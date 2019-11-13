من جمال اللّغة العربية "بعض الكلمات ومعانيها"

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 1,074
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- 571
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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من جمال اللّغة العربية
لّغة جميلة ودقيقة
"بعض الكلمات ومعانيها"
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أَتَى: جاء من مكان قريب
قَدِمَ: جاء من مكان بعيد
حَضَرَ: جاء لتلبيّة الدعوة
زَارَ: جاء بقصد التواصل والبر
غَشِي: جاء صدفة دون علم
طَرَقَ: جاء ليلًا
وَفَدَ: جاء مع جماعة
أَقْبَلَ: جاء راغبًا متحمّسًا
وَافَى: جاء والتقى بالمقصود في الطريق
وَرَدَ: جاء بقصد التزوّد من الماء
*****************************
في أمان الله
*=*=*=*=*=*
********
***
من جمال اللّغة العربية
لّغة جميلة ودقيقة
"بعض الكلمات ومعانيها"
****
أَتَى: جاء من مكان قريب
قَدِمَ: جاء من مكان بعيد
حَضَرَ: جاء لتلبيّة الدعوة
زَارَ: جاء بقصد التواصل والبر
غَشِي: جاء صدفة دون علم
طَرَقَ: جاء ليلًا
وَفَدَ: جاء مع جماعة
أَقْبَلَ: جاء راغبًا متحمّسًا
وَافَى: جاء والتقى بالمقصود في الطريق
وَرَدَ: جاء بقصد التزوّد من الماء
*****************************
في أمان الله