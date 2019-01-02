حلال عليهم ....جرام علينا ... ياو فهموا رواحكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
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#1
السلام عليكم جماعة الخير والجماعة الزينة توحشت الحش والتمنشير هنا وجاية نفرغ قلبي
جماعة اليوم حبيت نهدر على واحد السوجي هو مراهش جديد مي بصح ما حبش يموت هو هو يدور وين نروحو
ايا نبداو الأكيد اليوم راح نهدر على المخلوقات اللي ربي خلقنا من ضلعهم الأعوج ومن بعد يقولك مرا عوجة وفتناها يا العلجة تحملي وإسمعي من عزيزك الرجل خوك وإلا باباك وإلا راجلك وحتى وليدك العود اللي طيحي بيه يعميك :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
إلى متي عزيزي الرجل وانت دابك من داب المرا احوجي ما بغيت تحشم ما بغيت تقول انت تغسلي الحوايج وطيبي وتنقيني وانت قايمة بيا وبالدار ها احشم ا وليدي لو نخطوكم نهار تخرج اناكوندا من شنابركم :eek::eek::eek::eek::eek:
كنت نتجول فصفحات الفضاء الأزرق حتى رجع أكحل من شعبنا اللي مازال بعيد على ثقافة التعارف فالفايس ونفتح هنا قوس
سلام عليكم واش راكي شعال لاطاي نتاعك ....... ضرك هذا إما يخدم طايور خياط إما يحفر القبور حفرو قبرو بكري من يومها اعتزلت الفضاءات الرزقاء والحمراء والصفراء :unsure::unsure::unsure::unsure: وانا ندور ففضاء الجغاين يعلقو على كل شيء ينوض صباح عزيزي الرجل لا خدمة لا يديك ولا يجيبك ويطلع شعرو بالجال ويقربع جيبو ينفضو من بقايا الدخان اعزكم الله ويروح للحومة ويلقى مريومة لالا ماراحش يتغزل بيها :unsure::unsure::unsure: رايح يعسها ولاش لبست واش نوع خمارها وإذا مضيق وإلا فضفاض يعس مريومه وكلتوم وبهية وايمان وها حنان وها سعاد زمان كان راجل يتغزل بوردة تحت التاقة يبعث برية ذيك الفليشا من صحرا جاية تجري من بعد رجع يتحلب يتبع تحسابيه ميقالو :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: بعدو عياو يبسبسو ومن بعد جا تلفون وبداو يعيطو غلطت اختي فالنيميرو وإلا انت قاعدة يعيطلك يسمع فيك مرا يا كمااااااااااااااااال يااا محمد عزيزي مناك ونتوما تشرّو حتى وليتو تشبهونا زعمى كمال ومحمد صوتهم حنين كيما صوتي وإلا نروح ننتحر انا صوتي نتاع رجال :cry::cry::cry::cry::cry:
وجا الفايس ونعم الساحة نتاع تعارف وااااا هاكر وافتخر .....هذا اسم يسموني حبيبها وما نخدعهاش عزيزي وعلاه تبعثلي كيما تخدعهاش وذااك عدو النساء لا استقبل النساء ...... ويروح للخاص ويبعثو انا واش حبيبي جعفر وإلا واش :unsure::unsure::unsure:
بعدو رحعت لامود نتاع رجال يدخلو للساحات باه يمنشرو فالنسا يجيبو صور لا حشمة ولا حيا رجعو يصورو النسا ويحطوهم ضرك حبيت نفهم هذا للي يصور بنت الناس مهما كانت لابسة انت واش دخلك وشكون عينك مفتي الأمة :mad::mad::mad::mad::mad: تعرفها عايش معاها تعرف ظروفها سيدي قول الله يهديك وخليها ا زيد يا عزيزي تروح دخل وتعلق وتمنشر ما تخلي فيها حتى ما تقول حتى جلبابيات رجعتو تقولو منافقات وديرو جلباب وكتمان ما طلقتو والو اللي يسمعكم يقول تظلو فالجوامع
عزيزي الراجل ها فهمنا واش راكي باغي من عندنا يا سيدي كي نروحو للجنة حلو عبنيكم تلحقونا اسيدي روحو للجنة راكم مسامحين بلاك نتهناو من جدكم :(:(:(:(
