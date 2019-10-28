غابة هويا باكيو المسكونة

غابة هويا باكيو

تقع في اقليم ترانسلفانيا في دولة رومانيا ​

الهمس والاصوات

ظواهر الاختفاء

فلاد دراكولا

شبح العروس

الدائرة الغريبة

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لدائرة الخالية الغامضة في وسط الغابة



هي مساحة دائرية تقع في وسط الغابة ، و الغريب انها خالية من أي اشجار او نباتات ؛ و الاكثر غرابة ان الاشخاص الذين يتجولون في تلك المساحة الخالية او بالقرب منها يعانون من مشاعر الخوف الرعب اضافة الي عدم تذكرهم للمدة التي امضوها هناك .. و هناك مزاعم عن مشاهدة اطباق طائرة تحوم في سماء الغابة .. تحديدا فوق تلك المنطقة .. و اضواء غريبة تصدر منها ، وقد أصبحت هذه المساحة الخالية محور اهتمام و فضول الاشخاص المعنيين بدراسة الظواهر الغامضة و نالت شهرة واسعة بينهم.

اللأشياء الغريبة





هناك مشاهدات لاجسام غامضة تحلق في سماء الغابة



بعض الفرق العلمية اخذت عينات من تربة تلك المساحة الخالية لمعرفة سبب عدم نمو الاشجار فيها ، لكن جميع النتائج اتت طبيعية ، مما زاد اللغز تعقيدا ، ومما جعل الناس ترتاب أكثر في مسألة الصحون الطائرة ، حيث يزعم البعض أن المنطقة هي مهبط للمركبات الفضائية .. و كانت اولى مشاهدات االصحون الطائرة عام 1968 حيث التقطتها عدسة العسكري الروماني اميل بارنيا. و بمرور السنين زادت اعداد مشاهدات المركبات الطائرة تحوم فوق الغابة، و كانت اخر مشاهدة في عام 2002 حيث التقط اثنان من السكان مقطعا مصورا مدته 27 ثانية يظهر فيه جسم مجهول على هيئة سيجار وطوله يبلغ خمسون مترا تقريبا ، وكان يطير للاعلي ثم يذهب صوب سحابة رمادية اللون ويختفي ، ولا احد يدري الي الآن ما تفسير ذلك الشيء .. انه امر محير فعلا.



ختاما ..



لقد وصلنا لنهاية المقال بعلامات استفهام كثيرة حول تلك الامور الغامضة التي تحدث داخل وفوق غابة هويا باكيو ، فمن جهة يقال انها روح الكونت فلاد دراكولا الغاضبة ، و من جهة اخرى انها ارواح تائهة لا تعرف طريقها الي الخلاص والراحة الابدية ، أو مركبات فضائية لا أحد يعلم سوى الله ماذا تفعل هناك ... تعددت الاسئلة و المكان واحد .. غابة هويا باكيو .. فما رأيك في ذلك كله عزيزي القاريء ، وما تفسيرك لظواهر تلك الغابة الغامضة .. أترك لنا تعليقا رجاءا .. لعله يكون مفتاح اللغز الذي عجز الكثيرون عن فك طلاسمه وكشف غموضه.



المصادر :



