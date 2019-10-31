اميرة الالم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء على طلب الاخت @يلوو شيش وإزعاجا للأخ @sami44 قمت بالبحث في أسطورة بلادي ميري ولتركزوا على كلمة أسطورة .
لطالما تحدثنا عن شبح ماري الدموية و كل فينا اختلف في حقيقة القصة .. اليوم عزيزي القارئ سوف أجلب لك موضوعا كاملا حولها و حول شرها !!!!
ماري تعود من اجل الانتقام ..
وهناك من يزعم بأن السحر افضل طريقة في استدعاء ماري ... فيكتفي المستدعي ببضع كلمات من السحر الأسود .
وقد ذكرت العديد من تجارب الأشخاص مع ماري الدموية في مقالات سابقة لذا لا داعي لتكرارها . فمن يستطيع نسيان تلك القصة المخيفة عن ماري الدموية الروح الشريرة التي سوف تقتلع عينيك من مكانهما عند استدعائها ! .
واغلب الناس سمعوا عن ماري الدموية الأسطورة حين كانوا صغارًا , عندما كانوا يستمعون إلى قصص مخيفة عن الأرواح في المخيم . ولازالت حكايتها تقال في حفلات القصص المخيفة , والمخيمات .. في ساعات الليل المتأخرة ...
أصل الأسطورة
الأسطورة تحكى عن المرأة الشريرة التي تستطيع استدعائها عند قول " ماري الدموية " وأنت تنظر في المرآة من 3 إلى 100 مرة في غرفة مظلمة تحت نور شمعة فقط !! .
بعد إجراء الخطوات الموضحة الروح سوف تظهر في المرآة لتقتلع عينيك .. خارجًا !! .
الموت سوف يتبع .. وقد يتم سحبك إلى المرآة ولن تتم رؤيتك مجددًا .
لكن من هي ماري الدموية الحقيقية؟؟
تظل هويتها الحقيقية لغزًا وهناك العديد من البحوث والدراسات عن أصل الأسطورة .. لكن القصة الاكثر انتشارا بين الناس هي عن فتاة تدعى ماري وورث تشوه وجهها في حادث سيارة . وهناك قصة أخرى عن ساحرة أحرقت على خشبة ثم عادت للإنتقام ... أو قد يكون الشيطان هو نفسه الذي يأتي لأجل اختطاف روحك متنكرا بزي ماري الدموية .
أسطورة ماري الدموية شهدت انتشارا وذاع صيتها عن طريق فيلم يدعى ( candy man رجل الحلوى ) . صنع هذا الفيلم عام 1992 وفكرته مقتبسة عن قصة ماري الدموية , حيث ان الشخصية الرئيسية (رجل الحلوى) يجب ان يدعى في المرآة 5 مرات ليظهر ويقتل الشخص الذي ناداه بالخطاف .
لقد وجدت هذا الفيلم مرعبًا , رغم أني ظننت كبالغ أنني لا ارتعب من الأفلام المرعبة , لكن هذا الفيلم استيقظت وأنا أتعرق من دون أن أفكر بالعودة للنوم .
أخيرا ..
بينما تظن انك بأمان من شر ماري الدموية العتيقة فكر مجددًا ... فالاسطورة تقول انك إذا كنت بالقرب من مرآة في ظلام حالك فهي تستطيع القدوم إليك عاجلًا أم آجلًا .. لأنها سوف تدفعك لمحاولة استدعائها ...
أنا طبعا لا أريد أن أرعبك .. لهذا هي مجرد أسطورة من محي الخيال.أحلاما سعيدة.
بناء على طلب الاخت @يلوو شيش وإزعاجا للأخ @sami44 قمت بالبحث في أسطورة بلادي ميري ولتركزوا على كلمة أسطورة .
لطالما تحدثنا عن شبح ماري الدموية و كل فينا اختلف في حقيقة القصة .. اليوم عزيزي القارئ سوف أجلب لك موضوعا كاملا حولها و حول شرها !!!!
ماري تعود من اجل الانتقام ..
وهناك من يزعم بأن السحر افضل طريقة في استدعاء ماري ... فيكتفي المستدعي ببضع كلمات من السحر الأسود .
وقد ذكرت العديد من تجارب الأشخاص مع ماري الدموية في مقالات سابقة لذا لا داعي لتكرارها . فمن يستطيع نسيان تلك القصة المخيفة عن ماري الدموية الروح الشريرة التي سوف تقتلع عينيك من مكانهما عند استدعائها ! .
واغلب الناس سمعوا عن ماري الدموية الأسطورة حين كانوا صغارًا , عندما كانوا يستمعون إلى قصص مخيفة عن الأرواح في المخيم . ولازالت حكايتها تقال في حفلات القصص المخيفة , والمخيمات .. في ساعات الليل المتأخرة ...
أصل الأسطورة
الأسطورة تحكى عن المرأة الشريرة التي تستطيع استدعائها عند قول " ماري الدموية " وأنت تنظر في المرآة من 3 إلى 100 مرة في غرفة مظلمة تحت نور شمعة فقط !! .
بعد إجراء الخطوات الموضحة الروح سوف تظهر في المرآة لتقتلع عينيك .. خارجًا !! .
الموت سوف يتبع .. وقد يتم سحبك إلى المرآة ولن تتم رؤيتك مجددًا .
لكن من هي ماري الدموية الحقيقية؟؟
تظل هويتها الحقيقية لغزًا وهناك العديد من البحوث والدراسات عن أصل الأسطورة .. لكن القصة الاكثر انتشارا بين الناس هي عن فتاة تدعى ماري وورث تشوه وجهها في حادث سيارة . وهناك قصة أخرى عن ساحرة أحرقت على خشبة ثم عادت للإنتقام ... أو قد يكون الشيطان هو نفسه الذي يأتي لأجل اختطاف روحك متنكرا بزي ماري الدموية .
أسطورة ماري الدموية شهدت انتشارا وذاع صيتها عن طريق فيلم يدعى ( candy man رجل الحلوى ) . صنع هذا الفيلم عام 1992 وفكرته مقتبسة عن قصة ماري الدموية , حيث ان الشخصية الرئيسية (رجل الحلوى) يجب ان يدعى في المرآة 5 مرات ليظهر ويقتل الشخص الذي ناداه بالخطاف .
لقد وجدت هذا الفيلم مرعبًا , رغم أني ظننت كبالغ أنني لا ارتعب من الأفلام المرعبة , لكن هذا الفيلم استيقظت وأنا أتعرق من دون أن أفكر بالعودة للنوم .
أخيرا ..
بينما تظن انك بأمان من شر ماري الدموية العتيقة فكر مجددًا ... فالاسطورة تقول انك إذا كنت بالقرب من مرآة في ظلام حالك فهي تستطيع القدوم إليك عاجلًا أم آجلًا .. لأنها سوف تدفعك لمحاولة استدعائها ...
أنا طبعا لا أريد أن أرعبك .. لهذا هي مجرد أسطورة من محي الخيال.أحلاما سعيدة.