من جمال اللّغة العربية "بعض الكلمات ومعانيها"

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,074
النقاط
571
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الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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من جمال اللّغة العربية
لّغة جميلة ودقيقة
"بعض الكلمات ومعانيها"
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أَتَى: جاء من مكان قريب
قَدِمَ: جاء من مكان بعيد
حَضَرَ: جاء لتلبيّة الدعوة
زَارَ: جاء بقصد التواصل والبر
غَشِي: جاء صدفة دون علم
طَرَقَ: جاء ليلًا
وَفَدَ: جاء مع جماعة
أَقْبَلَ: جاء راغبًا متحمّسًا
وَافَى: جاء والتقى بالمقصود في الطريق
وَرَدَ: جاء بقصد التزوّد من الماء

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في أمان الله
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