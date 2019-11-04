لماذا حرم النبي الخلوة بالنساء

ناصر dz

ناصر dz

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14 جانفي 2015
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لماذا حرم النبي الكريم الخلوة بالنساء؟

لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم خلوة الرجل بالمرأة أو النظر لما حرم الله؟ وما هي الحكمة العلمية من هذا التحريم؟ لنقرأ هذا الخبر العلمي....


"يكفي أن تجلس لمدة خمس دقائق مع امرأة حتى ترتفع لديك نسبة هرمون الإجهاد" هذا ما توصلت إليه دراسة علمية حديثة حسب صحيفة ديلي تلغراف!

فقد أكد الباحثون في جامعة Valencia أن الخلوة بامرأة جذابة يؤدي إلى ارتفاع في إفرازات هرمون الكورتيزول Cortisol وهو الهرمون المسؤول عن الإجهاد في الجسم. ومع أن الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة حاولوا تجنب النظر أو مجرد التفكير بالمرأة التي خلوا بها، إلا أن ذلك لم يمنع الجسم من إفراز هذا الهرمون.

ويقول العلماء إن هرمون الكورتيزول ضروري للجسم ومفيد لأدائه ولكن بشرط أن يتم إفرازه بمستويات منخفضة، ولكن إذا ارتفعت نسبة هذا الهرمون في الجسم وتكررت هذه العملية فإن ذلك يؤدي لأمراض خطيرة، أمراض في القلب وارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري وغير ذلك من أمراض قد تصل للعجز الجنسي.



شكل يمثل آلية عمل هرمون الإجهاد، وتقول الدراسة إن ارتفاع هرمون الإجهاد يحدث فقط أثناء الخلوة بامرأة غريبة، ويكون الإجهاد أكبر كلما كانت المرأة مثيرة أكثر! طبعاً عندما يكون الرجل مع أخته أو ابنته أو أمه لا يحدث هذا التأثير لهرمون الكورتيزول. وكذلك عندما يجلس الرجل مع رجل غريب فإن هذا الهرمون لا يرتفع. فقط عندما يخلو رجل بامرأة غريبة!

ويقول الباحثون إن الرجل بمجرد وجود امرأة غريبة لجانبه فإنه يتصور إقامة علاقة معها (في حالة لا شعورية)، وفي دراسات أخرى يؤكد الباحثون أن هذه الحالة (النظر إلى النساء والتفكير بهن) إذا تكررت فإنها تؤدي مع مرور الزمن لأمراض مزمنة ومشاكل نفسية مثل الاكتئاب.

النبي يحرم "الخلوة"

كلنا يعرف الحديث الشهير الذي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا الحديث يحرم على الرجل الخلوة بامرأة غريبة أي من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من خلال هذا التشريع أن يجنبنا الكثير من الأمراض الاجتماعية والجسدية.

فعندما يتجنب المؤمن النظر إلى النساء (من غير المحارم) ويتجنب الخلوة معهن، فإن ذلك يمنع انتشار الفاحشة وبالتالي يقي المجتمع من الوباء والمرض والمشاكل الاجتماعية، ويقي الفرد من الأمراض ... ونقول لكل من لا تقنعه رسالة ديننا الحنيف: أليس الإسلام ديناً جديراً بالاحترام والاتباع؟!
 
البشير البشير

البشير البشير

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جزاك الله خير على الافادة القيّمة اخي ناصر
احسنت
نعم اخي الغالي إنّه نظام وضعه الله تعالى من أجل حياة مستقرّة وطيّبة خالية من الفواحش والأمراض والفساد
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,384
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال البشير البشير:
جزاك الله خير على الافادة القيّمة اخي ناصر
احسنت
نعم اخي الغالي إنّه نظام وضعه الله تعالى من أجل حياة مستقرّة وطيّبة خالية من الفواحش والأمراض والفساد
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اللهم انا نسألك الستر في الدنيا والاخرة

جزاك الله خير البشير لمرورك
 
اميرة الالم

اميرة الالم

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5 أكتوبر 2019
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
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أنثى
بارك الله فيك أخي الفاضل وأحسن إليك
فعلا ما أتى ديننا بحكم إلا وكان له حكمة كبيرة منها وعلى سبيل المثال مرض السيدا عافانا الله وإياكم يتواجد بنسب كبيرة في المجتمعات الغربية ويكافىء ذلك نقصه في المجتمعات المسلمة وهذا دليل أخر ان الدين جاء أيضا لخدمة البشرية.
مشكور أخي ناصر على هذا الطرح في ميزان حسناتك😍😍😍😍
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,384
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
بارك الله فيك أخي الفاضل وأحسن إليك
فعلا ما أتى ديننا بحكم إلا وكان له حكمة كبيرة منها وعلى سبيل المثال مرض السيدا عافانا الله وإياكم يتواجد بنسب كبيرة في المجتمعات الغربية ويكافىء ذلك نقصه في المجتمعات المسلمة وهذا دليل أخر ان الدين جاء أيضا لخدمة البشرية.
مشكور أخي ناصر على هذا الطرح في ميزان حسناتك😍😍😍😍
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سبحان الله ,,
يعني لما الاسلام يحرم شي مايحرمه الالحكمه الهيه ...
اين دعاة الحرية والاختلاط من هاالكلام .. شكرااا لمرورك العطر
 
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