جزيرة الدمى المسكونة

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليى اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا انصح بالقراءة لاصحاب القلوب الضعيفة ك انيوي باكا @sami44
وقوليلي وقتاه نروحو ان شاء الله @اميرة الالم

جزيرة الدمى المسكونة
جزيرة الدمى المسكونة لعشاق الرعب والغموض اجل ستجدها معلّقة في كل مكان في هذه الجزيرة الغريبة!! وستثير مخاوفك حتماً رغم أنها دمى كالتي يلعب بها الأطفال! ولكن ما سرّها؟؟
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إنها جزيرة الدمى المسكونة والتي تعد من أغرب المناطق وأكثرها رعباً في العالم ، تقع في المكسيك وإلى الجنوب من العاصمة مكسيكو سيتي.
تحتوي على الآلاف من الدمى والألعاب المخيفة والمشوهّة المعلقة على أشجارها وأغصانها المهجورة .
تعد منطقة سياحية تجذب السيّاح إليها من كل مكان، كما ويعتقد زوارها أن هذه الدمى تحدّق إليهم بغرابة أثناء مرورهم بالزوارق بمحاذاة الجزيرة، كما ويزعم آخرون أو يتوهمون أن هذه الدمى تتهامس فيما بينها وتومئ إليهم برأسها ليقدموا إلى الجزيرة.

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لعلك تتساءل في نفسك ؟؟
ما قصة هذه الدمى وما السر الكامن وراء وجودها في هذا المكان النائي ؟
هي قصة تعود لنصف قرن من الزمن ، حيث يذكر أن الراهب سانتانا هو من صنع هذه الجزيرة المرعبة وقد كرّس لها من عمره خمسين عاماً، وذلك كهدية يرسلها إلى روح فتاة ماتت غرقاً في بحيرة بالجزيرة نفسها ، فقرر من ذلك الوقت أن يحوّل هذا المكان إلى أكثر مكان مرعب على الأرض، حيث كان هذا الراهب شخصاً انعزالياً وغير اجتماعي ولا يحب لأحد أن يزوره
بدأ بجمع الدمى من صناديق القمامة أو كان يستبدل الدمى القديمة بالخضار والفاكهة التي يزرعها ويبيعها وأحياناً كان ينفق كل ما يملكه لشراء الدمى فقط ولم يكن يهتم كثيراً لحالها فقد كان يأخذها ولو كانت مشوهة أو مبتورة الأطراف .
مات الراهب عام2001 والغريب في الأمر أن جثته قد وجدت غارقة في نفس البحيرة التي ماتت بها الفتاة ولم يدر أحد سبب موته ، وتحولت الجزيرة بعدها إلى مكان سياحي يقصده السيّاح والمستكشفون والمهتمون بالظواهر الغريبة ومن مختلف أنحاء العالم .

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اميرة الالم

اميرة الالم

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إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
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أنثى
رايحين يعني رايحين زيد قالك كاين في المكسيك واحد الخبز محشي 😍😍😍يعني عصفورين بحجر واحد😂😂😂😂😇
بارك الله فيك وشكرا على الموضوع الجميل😍😍😍😍😘
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
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النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
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ذكر
اظن أنّها جزيرة بشعة ولا أحد سيفكر في زيارتها
المشكل في تشاكي لو كان موجود هناك
احسنت ومشكورة على انتقائك الرائع والغريب
تحيّات تشجيع لك
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,959
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال اميرة الالم:
رايحين يعني رايحين زيد قالك كاين في المكسيك واحد الخبز محشي 😍😍😍يعني عصفورين بحجر واحد😂😂😂😂😇
بارك الله فيك وشكرا على الموضوع الجميل😍😍😍😍😘
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اوووووووووك متفاهمين وان شاء الله يرجع اخي مينو لانه وعدني زعمة يروح معاي ويعلمني الاسبانية
راح يتهلا فينا هههههههههه
وفيك بارك الرحمن غاليتي
كل الشكر لك غاليتي والجمال جمال عيونك وقلبك لذا ترين الامور هكذا
هلا والف مرحبا نورت الموضوع بمرورك
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,959
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
اظن أنّها جزيرة بشعة ولا أحد سيفكر في زيارتها
المشكل في تشاكي لو كان موجود هناك
احسنت ومشكورة على انتقائك الرائع والغريب
تحيّات تشجيع لك
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ياو كوكوووصة تهبببببببببببببببببل
انا امنيتي نزورها من اعواااام ومنين يسهل ربي ان شاء الله نروح مع مريومة
نتممنى يكوون لتم .. نتواانس معاه يااو فوووور
احسن الله اليكم اخي الغالي .. انا امثل الغرابة بكل فخر وافتخار هههههههههه
الله يحيي اصلكم يارب
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع اخي الفاضل
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
938
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال يلوو شيش:
ياو كوكوووصة تهبببببببببببببببببل
انا امنيتي نزورها من اعواااام ومنين يسهل ربي ان شاء الله نروح مع مريومة
نتممنى يكوون لتم .. نتواانس معاه يااو فوووور
احسن الله اليكم اخي الغالي .. انا امثل الغرابة بكل فخر وافتخار هههههههههه
الله يحيي اصلكم يارب
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع اخي الفاضل
إضغط للتوسيع...
:eek::eek::eek:
 
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