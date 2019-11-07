أكبر عائله بالعالم بالصور

ناصر dz

ناصر dz

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14 جانفي 2015
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
[ أكبر عائله بالعالم ]






أكبر عائلة في العالم مكونة من رجل واحد, 39 زوجة و 94 ابن و ابنة


مواطن هندي يدعى زيونا شانا , يبلغ من العمر 67 عاما,
متزوج من 39 زوجة
لديه 94 ابن و ابنة
و 14 زوجة لأبنائه و 33 حفيد فيصبح العدد الكلي 181 فردا في عائلةواحدة !!!
و يزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن جميع أفراد هذه العائلة يعيشون في منزل واحد مكون من مئة غرفة و أربعة طوابق .









و قد قال زيونا لصحيفة السان أنه يعتبر نفسه محظوظا كونه زوج 39 امرأة ورب أكبر عائلة في العالم.


و لأطعام كل هذه الأفواه فأن موقد الطعام لا يطفأ بتاتا في هذا المنزل ، ووجبة عشاء واحدة تتكون من 30 دجاجة 66 كيلوجرام من البطاطا و 110 كيلو من الأرز





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]مع زوجاته الـ 39


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بعض الزوجات وقت العمل


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[هنود من حدود دولة النيبال

تختلف الاشكال يا سبحان الله


ويقلون الرجل المزواج عدد زوجاته 130 سجل الرقم القياسي
 
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