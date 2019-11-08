السلام عليكم



ثقافة بنوا قينقاع



وقيل الارض ولات تدور مارش أغياغ =Marche arrière =

كي ولا السروال المقطع لا مود

كي ولا السروال الطايح لامود

كي ولا الشعر المكرفس والموسخ والمقمل لامود

كي ولا الذكور -مشي الرجال- يديرو الماكياج

كي ولات المرا تتريني الحديد

كي ولات المرا دير بولازيرو لامود

كي ولا الراجل يدير المنقوش مارانيش على نتاع عرق النسا

فالحوادث نتاع السيارات مرات ما يعرفوش شكون الراجل من المرا

بعض العائلات المرا تخدم والراجل في البيت ينظف ويسيق ويطيب الفطور ويشد الذراري



بعد عشرين سنة من سيتزوج من .

لا ننتمي لا الى هاؤلاء ولا الى هاؤلاء ولا الى ألائك

جيل لا محل له من الاعراب ولا يمكن تصريفه

لا ينتمي لا الى جمع المذكر السالم ولا الى جمع المأنث السالم ولا حتى الى جمع المخنث السالم

طبعا لا يمكن التعميم ولكن الظاهرة استفحلت .