- Hoia Forest - Wikipedia

- Haunted Forest – Hoia Baciu Forest

- غابة «هويا باكيو».. مثلث برمودا الأرض

الغابات هي اماكن خضراء خلابة تغطيها مظلة كثيفة من الاشجار وتدب على أرضها كائنات مختلفة .. أنها عالم ساحر قائم بحد ذاته .. لكن ليست كل الغابات ساحرة وخلابة ، فبعضها عبارة عن متاهة مظلمة ومخيفة ، الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود ، تتجول في ارجائها كائنات خفية وتحلق في سماءها أجسام مجهولة! .. وتحت ظلال أشجارها الباسقة تسرح اشباح هائمة لتعزف لكم الحانا مرعبة تشقعر لها الابدان ... واليوم سأروي لكم قصة واقعية عن واحدة من تلك الغابات التي دارت حولها الكثير من القصص الغريبة والغامضة ..تقع هذه الغابة (Hoia Forest) في مقاطعة كلوج في اقليم ترانسلفانيا ( موطن اسطورة دراكولا ) برومانيا. ولعل أكثر ما يميز هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 250 هكتار هو القصص الغامضة والمخيفة التي تدور عنها ..لقد كانت هذه الغابة كأي غابة عادية أخرى ، وكان سكانها الاصليون يعيشون بكل امان و استقرار ودعة .. الي ان أتى عام 1960 م وأتت معه الكثير من الاحداث و الظواهر الغامضة .. وتدريجيا تفاقمت الامور حتى أستحال العيش في تلك البقاع الخضراء فرحل اهلها عنها .. ومنذ ذلك الحين طار صيت الغابة ودارت حولها العديد من الشائعات ..في هذا المقال سنتطرق لبعض الظواهر و الاحداث الغامضة و المرعبة التي جعلت من تلك الغابة لغزا كبيرا و اشهر مكان مسكون في رومانيا .. مما حدا بالسكان إلى أن يطلقوا عليها اسماء مختلفة .. كغابة الذعر .. و مثلث برمودا اليابسة .. ويشاع ان الغابة سميت علي اسم راعي يدعى هويا اختفى فيها مع قطيع اغنامه! ..و الآن دعونا نسلط لكم الضوء على الغاز وخوارق هذه الغابة :اصوات غامضة ومخيفة تتردد في جنبات الغابة" بمجرد دخولك تلك الغابة المخيفة ، ستشعر وكأن قلبك ينقبض وسيتسلل الرعب الى عقلك حتى تعجز عن التفكير" .. هذه خلاصة ما قاله بعض السكان المحليون القريبون من غابة هويا.هناك أصوات غريبة تصدر من مكان مجهول في الغابة ، اصوات مرعبة .. صراخ امراة عالي قادم من مكان ما ، وتارة اخرى اصوات اطفال يلعبون و نساء تضحك .. ومهما تعمقت وبحثت داخل الغابة لن تعثر أبدا مصدر الصوت ، لكنك ستشعر انه هناك من يمشي خلفك ..أحيانا يسمع صراخ عالي لشخص وكأنه يستغيث .. لكن لا احد يعلم مصدر الصوت ..والاصوات لا تأتي فرادي ، كما المصائب، إذ تمتلئ الغابة أيضا بالضباب الكثيف فيزداد الجو غموضا وسوداوية ، وكأنما تلك الأصوات وحدها غير كافية لاقتلاع فؤادك من الخوف ...اناس كثر دخلوا ولم يخرجوا قط .. اخرون خرجوا لكن فقدوا الذاكرة!هناك قصص كثيرة عن زوار الغابة الذين دخلوا إليها ولم يخرجوا منها قط .. وقد يعثر على جثثهم مبعثرة في انحاء مختلفة من الغابة بعد مرور عدة سنوات على اختفائهم ، ومن دون وجود اي علامات تدل علي تعرضهم للقتل ..هناك قلة محظوظين نجحوا في الخروج من الغابة ، لكنهم لا يخرجون من دون أن تترك الغابة اللعينة لمستها السوداء عليهم .. طفح جلدي .. حروق على اجسادهم .. وفقدان ذاكرة! .. نعم .. لا يتذكرون أي شيء مما جرى لهم ولا اين كانوا كل هذا الوقت ..و من اشهر الحوادث اختفاء طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بشكل مفاجئ . بحث عنها اهلها كثيرا و في كل مكان من الغابة لكنهم لم يعثروا عليها ، و بعد سنوات اصابهم الياس و فقدوا الامل في ايحادها وتم اعلان الطفلة متوفية .. لكن المفجاة انها ظهرت من العدم بعد 5 سنوات .. لكن دون ان تتذكر اين كانت كل تلك السنوات ! ....دراكولا الحقيقي كان اميرا رومانيا قاسيا .. تحول بعد موته الى ايقونة للرعبلعله أحد أهم معالم رومانيا و اشهر طغاتها القدماء ، اشتهر بسبب رواية "دراكولا" مصاص الدماء للكاتب برام ستوكر ، لكن دراكولا الحقيقي لم يكن مصاص دماء بالمعنى الدقيق للكلمة ، بل كان عاشقا للدم والقتل يستقبل ضحاياه بالتعذيب والذبح والقتل والتقطيع .. أما الأكثر رعبا في قصته فهي طريقته في التمثيل بجثث ضحاياه .. حيث أعتاد أن يضعهم على عصي طويلة .. خوازيق .. و لذلك سمي فلاد المخوزق ..حتى موته يشوبه الغموض ، فقد قتله العثمانيين وقطعوا رأسه ، لكن لا أحد يعلم أين دفن جسده .. وتقول بعض الاساطير أنه دفن سرا في تلك الغابة المنحوسة .. هويا باكيو .. وان روحه البائسة ما زالت تتجول هناك بالذات ليلا و في الليالي الممطرة .. ليس روحه فحسب ، بل ارواح الفلاحين الذين رفضوا الرضوخ لأوامر النبلاء الرومانيون في الانضمام للحملات الصليبية .. لقد رفضوا الذهاب للحرب ، فتم قتلهم والتنكيل بهم بعد معركة سريعة راح ضحيتها الآلاف من الفلاحين الفقراء المتمردون .. لقد قتلوا بطرق بشعة .. وتحولوا إلى أشباح هائمة على وجهها في غابة هويا .. وأينما ذهبت أرواحهم تجلب معها الضباب الكثيف .. وتتميز بظهورها صباحا على عكس باقي الاشباح التي عادة ما تظهر ليلا.. ولديها عيون حادة ذات لون أزرق مخضر .. وهذا الكلام طبعا حسب رواية السكان المحليون القاطنون بالمناطق المجاورة للغابة..اختفت العروس فجأة داخل الغابة ..يقال أنه ذات يوم كنت هناك فتاة تتنزه هي و خطيبها عند أطراف تلك الغابة المسكونة ، و بينما هما يمشيان ، تركت الفتاة خطيبها فجأة وسارت إلى داخل الغابة الكثيفة .. حاول خطيبها اللحاق بها .. لكنها سرعان ما اختفت في ظلمة الغابة وضاع كل أثر لها ..وتم ارسال فرق بحث عنها ...لكن كل ذلك كان بلا فائدة فلم يستطيع احد العثور عليها ابدا! فقامت عائلتها و خطيبها بعمل نصب تذكاري لها بالقرب من المكان الذي اختفت فيه و ذلك تخليدا لذكراها ..ويشاع بأن شبح الفتاة مازال يتجول في الغابة حيث تمت مشاهدتها و هي ترتدي فستان زفاف أبيض وتنادي عن خاطبها .. و قد اطلق السكان الاصليون عليها أسم شبح " العروس " .. و من الجدير بالذكر انها تظهر للنساء فقط .. كما تظهر المحبة و الود لزوار الغابة و تلوح للاطفال و تبتسم لهم!