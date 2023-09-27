أيات من القران

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
69
نقاط التفاعل
189
النقاط
5
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من أجمل الايات القرأنية القصيرة

1, لو أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سورة البقرة الاية103

2ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير الاية 13من سورة الحجرات

3الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور سورة البقرة الاية 258


في بعض الأحيان يحتاج الانسان الي ان يبوح بما يوجد في دخله من مشاعر ولا يوجد الكلمات التي تتناسب مع هده الامور فمن الممكن ان يسبب له ضيق وحزن ولكن عظمة المولى عزوجل أنه أعطي لنا القران الكريم فجعله هو المرجع الاول المسلمين الذي يرجعون اليه في أي موقف في الحياة وايضا يوجد المصحف الشريف ملئ بالايات القرأنية القصيرة والتي تغير كل الأمور التي توجد في حياتنا والتي يمكن أن تتعلق بالدنيا والدين

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

M
كنز من كنوز الرحمان
4 5 6
المشاركات
103
المشاهدات
4K
MARYTA
M
عثمان جيلان
اكتشاف علاج فيروس كورونا من القران الكريم مقالة للدكتور عثمان جيلان معجمي
المشاركات
5
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
اسيل الحياة
معلومات في القران الكريم
المشاركات
13
المشاهدات
557
fouad 22
fouad 22
نعمات
ختم القران اكثر من خمس مرات فالنتسابق
المشاركات
7
المشاهدات
498
mixicali
M
حفياد آدم
كيف تحصلين على زوج مناسب؟
المشاركات
2
المشاهدات
437
حفياد آدم
حفياد آدم
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة