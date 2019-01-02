حلال عليهم ....جرام علينا ... ياو فهموا رواحكم

ليليا مرام
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السلام عليكم جماعة الخير والجماعة الزينة توحشت الحش والتمنشير هنا وجاية نفرغ قلبي
جماعة اليوم حبيت نهدر على واحد السوجي هو مراهش جديد مي بصح ما حبش يموت هو هو يدور وين نروحو
ايا نبداو الأكيد اليوم راح نهدر على المخلوقات اللي ربي خلقنا من ضلعهم الأعوج ومن بعد يقولك مرا عوجة وفتناها يا العلجة تحملي وإسمعي من عزيزك الرجل خوك وإلا باباك وإلا راجلك وحتى وليدك العود اللي طيحي بيه يعميك
إلى متي عزيزي الرجل وانت دابك من داب المرا احوجي ما بغيت تحشم ما بغيت تقول انت تغسلي الحوايج وطيبي وتنقيني وانت قايمة بيا وبالدار ها احشم ا وليدي لو نخطوكم نهار تخرج اناكوندا من شنابركم
كنت نتجول فصفحات الفضاء الأزرق حتى رجع أكحل من شعبنا اللي مازال بعيد على ثقافة التعارف فالفايس ونفتح هنا قوس
سلام عليكم واش راكي شعال لاطاي نتاعك ....... ضرك هذا إما يخدم طايور خياط إما يحفر القبور حفرو قبرو بكري من يومها اعتزلت الفضاءات الرزقاء والحمراء والصفراء وانا ندور ففضاء الجغاين يعلقو على كل شيء ينوض صباح عزيزي الرجل لا خدمة لا يديك ولا يجيبك ويطلع شعرو بالجال ويقربع جيبو ينفضو من بقايا الدخان اعزكم الله ويروح للحومة ويلقى مريومة لالا ماراحش يتغزل بيها رايح يعسها ولاش لبست واش نوع خمارها وإذا مضيق وإلا فضفاض يعس مريومه وكلتوم وبهية وايمان وها حنان وها سعاد زمان كان راجل يتغزل بوردة تحت التاقة يبعث برية ذيك الفليشا من صحرا جاية تجري من بعد رجع يتحلب يتبع تحسابيه ميقالو بعدو عياو يبسبسو ومن بعد جا تلفون وبداو يعيطو غلطت اختي فالنيميرو وإلا انت قاعدة يعيطلك يسمع فيك مرا يا كمااااااااااااااااال يااا محمد عزيزي مناك ونتوما تشرّو حتى وليتو تشبهونا زعمى كمال ومحمد صوتهم حنين كيما صوتي وإلا نروح ننتحر انا صوتي نتاع رجال
وجا الفايس ونعم الساحة نتاع تعارف وااااا هاكر وافتخر .....هذا اسم يسموني حبيبها وما نخدعهاش عزيزي وعلاه تبعثلي كيما تخدعهاش وذااك عدو النساء لا استقبل النساء ...... ويروح للخاص ويبعثو انا واش حبيبي جعفر وإلا واش
بعدو رحعت لامود نتاع رجال يدخلو للساحات باه يمنشرو فالنسا يجيبو صور لا حشمة ولا حيا رجعو يصورو النسا ويحطوهم ضرك حبيت نفهم هذا للي يصور بنت الناس مهما كانت لابسة انت واش دخلك وشكون عينك مفتي الأمة تعرفها عايش معاها تعرف ظروفها سيدي قول الله يهديك وخليها ا زيد يا عزيزي تروح دخل وتعلق وتمنشر ما تخلي فيها حتى ما تقول حتى جلبابيات رجعتو تقولو منافقات وديرو جلباب وكتمان ما طلقتو والو اللي يسمعكم يقول تظلو فالجوامع
عزيزي الراجل ها فهمنا واش راكي باغي من عندنا يا سيدي كي نروحو للجنة حلو عبنيكم تلحقونا اسيدي روحو للجنة راكم مسامحين بلاك نتهناو من جدكم
علاش راجل لاتي بكل صغيرة وكبيرة تخص المرا زعمى رجلة ونيف اوكي هنا خويا الراجل فريني خير من نقلب بيك اللمة
رجلة ونيف ايدا بروحك انت لابسلي سروال طايح انت تجر وهو يجر ومقطع مبشش تقول خبشوك القطوط ويا ليت حبست هنا
راكم وليتو حنان أكثر منا هذي شوشة صفرا وهذي ضحكة تقربع كي مولات الطالو وتروحو ديرو صور وتعلقو على بنات النس ها متحشموش ما بغيتوش تكبرو
ها مالكم كيما قالوها ناس الغرب
ضرك الرجال هناك فاللمة يفهموني بلاك نفسيا ما قدرناش نعرفو واشبيكم علاه ديرو هاكا واش المرض هذا واسمو
ونتوما لبنات واش رايكم فاللي راهم ينشرو فالصور ويعلقوا على بنات الناس فكل دورة بالفايدة وبلا فايدة