علاش راجل لاتي بكل صغيرة وكبيرة تخص المرا زعمى رجلة ونيف اوكي هنا خويا الراجل فريني خير من نقلب بيك اللمة
رجلة ونيف ايدا بروحك انت لابسلي سروال طايح انت تجر وهو يجر ومقطع مبشش تقول خبشوك القطوط ويا ليت حبست هنا
راكم وليتو حنان أكثر منا هذي شوشة صفرا وهذي ضحكة تقربع كي مولات الطالو وتروحو ديرو صور وتعلقو على بنات النس ها متحشموش ما بغيتوش تكبرو
ها مالكم كيما قالوها ناس الغرب
ضرك الرجال هناك فاللمة يفهموني بلاك نفسيا ما قدرناش نعرفو واشبيكم علاه ديرو هاكا واش المرض هذا واسمو
ونتوما لبنات واش رايكم فاللي راهم ينشرو فالصور ويعلقوا على بنات الناس فكل دورة بالفايدة وبلا فايدة
الخط إليكم عزيزاتي منشروا وعاودو ولا تخافو انتن في حماية رئيسة المافيا تدرب فالبرازيل مع ختم الجرائم من كوبا بكل فخر :cool::cool::cool:
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
متت بالفرحة ايوم بتواجدك وبمواضيعك الله يحفظك ولا يحرمنا منك اختي الكريم
لي عودة ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
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#3
السلام عليكم
انا من الصباح خدام نبنتر في الحيوط طالع هابط من سلوم لسلوم رجليا راهم يوجعو ومكشر ومحمر عينيا على المانوفر تاعي غير يزغد نعيط عليه
دخلت للمة قلت ندير شوية مواضيع ونرد على حباب ربي والناس الي يستناو فيا ونديفولي نريح راسي وعينيا
وادا بي نتلاقى بزعيمة المافيا الي طرينات في البرازيل تخبطني بموضوع في الركن الي نحبو ونموت عليه (واش راك تهدر)

علاش راجل لاتي بكل صغيرة وكبيرة تخص المرا زعمى رجلة ونيف اوكي هنا خويا الراجل فريني خير من نقلب بيك اللمة :sick::sick::sick::sick:
رجلة ونيف ايدا بروحك انت لابسلي سروال طايح انت تجر وهو يجر ومقطع مبشش تقول خبشوك القطوط ويا ليت حبست هنا
هدا قصف ارض بر جو وثلاثي الابعاد بردتيلي قلبي الله يعطيك الخير (y)انا لابس سروال كلاسيك طاي40 ومكوفري كي سروال اللوبيا تاع بكري وتوسوست نقرا ونتوشي في سروالي ادا صح مبشش والحمد لله سالامات
راكم وليتو حنان أكثر منا هذي شوشة صفرا وهذي ضحكة تقربع كي مولات الطالو وتروحو ديرو صور وتعلقو على بنات النس ها متحشموش ما بغيتوش تكبرو
ها مالكم كيما قالوها ناس الغرب
وفي الاخير نصيحتك مقبولة الي شعرو رطت من عند الله معليش والي رطت بالكراطين يرجعو لاصلو وينعل ابليس والي يعلق على صور بنات الناس يرجع لعقلو ويتفكر بلي يجي نهار ويولو عندو بنات وسير ما يحبش الي يعلق على صورهم ويا ريت يكبرو شوية ويرفعو المستوى
والله طلعتيلي المورال كنت اوت :cautious:
قبل ما نرد علك خفت كي شفت شيماء كتبت (لا يحرمنا منك اختي الكريم :LOL:) قلت انا سير الحالة راهي واعرة:sick:
لي عودة نقرعج برك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,436
الإعجابات
21,547
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#4
قال sami44:
السلام عليكم
انا من الصباح خدام نبنتر في الحيوط طالع هابط من سلوم لسلوم رجليا راهم يوجعو ومكشر ومحمر عينيا على المانوفر تاعي غير يزغد نعيط عليه
دخلت للمة قلت ندير شوية مواضيع ونرد على حباب ربي والناس الي يستناو فيا ونديفولي نريح راسي وعينيا
وادا بي نتلاقى بزعيمة المافيا الي طرينات في البرازيل تخبطني بموضوع في الركن الي نحبو ونموت عليه (واش راك تهدر)

علاش راجل لاتي بكل صغيرة وكبيرة تخص المرا زعمى رجلة ونيف اوكي هنا خويا الراجل فريني خير من نقلب بيك اللمة :sick::sick::sick::sick:
