أدعية من القران

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة

خائف من عذاب جهنم:

" وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) "

- سورة الفرقان -



تريد الصلاة انت وذريتك:

" رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) "

- سورة ابراهيم -



خائف من الله ان لا يتقبل عملك:

" رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) "

- سورة البقرة -



تريد الابتعاد عن الشيطان:

" وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) "

- سورة المؤمنون -



تريد الشهادة:

" رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) "

- سورة آل عمران -



تريد ذرية صالحة:

" رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) "

- سورة آل عمران -



خائف ان يزيغ بصرك:

" رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) "

- سورة آل عمران -



تريد من الله ان يلهمك الصبر:

" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) "

- سورة الأعراف -



مريض:

" أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) "

- سورة الأنبياء -



جاهل:

" وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) "

- سورة طه -



تريد زوجك واولادك مسخرين لك:

" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) "

- سورة الفرقان -



تحمل هما كبيرا:

" حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) "

- سورة التوبة -



تريد بيت مبارك لك فيه:

" وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (29) "

- سورة المؤمنون -



غير موفق بحياتك:

" وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) "

- سورة هود -



تريد بيتا في الجنة:

" رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) "

- سورة التحريم -



حزين بحياتك:

" قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) "

- سورة يوسف -



ضايق صدرك:

" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) "

- سورة طه -

نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يهدينا وان يرزقنا بما نحب في ما يحب ويرضى لنا

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم