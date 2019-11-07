احمد.ع
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 248 دولار سكريل SKRILL ب 188
يباع المبلغ كاملا ب 46500 دج انا اتحمل مصاريف الوسيط
المستري يتحمل عمولة سكريل 1,45
الحساب يتوفر فقط على 248 اي المشتري يرسل 46500 دج ياخذ الوسيط عمولته 248 دج وتصلني 44000 دج انا ارسل 248 دولار تصلك 244,4 دولار
بعد ان ياخد سكريل عمولته
الاولوية لمن ياخذ المبلغ كاملا
شكرا مسبقا
متوفر 248 دولار سكريل SKRILL ب 188
يباع المبلغ كاملا ب 46500 دج انا اتحمل مصاريف الوسيط
المستري يتحمل عمولة سكريل 1,45
الحساب يتوفر فقط على 248 اي المشتري يرسل 46500 دج ياخذ الوسيط عمولته 248 دج وتصلني 44000 دج انا ارسل 248 دولار تصلك 244,4 دولار
بعد ان ياخد سكريل عمولته
الاولوية لمن ياخذ المبلغ كاملا
شكرا مسبقا