رجلة ونيف ايدا بروحك انت لابسلي سروال طايح انت تجر وهو يجر ومقطع مبشش تقول خبشوك القطوط ويا ليت حبست هنا
هدا قصف ارض بر جو وثلاثي الابعاد بردتيلي قلبي الله يعطيك الخير (y)انا لابس سروال كلاسيك طاي40 ومكوفري كي سروال اللوبيا تاع بكري وتوسوست نقرا ونتوشي في سروالي ادا صح مبشش والحمد لله سالامات
راكم وليتو حنان أكثر منا هذي شوشة صفرا وهذي ضحكة تقربع كي مولات الطالو وتروحو ديرو صور وتعلقو على بنات النس ها متحشموش ما بغيتوش تكبرو
ها مالكم كيما قالوها ناس الغرب
وفي الاخير نصيحتك مقبولة الي شعرو رطت من عند الله معليش والي رطت بالكراطين يرجعو لاصلو وينعل ابليس والي يعلق على صور بنات الناس يرجع لعقلو ويتفكر بلي يجي نهار ويولو عندو بنات وسير ما يحبش الي يعلق على صورهم ويا ريت يكبرو شوية ويرفعو المستوى
والله طلعتيلي المورال كنت اوت :cautious:
قبل ما نرد علك خفت كي شفت شيماء كتبت (لا يحرمنا منك اختي الكريم :LOL:) قلت انا سير الحالة راهي واعرة:sick:
لي عودة نقرعج برك
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باغي تطلع المروال، ادخل لملفها وشوف مواضيعها ترجع تفيبري وحدك يااااااااااو
حبة وحدددددددة هبال كيفها، اي نقصت شوي في لهبال ههههههههههه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
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المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ....
والله العظيم قتلتني بالضحك بصح حاجة خارجة الطريق مقلتيش ههههههههههه والله العظيم تحيرى مخلاو لاكيراتين لا سبيغة وزيد نطالقو ليماش السراويل والله تحطيهم المشينة تاع قش تلقاى الخير تم تخافي تحكيه يكمل يتقطع في يدك تعيش مباسية ودخان منحكوش عليه كون يشروه من حسابهم احيه لا تفيدك ياهوو كثر خير اليمات إللى قالها تسجيلهم ولا والله متزايدة تشوفي وجهى ولا من البابات الي يحرص على لوحة قدن هاك مكان حتى فايدة منها تستهلك برك المشينة خير منهم وزيد يحبون خدمة البيروات التسيلوو والورقة والحطة وهو واقيلا غير بيام وبلاك مجابوش ويزيد يحل فموو في بنات الناس يصور ويكحل ويخزر ويرمى في السم من فموو وشكون كيفوو منكذبش عليك زعما تقولى النت تثقفهم ياوو زادوو تشقفووو عمى مليح وزادلو الهواء والريح :censored::censored::censored: باه نتفاهموو وجه الخروف معروف نقصد حاشا اللى مستاهلوش￼ الكلام هاذا ونزيد حاجة يشوفو الطفلة لابأس بيها رحال تخدم ولا تقرأ متحولة خاطيتها الدنياا في حالها يقولولك والله هادى فيها. اللوش سور فيها حكاية ويشفو وحدوخرة خرجتلهاا لدنياا طاى طاى ومعلابالهاش لكلام الناس وددايرة رايها يقول لك مش متربية يا ناس فهمووو روواحتيكم برك ونزيد شئ أخير يروح يخطب يقولك الزين العين الخضرا والززرقا لاطاى الفلانية القريا الخدمة خصوبة غير يقولك الدار وهوماا بلاك خدمة معندهومش خلينا من دار وطونوبيل والله امالا قاعدوو في دياركم باحة هوما طاروو يقولو إللى تشرط تبقى في دار باباها :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: واقيلا كتبت جرنان:unsure::unsure::unsure::unsure:ههههههههه معليش حيازة يعطيك الصحة والله موضوع فالبنين بزااف بنين ههههههههههه هذا كامل كتبتوو بالتيليفون كون جيت الاز كون هردتها قلبي رآه معمر اليوم باااات￼:mad::mad:تحياتى :mad:
 
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