اشهر الدمي المسكونة

الدمية جولييت

كلما انتقلت ملكية الدمية الى واحد من الاجيال الاربعة كانت تتسبب فى حدوث مصائب كموت الاطفال والاستيلاء على ارواحهم.

يقال انه فى الليل تسمع اصوات بكاء عدة اطفال صادرة من الغرفة التى توجد فيها الدمية .

وغالبا يسبق اصوات البكاء صوت صرخة عالية تسبب القشعريرة ، وتقول "آنا" وهى احدى افراد العائلة الذين ورثوا الدمية : " لقد فقدت ابني الوحيد بعد ان ولد بثلاثة ايام في ظروف غامضة في المستشفى. والدتي فقدت ابنها بنفس الطريقة وايضا جدتي و جدتى الكبرى. وكما قيل لي من قبل والدتي أعطيت الدمية لجدتى كهدية من قبل احدى صديقاتها عندما كانت حامل فى طفلها الثانى وكانت هذه الصديقة لاتنجب لذلك ربما تكون قد لعنت تلك الدمية بسبب حقدها على جدتى التى مات طفلها بعد الولادة بثلاثة ايام كما حدث معى "

واضافت "اننا لم تحاول التخلص منها خوفا من تفاقم الامور وانها قد تسبب فى ضرر اكبر من قتل الاطفال حديثى الولادة كنوع من الانتقام "