تكريم الاخت الكبيرة جدا ـ سلطانة اللمة ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
سلطانة اللمة
تـكريم مملوء بـالتقدير والإحترام..
ومودة يفوح من جوانبها ريح عنبر الوفاء و مسك الإخلاص..
سلطانة اللمة
مَن يُعطِي لله ..
لا تبلى صحائفه بل بياضه يسطع... لا يذبل ربيعه بل يزهر..
و يظَلُ اسمه منقُوشا فـِي عُمق ذاكرة اللمة ..
جُهُد مبذُول وعَطآء مُتوآصِل .. لسنوات متواصلة
..ووفآء مستمِر .. و اخلاص منقطع القرين
..كُل كَلِمآت آلشُكر لآ توفيكِ حقك..
لك منا كل و اسمى معاني الاحترام و التقدير
مهما قلنا لن يوفيك عشر حقك
لنترك جزاؤك لله
فجزاك الله عنا و عن اللمة خير الجزاء
دمت للمة و دمت لنا اخت و دمت باب للخير لا يغلق
من أي أبواب الثناء سندخل
وبأي أبيات القصيد نعبر وفي كل قسم من اقسام اللمة لكم وقف
و أثر ولوجودكم أسطر
كسحابة معطاءة سقت اللمة فاخضرت
كنت ولازلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين وبارك الله لك.
اختنا سلطانة اللمة
نهدي إليك وسام
كعربون شكر و عرفان
مع دعوات متواصلات ان يديم الله عليك لباس
الصحة و العافية و الستر و ان يباارك الله لك في اهلك و احبابك
@السلطانة
الموضوع من اعداد مجموعة من اعضاء اللمة
سلطانة اللمة
تـكريم مملوء بـالتقدير والإحترام..
ومودة يفوح من جوانبها ريح عنبر الوفاء و مسك الإخلاص..
سلطانة اللمة
مَن يُعطِي لله ..
لا تبلى صحائفه بل بياضه يسطع... لا يذبل ربيعه بل يزهر..
و يظَلُ اسمه منقُوشا فـِي عُمق ذاكرة اللمة ..
جُهُد مبذُول وعَطآء مُتوآصِل .. لسنوات متواصلة
..ووفآء مستمِر .. و اخلاص منقطع القرين
..كُل كَلِمآت آلشُكر لآ توفيكِ حقك..
لك منا كل و اسمى معاني الاحترام و التقدير
مهما قلنا لن يوفيك عشر حقك
لنترك جزاؤك لله
فجزاك الله عنا و عن اللمة خير الجزاء
دمت للمة و دمت لنا اخت و دمت باب للخير لا يغلق
من أي أبواب الثناء سندخل
وبأي أبيات القصيد نعبر وفي كل قسم من اقسام اللمة لكم وقف
و أثر ولوجودكم أسطر
كسحابة معطاءة سقت اللمة فاخضرت
كنت ولازلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين وبارك الله لك.
اختنا سلطانة اللمة
نهدي إليك وسام
كعربون شكر و عرفان
مع دعوات متواصلات ان يديم الله عليك لباس
الصحة و العافية و الستر و ان يباارك الله لك في اهلك و احبابك
@السلطانة
الموضوع من اعداد مجموعة من اعضاء اللمة
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