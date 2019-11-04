صور حقيقية لكنّها تخدعك بصرك" الجزء الأول"

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
962
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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6593254.png
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1.jpg
يظهر انّ القوارب تطير فوق الارض وفي الحقيقة هو راجع لزاوية التصوير و الهواء الذي يؤثّر في الصورة
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2.jpg
تتسأل عند رؤيتك للسكة معوّجة وفي حقيقة الأمر هو بفعل زلزال ضرب نيوزيلاندا

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3.jpg
جبل ايجويل ات تشيشيليان يبدو أنّه يطير فوق المدينة وفي حقيقة الأمر هو بفعل السراب يشوّش الصورة

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4.jpg
تبدو صورتين و لكن هي صورة واحدة، حدث هذا بفعل الظل
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5.jpg
يبدو كأنّه دب مهرولا ولكن في الحقيقة هو سقوط شيء على الرمل احدث هذا الشكل
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6.jpg
هذه الصورة لبرج Sutro في سان فرانسيسكو،السفينة تبدو وكأنّ الجزء العلوي منها تطير في السماء
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7.jpg
شجرة مهب ريح في هاواي نمت كما قدّر الله لها وليس بفعل الرياح
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8.jpg
في الوهلة الأولى يبدو لك جنود من العصر الحجري القديم ولكن هم جنود من الصين اثناء التدريب صباحا في البرد القاسي
في درجات الحرارة دون الصفر ، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
والبخار صنع مع اشعة الشمس اللون البرتقالي
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9.jpg
ليست اضواء كما تتوقّع بل حريق في منطقة بحيرة إيزابيلا بكاليفورنيا
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10.jpg
يبدو الشخص كأنّه في السماء ولكن هي أكبر منطقة ملحيّة في العالم في بوليفيا تسمّى سالار دي أويوني

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في أمان الله
 
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