فروض و اختبارات و حلولها في جميع المواد للموسم الدراسي 2019 / 2020

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,309
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
فروض و إختبارات الفصل الأول للسنة الأولى متوسط في جميع المواد ومع الحلول
الرياضيات
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - الرياضيات
اللغة العربية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - اللغة العربية وآدابها
اللغة الفرنسية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - اللغة الفرنسية
اللغة الانجليزية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - اللغة الإنجليزية
العلوم الفيزيائية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - العلوم الفيزيائية
العلوم الطبيعية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - العلوم الطبيعية
التاريخ و الجغرافيا
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - التاريخ والجغرافيا
التربية المدنية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - التربية المدنية
الرياضيات
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - الرياضيات
اللغة العربية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - اللغة العربية وآدابها
اللغة الفرنسية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - اللغة الفرنسية
اللغة الانجليزية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - اللغة الإنجليزية
العلوم الفيزيائية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - العلوم الفيزيائية
العلوم الطبيعية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - العلوم الطبيعية
التاريخ و الجغرافيا
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - التاريخ والجغرافيا
التربية المدنية
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الأولى متوسط - التربية المدنية