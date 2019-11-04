صور حقيقية لكنّها تخدعك بصرك" الجزء الأول"

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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- 2 أوت 2019
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- النقاط
- 551
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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يظهر انّ القوارب تطير فوق الارض وفي الحقيقة هو راجع لزاوية التصوير و الهواء الذي يؤثّر في الصورة
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تتسأل عند رؤيتك للسكة معوّجة وفي حقيقة الأمر هو بفعل زلزال ضرب نيوزيلاندا
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جبل ايجويل ات تشيشيليان يبدو أنّه يطير فوق المدينة وفي حقيقة الأمر هو بفعل السراب يشوّش الصورة
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تبدو صورتين و لكن هي صورة واحدة، حدث هذا بفعل الظل
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يبدو كأنّه دب مهرولا ولكن في الحقيقة هو سقوط شيء على الرمل احدث هذا الشكل
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هذه الصورة لبرج Sutro في سان فرانسيسكو،السفينة تبدو وكأنّ الجزء العلوي منها تطير في السماء
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شجرة مهب ريح في هاواي نمت كما قدّر الله لها وليس بفعل الرياح
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في الوهلة الأولى يبدو لك جنود من العصر الحجري القديم ولكن هم جنود من الصين اثناء التدريب صباحا في البرد القاسي
في درجات الحرارة دون الصفر ، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
والبخار صنع مع اشعة الشمس اللون البرتقالي
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ليست اضواء كما تتوقّع بل حريق في منطقة بحيرة إيزابيلا بكاليفورنيا
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يبدو الشخص كأنّه في السماء ولكن هي أكبر منطقة ملحيّة في العالم في بوليفيا تسمّى سالار دي أويوني
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
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****
يظهر انّ القوارب تطير فوق الارض وفي الحقيقة هو راجع لزاوية التصوير و الهواء الذي يؤثّر في الصورة
*****
تتسأل عند رؤيتك للسكة معوّجة وفي حقيقة الأمر هو بفعل زلزال ضرب نيوزيلاندا
*****
جبل ايجويل ات تشيشيليان يبدو أنّه يطير فوق المدينة وفي حقيقة الأمر هو بفعل السراب يشوّش الصورة
*****
تبدو صورتين و لكن هي صورة واحدة، حدث هذا بفعل الظل
*****
يبدو كأنّه دب مهرولا ولكن في الحقيقة هو سقوط شيء على الرمل احدث هذا الشكل
*****
هذه الصورة لبرج Sutro في سان فرانسيسكو،السفينة تبدو وكأنّ الجزء العلوي منها تطير في السماء
*****
شجرة مهب ريح في هاواي نمت كما قدّر الله لها وليس بفعل الرياح
*****
في الوهلة الأولى يبدو لك جنود من العصر الحجري القديم ولكن هم جنود من الصين اثناء التدريب صباحا في البرد القاسي
في درجات الحرارة دون الصفر ، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
والبخار صنع مع اشعة الشمس اللون البرتقالي
*****
ليست اضواء كما تتوقّع بل حريق في منطقة بحيرة إيزابيلا بكاليفورنيا
*****
يبدو الشخص كأنّه في السماء ولكن هي أكبر منطقة ملحيّة في العالم في بوليفيا تسمّى سالار دي أويوني
***************
*****
في أمان الله