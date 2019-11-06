صور حقيقية لكنّها تخدعك بصرك " الجزء الثاني "

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
986
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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973190.gif
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1.jpg
انعكاس على جانب السيارة جعل الصورة متداخلة وكانّها شفّافة

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5.jpg
ليس رمال وإنّما ماء ساخن تمّ سكبه في الهواء في درجة تحت صفر فتجمّد على الفور

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13.jpg
تبدو لقطة من لعبة سيبير ماريو أو رسوم متحركة ولكن هو فندق في نيوزيلاندا

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8.jpg
بفعل السراب تظهر لك السفينة تطير في السماء

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7.jpg
تبدو المدينة تغوص تحت مستنقع كبير ،في الحقيقة هو بفعل التلوّث الضباب الدخاني على ألماتي ، كازاخستان

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4.jpg
مشهد كأنّه فيلم تيرميناتور " عصر الآلات وفي الحقيقة مجرد قطارات

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11.jpg
النظام الصارم و اللون الأبيض جعلا حركات الجنود كأنّها صورة فتوشوب

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6.jpg
تبدو المدينة هادئة وجميلة ولكن هي على حافة جرف عميق جدا

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9.jpg
زاوية التصوير جعلت أعمدة توليد الكهرباء عمود واحد بعدّة مرواح

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14.jpg
صورة واحدة متعددة الالوان بالاضافة إلى زاوية التصوير ، تبدو كأنها أربعة صور

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3.jpg
صيادون يجوبون قاربًا في بحيرة تشوهو المليئة بالطحالب ، الصين

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47.jpg
صورة واحدة تبدو ثلاثة صورة، أظن اّنّكم تجدون بعض المشقة لفهمها
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في أمان الله
 
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