أدعية من القران

يلوو شيش
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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة
خائف من عذاب جهنم:
" وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) "
- سورة الفرقان -
تريد الصلاة انت وذريتك:
" رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) "
- سورة ابراهيم -
خائف من الله ان لا يتقبل عملك:
" رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) "
- سورة البقرة -
تريد الابتعاد عن الشيطان:
" وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) "
- سورة المؤمنون -
تريد الشهادة:
" رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) "
- سورة آل عمران -
تريد ذرية صالحة:
" رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) "
- سورة آل عمران -
خائف ان يزيغ بصرك:
" رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) "
- سورة آل عمران -
تريد من الله ان يلهمك الصبر:
" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) "
- سورة الأعراف -
مريض:
" أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) "
- سورة الأنبياء -
جاهل:
" وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) "
- سورة طه -
تريد زوجك واولادك مسخرين لك:
" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) "
- سورة الفرقان -
تحمل هما كبيرا:
" حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) "
- سورة التوبة -
تريد بيت مبارك لك فيه:
" وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (29) "
- سورة المؤمنون -
غير موفق بحياتك:
" وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) "
- سورة هود -
تريد بيتا في الجنة:
" رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) "
- سورة التحريم -
حزين بحياتك:
" قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) "
- سورة يوسف -
ضايق صدرك:
" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) "
- سورة طه -
نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يهدينا وان يرزقنا بما نحب في ما يحب ويرضى لنا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة
خائف من عذاب جهنم:
" وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) "
- سورة الفرقان -
تريد الصلاة انت وذريتك:
" رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) "
- سورة ابراهيم -
خائف من الله ان لا يتقبل عملك:
" رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) "
- سورة البقرة -
تريد الابتعاد عن الشيطان:
" وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) "
- سورة المؤمنون -
تريد الشهادة:
" رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) "
- سورة آل عمران -
تريد ذرية صالحة:
" رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) "
- سورة آل عمران -
خائف ان يزيغ بصرك:
" رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) "
- سورة آل عمران -
تريد من الله ان يلهمك الصبر:
" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) "
- سورة الأعراف -
مريض:
" أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) "
- سورة الأنبياء -
جاهل:
" وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) "
- سورة طه -
تريد زوجك واولادك مسخرين لك:
" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) "
- سورة الفرقان -
تحمل هما كبيرا:
" حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) "
- سورة التوبة -
تريد بيت مبارك لك فيه:
" وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (29) "
- سورة المؤمنون -
غير موفق بحياتك:
" وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) "
- سورة هود -
تريد بيتا في الجنة:
" رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) "
- سورة التحريم -
حزين بحياتك:
" قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) "
- سورة يوسف -
ضايق صدرك:
" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) "
- سورة طه -
نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يهدينا وان يرزقنا بما نحب في ما يحب ويرضى لنا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم