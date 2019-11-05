التكريمات السنوية لمنتدى الحياة الزوجية لسنة 2019

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,174
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتنا في اللمة

قال تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

إن الأسرة هي نواة المجتمع ولبنته الأولى، فإذا كانت الأسرة قائمة
على المنهج العلمي و الفطري السليم والنهج القويم، أثر ذلك على صلاح المجتمع بأسرِه
ومن أجل ذلك جاءت عناية اللمة بالأسرة واهتمت بها
فجادت انامل الاعضاء بمواضيع و كتابات حصرية في سبيل بناء أسرة سعيدة، وحمايتها
مما يعصف بها من مخاطر، وسد جميع الثغرات التي من شأنها أن تهدد كِيانها
وتهدم بنيانها، وتقوض أركانها

و في موسم التكريمات لا يسعنا إلا شكر جميع من ساهم بمواضيع
حصرية او ردود راقية
و نخص بالذكر الاكثر نشاطا و هم

@sami44
@Autumn leaves
@سعد606
@ام أمينة
@ليليا مرام
@الفتاة الاميرة

و يتحصل كل واحد منهم على الوسام التالي

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فشكرا لكم جميعا

الادارة اللمة
 
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