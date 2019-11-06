احمد.ع
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 جوان 2019
- المشاركات
- 23
- النقاط
- 3
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- تيارت
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 244.4 دولار SKRILL مقابل 190 د.ج للدولار الواحد.
- السعر الإجمالي .46430 دج.
- عمولة الوسيط يتحملها الشاري + دج 2440
المبلغ ككل هو 48870 دج و تصلك 244,4 دولار
- الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
على حساب Ccp
متوفر 244.4 دولار SKRILL مقابل 190 د.ج للدولار الواحد.
- السعر الإجمالي .46430 دج.
- عمولة الوسيط يتحملها الشاري + دج 2440
المبلغ ككل هو 48870 دج و تصلك 244,4 دولار
- الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
على حساب Ccp