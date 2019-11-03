العلماء يكتشفون طريقة لمنع انتشار السرطان

ناصر dz

ناصر dz

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كتشفت مجموعة علماء من الولايات المتحدة وأستراليا، أن الدواء الذي أنتج لحجب نشاط البروتين المتغير، يخفض حجم الأورام ويمنع انتشار المرض لدى الفئران والبشر.
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين يشيرون إلى أن التغيرات في الجين KRAS تساعد على بقائه "عالقا" في وضع "التشغيل". وهذا الجين يعمل مثل مفتاح جزيئي، يجبر الخلية على إنتاج عوامل النمو والانشطار. ويمكن أن يؤدي اختلال عمله إلى ظهور أورام خبيثة.
وابتكر العلماء عقار AMG 510، القادر على ربط البروتين KRAS وحجب نشاطه. وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أن هذا العقار يخفض بصورة ملحوظة حجم الأورام عندها، وفي بعض الحالات يزول الورم تماما.
استنادا إلى هذه النتائج، قرر الباحثون اختبار العقار على أربعة مرضى يعانون من سرطان الرئة. وتبين بعد مضي ستة أسابيع انخفاض حجم الورم عند أحدهم بنسبة 34% وعند الآخر بنسبة 67%. ولم تلاحظ أي تغيرات لدى المريضين الآخرين.


فاتضح للباحثين أن العقار AMG 510، يعزز في بعض الحالات المناعة عند الفئران، بحيث يتمكن جسمها من التغلب بنفسه على المرض.1572796684393.png
 
الوهم

الوهم

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الله يشفي جميع مرضى ويخفف عليهم ويلهمهم الصبر والله يحفض صحة جميع المسلمين شكرا ليك اخي
 
sami44

sami44

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هذه بشرى ساره لكل مرضى السرطان
ربي يشفي جميع المرضى ويخفف الامهم
بورك فيك على نقل المعلومه
لك كل التقدير
 
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