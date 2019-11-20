فائدة لغوية "القطعة من الشيء في اللّغة العربية"

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 1,151
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- 571
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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قطعة من الأقط : ثور
قطعة من التّراب : حثوة
قطعة من التّمر : كتلة
قطعة من الثّريد : لبكة
قطعة من الثّوب : خِرقة
قطعة من الجلد : فرعة
قطعة من الحبل : رُمة
قطعة من الحنطة : صُبرة
قطعة من الخبز : كِسرة
قطعة من الخمير : فرزدقة
قطعة من الدّقيق : نسفة
قطعة من الذّهب : بدرة
قطعة من الرّمح : قِصدة
قطعة من السّحاب : كِسفة
قطعة من السّمن : كعب
قطعة من السّنام : ترعيبة
قطعة من السّواك : قِصمة
قطعة من السّويق :عبكة
قطعة من السّيف : فِلقة
قطعة من الشّحم : هُنانة
قطعة من الشّراب : صُبابة
قطعة من الشّعر : خصلة
قطعة من الطّعام : لُمظة
قطعة من الغزل : كُبّة
قطعة من الغيم : قَزعة
قطعة من الفضّة : نقرة
قطعة من القطن : فِرصة
قطعة من القول : ذرو
قطعة من الكبد : فِلذة
قطعة من اللّبنة : درة
قطعة من اللّحم : فِدرة
قطعة من اللّيل : هزيع
قطعة من الماء : شُفافة
قطعة من المال : نبذ
قطعة من المرق : غَرفة
قطعة من المسّك : حصاة
قطعة من المعيشة : مُسكة
قطعة من النّار : جذوة
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*****
في أمان الله
*=*=*=*=*=*
*************
قطعة من الأقط : ثور
قطعة من التّراب : حثوة
قطعة من التّمر : كتلة
قطعة من الثّريد : لبكة
قطعة من الثّوب : خِرقة
قطعة من الجلد : فرعة
قطعة من الحبل : رُمة
قطعة من الحنطة : صُبرة
قطعة من الخبز : كِسرة
قطعة من الخمير : فرزدقة
قطعة من الدّقيق : نسفة
قطعة من الذّهب : بدرة
قطعة من الرّمح : قِصدة
قطعة من السّحاب : كِسفة
قطعة من السّمن : كعب
قطعة من السّنام : ترعيبة
قطعة من السّواك : قِصمة
قطعة من السّويق :عبكة
قطعة من السّيف : فِلقة
قطعة من الشّحم : هُنانة
قطعة من الشّراب : صُبابة
قطعة من الشّعر : خصلة
قطعة من الطّعام : لُمظة
قطعة من الغزل : كُبّة
قطعة من الغيم : قَزعة
قطعة من الفضّة : نقرة
قطعة من القطن : فِرصة
قطعة من القول : ذرو
قطعة من الكبد : فِلذة
قطعة من اللّبنة : درة
قطعة من اللّحم : فِدرة
قطعة من اللّيل : هزيع
قطعة من الماء : شُفافة
قطعة من المال : نبذ
قطعة من المرق : غَرفة
قطعة من المسّك : حصاة
قطعة من المعيشة : مُسكة
قطعة من النّار : جذوة
****************
*****
في أمان الله