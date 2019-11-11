تكريم الاخت الكبيرة جدا ـ سلطانة اللمة ـ

بصراحة هي فعلا سلطانة اسم على مسمى وتستاهل خيرات الله

الف الف مبروك حبيبتي شوشو ربي يوفقك دوما وابدا في كل حياتك غاليتي

مزيد من التألق يا سلطانة لمتنا الحلوة.