صور حقيقية لكنّها تخدعك بصرك" الجزء الأول"

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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في أمان الله

يظهر انّ القوارب تطير فوق الارض وفي الحقيقة هو راجع لزاوية التصوير و الهواء الذي يؤثّر في الصورةتتسأل عند رؤيتك للسكة معوّجة وفي حقيقة الأمر هو بفعل زلزال ضرب نيوزيلانداجبل ايجويل ات تشيشيليان يبدو أنّه يطير فوق المدينة وفي حقيقة الأمر هو بفعل السراب يشوّش الصورةتبدو صورتين و لكن هي صورة واحدة، حدث هذا بفعل الظليبدو كأنّه دب مهرولا ولكن في الحقيقة هو سقوط شيء على الرمل احدث هذا الشكلهذه الصورة لبرج Sutro في سان فرانسيسكو،السفينة تبدو وكأنّ الجزء العلوي منها تطير في السماءشجرة مهب ريح في هاواي نمت كما قدّر الله لها وليس بفعل الرياحفي الوهلة الأولى يبدو لك جنود من العصر الحجري القديم ولكن هم جنود من الصين اثناء التدريب صباحا في البرد القاسيفي درجات الحرارة دون الصفر ، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينيةوالبخار صنع مع اشعة الشمس اللون البرتقاليليست اضواء كما تتوقّع بل حريق في منطقة بحيرة إيزابيلا بكاليفورنيايبدو الشخص كأنّه في السماء ولكن هي أكبر منطقة ملحيّة في العالم في بوليفيا تسمّى سالار دي أويوني