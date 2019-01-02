انا لابس سروال كلاسيك طاي40 ومكوفري كي سروال اللوبيا تاع بكري وتوسوست نقرا ونتوشي في سروالي ادا صح مبشش والحمد لله سالامات هدا قصف ارض بر جو وثلاثي الابعاد بردتيلي قلبي الله يعطيك الخيرانا لابس سروال كلاسيك طاي40 ومكوفري كي سروال اللوبيا تاع بكري وتوسوست نقرا ونتوشي في سروالي ادا صح مبشش والحمد لله سالامات

السلام عليكمانا من الصباح خدام نبنتر في الحيوط طالع هابط من سلوم لسلوم رجليا راهم يوجعو ومكشر ومحمر عينيا على المانوفر تاعي غير يزغد نعيط عليهدخلت للمة قلت ندير شوية مواضيع ونرد على حباب ربي والناس الي يستناو فيا ونديفولي نريح راسي وعينياوادا بي نتلاقى بزعيمة المافيا الي طرينات في البرازيل تخبطني بموضوع في الركن الي نحبو ونموت عليه (واش راك تهدر)