. C. Bagley; N. Barbour; Bertold Spuler; J. S. Trimingham; H. Braun; H. Hartel (1997). The Last Great Muslim Empires
#المصدر_الرابع :http://darul-muttaqin.blogspot.com.eg/.../khairuddin-pasha-
#المصدر_الخامس: http://hasnuladin.blogspot.com.eg/.../sejarah-islam-yang...
#المصدر_السادس : http://shoperman.blogspot.com.eg/.../siapa-barbarosa...
: #المصدر_السابع
http://pakbaan.blogspot.com.eg/.../khairuddin-hayreddin...
barbarossa.html #المصدر_الثامن : Kiel, Michael (2007). The Smaller Aegean Islands in the 16th-18th Centuries according to Ottoman Administrative Documents. Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece. ASCSA. pp. 35–. ISBN ...Ottoman admiral Hayreddin Barbarossa (son of a Turkish sipahi [fief-holder in the cavalry service]) from Yenice-i Vardar in Macedonia and a Greek woman from Lesvos/Mytilini" #المصدر_التاسع : http://amr-
#إمبراطورية_المعرفة
المصدر:
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب