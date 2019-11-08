ثقافة بنوا قينقاع

zagane

zagane

:: عضو بارز ::
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
5,322
النقاط
1,401
محل الإقامة
معسكر
الجنس
ذكر
السلام عليكم

ثقافة بنوا قينقاع

وقيل الارض ولات تدور مارش أغياغ =Marche arrière =
كي ولا السروال المقطع لا مود
كي ولا السروال الطايح لامود
كي ولا الشعر المكرفس والموسخ والمقمل لامود
كي ولا الذكور -مشي الرجال- يديرو الماكياج
كي ولات المرا تتريني الحديد
كي ولات المرا دير بولازيرو لامود
كي ولا الراجل يدير المنقوش مارانيش على نتاع عرق النسا
فالحوادث نتاع السيارات مرات ما يعرفوش شكون الراجل من المرا
بعض العائلات المرا تخدم والراجل في البيت ينظف ويسيق ويطيب الفطور ويشد الذراري

بعد عشرين سنة من سيتزوج من .
لا ننتمي لا الى هاؤلاء ولا الى هاؤلاء ولا الى ألائك
جيل لا محل له من الاعراب ولا يمكن تصريفه
لا ينتمي لا الى جمع المذكر السالم ولا الى جمع المأنث السالم ولا حتى الى جمع المخنث السالم
طبعا لا يمكن التعميم ولكن الظاهرة استفحلت .
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,046
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
تم الاعتماد
مشكور اخي كمال على الموضوع
والله وقت تخلطت فيه الامور وما فهمنا والو
الله يجيب الخير
لي عوده للرد
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top