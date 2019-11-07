طلب وساطة متوفر 248 دولار سكريل SKRILL ب 188

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احمد.ع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
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تيارت
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 248 دولار سكريل SKRILL ب 188
يباع المبلغ كاملا ب 46500 دج انا اتحمل مصاريف الوسيط
المستري يتحمل عمولة سكريل 1,45
الحساب يتوفر فقط على 248 اي المشتري يرسل 46500 دج ياخذ الوسيط عمولته 248 دج وتصلني 44000 دج انا ارسل 248 دولار تصلك 244,4 دولار
بعد ان ياخد سكريل عمولته
الاولوية لمن ياخذ المبلغ كاملا

شكرا مسبقا
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Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
331
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق..
 
A

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
4
النقاط
2
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ممكن تحجز لي بسعر 45000 دج وعمولة وسيط عليك وانا اتحمل عمولة سكريل و دفع عبر بريدي موب الوسيط
 
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