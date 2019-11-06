صور حقيقية لكنّها تخدعك بصرك " الجزء الثاني "

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 986
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- 551
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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انعكاس على جانب السيارة جعل الصورة متداخلة وكانّها شفّافة
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ليس رمال وإنّما ماء ساخن تمّ سكبه في الهواء في درجة تحت صفر فتجمّد على الفور
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تبدو لقطة من لعبة سيبير ماريو أو رسوم متحركة ولكن هو فندق في نيوزيلاندا
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بفعل السراب تظهر لك السفينة تطير في السماء
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تبدو المدينة تغوص تحت مستنقع كبير ،في الحقيقة هو بفعل التلوّث الضباب الدخاني على ألماتي ، كازاخستان
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مشهد كأنّه فيلم تيرميناتور " عصر الآلات وفي الحقيقة مجرد قطارات
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النظام الصارم و اللون الأبيض جعلا حركات الجنود كأنّها صورة فتوشوب
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تبدو المدينة هادئة وجميلة ولكن هي على حافة جرف عميق جدا
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زاوية التصوير جعلت أعمدة توليد الكهرباء عمود واحد بعدّة مرواح
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صورة واحدة متعددة الالوان بالاضافة إلى زاوية التصوير ، تبدو كأنها أربعة صور
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صيادون يجوبون قاربًا في بحيرة تشوهو المليئة بالطحالب ، الصين
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صورة واحدة تبدو ثلاثة صورة، أظن اّنّكم تجدون بعض المشقة لفهمها
*****
في أمان الله
*=*=*=*=*=*
************
انعكاس على جانب السيارة جعل الصورة متداخلة وكانّها شفّافة
*****
ليس رمال وإنّما ماء ساخن تمّ سكبه في الهواء في درجة تحت صفر فتجمّد على الفور
*****
تبدو لقطة من لعبة سيبير ماريو أو رسوم متحركة ولكن هو فندق في نيوزيلاندا
*****
بفعل السراب تظهر لك السفينة تطير في السماء
*****
تبدو المدينة تغوص تحت مستنقع كبير ،في الحقيقة هو بفعل التلوّث الضباب الدخاني على ألماتي ، كازاخستان
*****
مشهد كأنّه فيلم تيرميناتور " عصر الآلات وفي الحقيقة مجرد قطارات
*****
النظام الصارم و اللون الأبيض جعلا حركات الجنود كأنّها صورة فتوشوب
*****
تبدو المدينة هادئة وجميلة ولكن هي على حافة جرف عميق جدا
*****
زاوية التصوير جعلت أعمدة توليد الكهرباء عمود واحد بعدّة مرواح
*****
صورة واحدة متعددة الالوان بالاضافة إلى زاوية التصوير ، تبدو كأنها أربعة صور
*****
صيادون يجوبون قاربًا في بحيرة تشوهو المليئة بالطحالب ، الصين
*****
صورة واحدة تبدو ثلاثة صورة، أظن اّنّكم تجدون بعض المشقة لفهمها
*****
في أمان الله
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