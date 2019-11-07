أكبر عائله بالعالم بالصور

ناصر dz
:: عضو متألق ::
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
[ أكبر عائله بالعالم ]
]مع زوجاته الـ 39
بعض الزوجات وقت العمل
[هنود من حدود دولة النيبال
تختلف الاشكال يا سبحان الله
ويقلون الرجل المزواج عدد زوجاته 130 سجل الرقم القياسي
[ أكبر عائله بالعالم ]
أكبر عائلة في العالم مكونة من رجل واحد, 39 زوجة و 94 ابن و ابنة
مواطن هندي يدعى زيونا شانا , يبلغ من العمر 67 عاما,
متزوج من 39 زوجة
لديه 94 ابن و ابنة
و 14 زوجة لأبنائه و 33 حفيد فيصبح العدد الكلي 181 فردا في عائلةواحدة !!!
و يزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن جميع أفراد هذه العائلة يعيشون في منزل واحد مكون من مئة غرفة و أربعة طوابق .
متزوج من 39 زوجة
لديه 94 ابن و ابنة
و 14 زوجة لأبنائه و 33 حفيد فيصبح العدد الكلي 181 فردا في عائلةواحدة !!!
و يزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن جميع أفراد هذه العائلة يعيشون في منزل واحد مكون من مئة غرفة و أربعة طوابق .
و قد قال زيونا لصحيفة السان أنه يعتبر نفسه محظوظا كونه زوج 39 امرأة ورب أكبر عائلة في العالم.
و لأطعام كل هذه الأفواه فأن موقد الطعام لا يطفأ بتاتا في هذا المنزل ، ووجبة عشاء واحدة تتكون من 30 دجاجة 66 كيلوجرام من البطاطا و 110 كيلو من الأرز
]مع زوجاته الـ 39
بعض الزوجات وقت العمل
[هنود من حدود دولة النيبال
تختلف الاشكال يا سبحان الله
ويقلون الرجل المزواج عدد زوجاته 130 سجل الرقم القياسي