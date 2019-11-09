مـلك المــوت لـه أعــوان

المصـدر

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :¶" إن ملَك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم ، فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت.وقدأضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه، وإلى رسله أي: الملائكة، وإلى ملك واحدٍ؛فقال الله تعالى: ( الله يتوفّى الأنفس حين موتها) الزمر: 42وأضافها إلى ملك واحدٍ في قوله تعالى: ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم) السجدة: 11وإلى الملائكة في قوله: ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرِّطون) الأنعام:61ولا معارضة بين هذه الآيات؛ فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه واقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة؛ لأنهم أعوانٌ لملك الموت، وأضافه إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولى قبضها من البدن ".من الشرح الممتع -للشيخ ابن عثيمين رحمه الله- على زاد المستقنع 5/314-315