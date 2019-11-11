الجولة 10 تورط أندية الجزائر في إيقافات وغرامات بالجملة

عاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين ي، اليوم الإثنين، نادي مولودية وهران بخوض مباراة واحدة دون جمهور مع تغريمه ألفي دولار.



وبررت لجنة الانضباط قرارها برفع مشجعي مولودية وهران لافتتين تحملان شعارات غير رياضية وتمس بشرف وصورة الهيئات الرسمية، خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق على ضيفه نجم مقرة 1-0، أمس الأول السبت، ضمن المرحلة 10 من مسابقة الدوري.



وأقرت اللجنة عقوبة الإيقاف لمباراتين وغرامة مالية بقيمة 200 دولار، بحق حسين العرفي، لاعب نجم مقرة بسبب سلوكه السيء تجاه المنافس.



بينما عوقب عادل لخضاري، لاعب اتحاد بسكرة، بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار، لاحتجاجه على القرارات التحكيمية.





وتم إيقاف عبد الله بن عيسى، رئيس اتحاد بسكرة إلى لحين الاستماع إليه في الجلسة المقررة الخميس المقبل، بينما تم استدعاء اللاعبين محمد الأمين زماموش، وهشام بلقروي، من اتحاد ، ورضوان زردوم، وفوزي يايا، ومحمد صديق مقراني من نصر حسين داي، لذات الجلسة للنظر في الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي تعادل فيها فريقيهما سلبيا.



وتم تغريم جمعية عين مليلة 3800 دولار على خلفية استخدام مشجعيه للشماريخ وسوء التنظيم الذي رافق المباراة التي تغلب فيها على ضيفه جمعية الشلف 1-0.



كما تم تغريم اتحاد ألفي دولار، بسبب رمي المقذوفات إلى أرضية الملعب. وتم فرض غرامة بقيمة 300 دولار على أندية وفاق سطيف وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد، بسبب استعمال مشجعيهم للشماريخ.