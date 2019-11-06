طلب وساطة متوفر 244.4 دولار مقابل 190 دج SKRILL

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احمد.ع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
المشاركات
23
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
تيارت
الجنس
ذكر
السلام عليكم

متوفر 244.4 دولار SKRILL مقابل 190 د.ج للدولار الواحد.
- السعر الإجمالي .46430 دج.
- عمولة الوسيط يتحملها الشاري + دج 2440
المبلغ ككل هو 48870 دج و تصلك 244,4 دولار
- الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

على حساب Ccp
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
329
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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