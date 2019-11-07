أكبر عائله بالعالم بالصور

أكبر عائلة في العالم مكونة من رجل واحد, 39 زوجة و 94 ابن و ابنة​

مواطن هندي يدعى زيونا شانا , يبلغ من العمر 67 عاما,

متزوج من 39 زوجة

لديه 94 ابن و ابنة

و 14 زوجة لأبنائه و 33 حفيد فيصبح العدد الكلي 181 فردا في عائلةواحدة !!!

و يزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن جميع أفراد هذه العائلة يعيشون في منزل واحد مكون من مئة غرفة و أربعة طوابق .​

و قد قال زيونا لصحيفة السان أنه يعتبر نفسه محظوظا كونه زوج 39 امرأة ورب أكبر عائلة في العالم.​

و لأطعام كل هذه الأفواه فأن موقد الطعام لا يطفأ بتاتا في هذا المنزل ، ووجبة عشاء واحدة تتكون من 30 دجاجة 66 كيلوجرام من البطاطا و 110 كيلو من الأرز​

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ويقلون الرجل المزواج عدد زوجاته 130 سجل الرقم القياسي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته]مع زوجاته الـ 39[هنود من حدود دولة النيبالتختلف الاشكال يا سبحان الله