الخط إليكم عزيزاتي منشروا وعاودو ولا تخافو انتن في حماية رئيسة المافيا تدرب فالبرازيل مع ختم الجرائم من كوبا بكل فخر
جماعة اليوم حبيت نهدر على واحد السوجي هو مراهش جديد مي بصح ما حبش يموت هو هو يدور وين نروحو
ايا نبداو الأكيد اليوم راح نهدر على المخلوقات اللي ربي خلقنا من ضلعهم الأعوج ومن بعد يقولك مرا عوجة وفتناها يا العلجة تحملي وإسمعي من عزيزك الرجل خوك وإلا باباك وإلا راجلك وحتى وليدك العود اللي طيحي بيه يعميك
إلى متي عزيزي الرجل وانت دابك من داب المرا احوجي ما بغيت تحشم ما بغيت تقول انت تغسلي الحوايج وطيبي وتنقيني وانت قايمة بيا وبالدار ها احشم ا وليدي لو نخطوكم نهار تخرج اناكوندا من شنابركم
كنت نتجول فصفحات الفضاء الأزرق حتى رجع أكحل من شعبنا اللي مازال بعيد على ثقافة التعارف فالفايس ونفتح هنا قوس
سلام عليكم واش راكي شعال لاطاي نتاعك ....... ضرك هذا إما يخدم طايور خياط إما يحفر القبور حفرو قبرو بكري من يومها اعتزلت الفضاءات الرزقاء والحمراء والصفراء وانا ندور ففضاء الجغاين يعلقو على كل شيء ينوض صباح عزيزي الرجل لا خدمة لا يديك ولا يجيبك ويطلع شعرو بالجال ويقربع جيبو ينفضو من بقايا الدخان اعزكم الله ويروح للحومة ويلقى مريومة لالا ماراحش يتغزل بيها رايح يعسها ولاش لبست واش نوع خمارها وإذا مضيق وإلا فضفاض يعس مريومه وكلتوم وبهية وايمان وها حنان وها سعاد زمان كان راجل يتغزل بوردة تحت التاقة يبعث برية ذيك الفليشا من صحرا جاية تجري من بعد رجع يتحلب يتبع تحسابيه ميقالو بعدو عياو يبسبسو ومن بعد جا تلفون وبداو يعيطو غلطت اختي فالنيميرو وإلا انت قاعدة يعيطلك يسمع فيك مرا يا كمااااااااااااااااال يااا محمد عزيزي مناك ونتوما تشرّو حتى وليتو تشبهونا زعمى كمال ومحمد صوتهم حنين كيما صوتي وإلا نروح ننتحر انا صوتي نتاع رجال
وجا الفايس ونعم الساحة نتاع تعارف وااااا هاكر وافتخر .....هذا اسم يسموني حبيبها وما نخدعهاش عزيزي وعلاه تبعثلي كيما تخدعهاش وذااك عدو النساء لا استقبل النساء ...... ويروح للخاص ويبعثو انا واش حبيبي جعفر وإلا واش
بعدو رحعت لامود نتاع رجال يدخلو للساحات باه يمنشرو فالنسا يجيبو صور لا حشمة ولا حيا رجعو يصورو النسا ويحطوهم ضرك حبيت نفهم هذا للي يصور بنت الناس مهما كانت لابسة انت واش دخلك وشكون عينك مفتي الأمة تعرفها عايش معاها تعرف ظروفها سيدي قول الله يهديك وخليها ا زيد يا عزيزي تروح دخل وتعلق وتمنشر ما تخلي فيها حتى ما تقول حتى جلبابيات رجعتو تقولو منافقات وديرو جلباب وكتمان ما طلقتو والو اللي يسمعكم يقول تظلو فالجوامع
عزيزي الراجل ها فهمنا واش راكي باغي من عندنا يا سيدي كي نروحو للجنة حلو عبنيكم تلحقونا اسيدي روحو للجنة راكم مسامحين بلاك نتهناو من جدكم
علاش راجل لاتي بكل صغيرة وكبيرة تخص المرا زعمى رجلة ونيف اوكي هنا خويا الراجل فريني خير من نقلب بيك اللمة
رجلة ونيف ايدا بروحك انت لابسلي سروال طايح انت تجر وهو يجر ومقطع مبشش تقول خبشوك القطوط ويا ليت حبست هنا
راكم وليتو حنان أكثر منا هذي شوشة صفرا وهذي ضحكة تقربع كي مولات الطالو وتروحو ديرو صور وتعلقو على بنات النس ها متحشموش ما بغيتوش تكبرو
ها مالكم كيما قالوها ناس الغرب
ضرك الرجال هناك فاللمة يفهموني بلاك نفسيا ما قدرناش نعرفو واشبيكم علاه ديرو هاكا واش المرض هذا واسمو
ونتوما لبنات واش رايكم فاللي راهم ينشرو فالصور ويعلقوا على بنات الناس فكل دورة بالفايدة وبلا فايدة
الخط إليكم عزيزاتي منشروا وعاودو ولا تخافو انتن في حماية رئيسة المافيا تدرب فالبرازيل مع ختم الجرائم من كوبا بكل فخر