HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,309
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
ملخص دروس الفيزياء للسنة الأولى متوسط ( فيزياء 1 متوسط)
درس قياس الحجم و الكتلة و درجة الحرارة و الأطوال - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس حالات المادة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الخلائط - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس المحلول المائي - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الدارات الكهربائية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس تركيب الدارات الكهربائية على التسلسل و على التفرع - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الدارة المستقصرة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الشمس و المنابع الضوئية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس إنتشار الضوء - الضل و الضليل - الكسوف و الخسوف - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس المجموعة الشمسية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الشمس و الطاقة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس قياس الحجم و الكتلة و درجة الحرارة و الأطوال - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس حالات المادة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الخلائط - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس المحلول المائي - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الدارات الكهربائية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس تركيب الدارات الكهربائية على التسلسل و على التفرع - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الدارة المستقصرة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الشمس و المنابع الضوئية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس إنتشار الضوء - الضل و الضليل - الكسوف و الخسوف - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس المجموعة الشمسية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الشمس و الطاقة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط