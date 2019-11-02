عرض بيع متوفر 400 دولار سكريل مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
400.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
2,423
النقاط
591
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر 400 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp ب 195دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
يباع كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
319
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @algeriaDZ@Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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