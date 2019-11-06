قبور القلوب ِِِِِِ.....

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلوبنا على قدر ما تحمل من مشاعر كثيرة الحزن والفرح والأمل والكثير الكثير من الأوجاع على جزء من السعادة تطفو فوق أحزاننا لتزرع الأمل وإبتسامة على شفاهنا كشاطئ نرسو به لنرتاح
الا ان في كل قلب واحد منا مقبرة ...نعم لا تستغربو مقبرة بها جثث مدفونة لأشخاص على قدر ما أحببناهم حفظناهم. في أعماقنا وجعلنا لهم قبرا ليبقو في الذاكرة
مقبرة جعلنا فيها آآلام أيضا دفناها لنعيش ونكمل حياتنا لتعيش خارجيا أحيانا عليك الموت داخليا ....قمة الألم
مقبرة في قلوبنا دفنا فيها ذكريات أليمة لا نريد زيارتها كقبور منسية دفت أصحابها ونسوها أهلها
مقبرة بقلوبنا دفنا فيها الذكريات الجميلة خوفا من ضياعها في الحياة دفناها في الأعماق حتى نزورها خلسة عن حياتنا الحاليه وننفرد مع قلوبنا في لحظات نجتر فيها عمرنا وسعادتنا التي كانت في ماضينا
الكثير والكثير وكل ونوع االمقبرة التي بقلبه لكن الأكيد ما دمت انسان وقلبك حي يرزق تتألم وتفرح وتحزن وتسترجع ذكرياتك
حدثوني عن المقابر. في قلوبمن نوعها ومن تدفنون بها وماهو آخر ما دفنتموه
سأبدأ انا حتى تفهمو
لدي مقبرة الأحياء ....وبها قبور للأناس في واقعي أحياء لكنهم بعيوني ماتو شر ميتة وهاته المقبره مهجورة لا ازورها ِ
بقلبي مقبرة بها قبر واحد لإنسان واحد مهما فرقني زمني عنه فهو بداخلي موجود وسيظل حتى أموت وهذا القبر الذي اعيش بسببه ولا افارقه
بقلبي مقبرة ذكريات اليمة وجميلة وعلي العدل في زيارتهما فلا سعادة لي تدوم ولا حزن طبعا
وبقلبي قبور لمن خذلوني دفنتهم بقلبي وعيني وروحي فماتو شر ميتة .ودفنتهم في مقبرة أسست لها الظلمة الحالكة بقلبي
واخيرا بقلبي مقبرة لماوية كلكم داخلها صغيركم وكبيركم طيبكم والشرير بكم الحقيقي والمزيف أنتم بداخلي فكلم عندي سواء
وأنتم ماهي قبور قلوبكم الموضوع لكم افتحو قلوبكم فأحيانا الغموض يقتل صاحبه
شكرا لكم
قلوبنا على قدر ما تحمل من مشاعر كثيرة الحزن والفرح والأمل والكثير الكثير من الأوجاع على جزء من السعادة تطفو فوق أحزاننا لتزرع الأمل وإبتسامة على شفاهنا كشاطئ نرسو به لنرتاح
الا ان في كل قلب واحد منا مقبرة ...نعم لا تستغربو مقبرة بها جثث مدفونة لأشخاص على قدر ما أحببناهم حفظناهم. في أعماقنا وجعلنا لهم قبرا ليبقو في الذاكرة
مقبرة جعلنا فيها آآلام أيضا دفناها لنعيش ونكمل حياتنا لتعيش خارجيا أحيانا عليك الموت داخليا ....قمة الألم
مقبرة في قلوبنا دفنا فيها ذكريات أليمة لا نريد زيارتها كقبور منسية دفت أصحابها ونسوها أهلها
مقبرة بقلوبنا دفنا فيها الذكريات الجميلة خوفا من ضياعها في الحياة دفناها في الأعماق حتى نزورها خلسة عن حياتنا الحاليه وننفرد مع قلوبنا في لحظات نجتر فيها عمرنا وسعادتنا التي كانت في ماضينا
الكثير والكثير وكل ونوع االمقبرة التي بقلبه لكن الأكيد ما دمت انسان وقلبك حي يرزق تتألم وتفرح وتحزن وتسترجع ذكرياتك
حدثوني عن المقابر. في قلوبمن نوعها ومن تدفنون بها وماهو آخر ما دفنتموه
سأبدأ انا حتى تفهمو
لدي مقبرة الأحياء ....وبها قبور للأناس في واقعي أحياء لكنهم بعيوني ماتو شر ميتة وهاته المقبره مهجورة لا ازورها ِ
بقلبي مقبرة بها قبر واحد لإنسان واحد مهما فرقني زمني عنه فهو بداخلي موجود وسيظل حتى أموت وهذا القبر الذي اعيش بسببه ولا افارقه
بقلبي مقبرة ذكريات اليمة وجميلة وعلي العدل في زيارتهما فلا سعادة لي تدوم ولا حزن طبعا
وبقلبي قبور لمن خذلوني دفنتهم بقلبي وعيني وروحي فماتو شر ميتة .ودفنتهم في مقبرة أسست لها الظلمة الحالكة بقلبي
واخيرا بقلبي مقبرة لماوية كلكم داخلها صغيركم وكبيركم طيبكم والشرير بكم الحقيقي والمزيف أنتم بداخلي فكلم عندي سواء
وأنتم ماهي قبور قلوبكم الموضوع لكم افتحو قلوبكم فأحيانا الغموض يقتل صاحبه
شكرا لكم