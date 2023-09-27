أيات من القران

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



من أجمل الايات القرأنية القصيرة



1, لو أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سورة البقرة الاية103



2ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير الاية 13من سورة الحجرات



3الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور سورة البقرة الاية 258





في بعض الأحيان يحتاج الانسان الي ان يبوح بما يوجد في دخله من مشاعر ولا يوجد الكلمات التي تتناسب مع هده الامور فمن الممكن ان يسبب له ضيق وحزن ولكن عظمة المولى عزوجل أنه أعطي لنا القران الكريم فجعله هو المرجع الاول المسلمين الذي يرجعون اليه في أي موقف في الحياة وايضا يوجد المصحف الشريف ملئ بالايات القرأنية القصيرة والتي تغير كل الأمور التي توجد في حياتنا والتي يمكن أن تتعلق بالدنيا والدين



اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض