تكريم الاخت الكبيرة جدا ـ سلطانة اللمة ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,195
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله الرحمن الرحيم

سلطانة اللمة

تـكريم مملوء بـالتقدير والإحترام..
ومودة يفوح من جوانبها ريح عنبر الوفاء و مسك الإخلاص..

سلطانة اللمة
مَن يُعطِي لله ..
لا تبلى صحائفه بل بياضه يسطع... لا يذبل ربيعه بل يزهر..
و يظَلُ اسمه منقُوشا فـِي عُمق ذاكرة اللمة ..

جُهُد مبذُول وعَطآء مُتوآصِل .. لسنوات متواصلة
..ووفآء مستمِر .. و اخلاص منقطع القرين
..كُل كَلِمآت آلشُكر لآ توفيكِ حقك..

لك منا كل و اسمى معاني الاحترام و التقدير
مهما قلنا لن يوفيك عشر حقك
لنترك جزاؤك لله
فجزاك الله عنا و عن اللمة خير الجزاء
دمت للمة و دمت لنا اخت و دمت باب للخير لا يغلق

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من أي أبواب الثناء سندخل
وبأي أبيات القصيد نعبر وفي كل قسم من اقسام اللمة لكم وقف
و أثر ولوجودكم أسطر
كسحابة معطاءة سقت اللمة فاخضرت
كنت ولازلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين وبارك الله لك.

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اختنا سلطانة اللمة
نهدي إليك وسام
كعربون شكر و عرفان
مع دعوات متواصلات ان يديم الله عليك لباس
الصحة و العافية و الستر و ان يباارك الله لك في اهلك و احبابك

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@السلطانة
الموضوع من اعداد مجموعة من اعضاء اللمة
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,195
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,008
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
انسانة محترمة جدا وتستتحق اكثر
الله يعينها على الانترنت وتقدر تشوف الموضوع تفرح شوي قبل ماتقطع هه
شكرا على الاشارة ولي عودة مع هدايا للاخت
 
خيرة جانت

خيرة جانت

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,853
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
بصراحة هي فعلا سلطانة اسم على مسمى وتستاهل خيرات الله
الف الف مبروك حبيبتي شوشو ربي يوفقك دوما وابدا في كل حياتك غاليتي
مزيد من التألق يا سلطانة لمتنا الحلوة.
 
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