صور حقيقية لكنّها تخدعك بصرك " الجزء الثاني "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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انعكاس على جانب السيارة جعل الصورة متداخلة وكانّها شفّافة

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ليس رمال وإنّما ماء ساخن تمّ سكبه في الهواء في درجة تحت صفر فتجمّد على الفور

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تبدو لقطة من لعبة سيبير ماريو أو رسوم متحركة ولكن هو فندق في نيوزيلاندا

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بفعل السراب تظهر لك السفينة تطير في السماء

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تبدو المدينة تغوص تحت مستنقع كبير ،في الحقيقة هو بفعل التلوّث الضباب الدخاني على ألماتي ، كازاخستان

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مشهد كأنّه فيلم تيرميناتور " عصر الآلات وفي الحقيقة مجرد قطارات

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النظام الصارم و اللون الأبيض جعلا حركات الجنود كأنّها صورة فتوشوب

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زاوية التصوير جعلت أعمدة توليد الكهرباء عمود واحد بعدّة مرواح

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صورة واحدة متعددة الالوان بالاضافة إلى زاوية التصوير ، تبدو كأنها أربعة صور

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صيادون يجوبون قاربًا في بحيرة تشوهو المليئة بالطحالب ، الصين

صورة واحدة تبدو ثلاثة صورة، أظن اّنّكم تجدون بعض المشقة لفهمها

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في أمان الله

تبدو المدينة هادئة وجميلة ولكن هي على حافة جرف عميق جدا