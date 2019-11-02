عمولة على المشتري

ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص

متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....سعر الدولار = 195 دجاقل مبلغ للحجز 100 دولارملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..