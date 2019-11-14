ملخص دروس الفيزياء للسنة الأولى متوسط ( فيزياء 1 متوسط)

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,309
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
ملخص دروس الفيزياء للسنة الأولى متوسط ( فيزياء 1 متوسط)


درس قياس الحجم و الكتلة و درجة الحرارة و الأطوال - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس حالات المادة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الخلائط - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس المحلول المائي - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الدارات الكهربائية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس تركيب الدارات الكهربائية على التسلسل و على التفرع - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الدارة المستقصرة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الشمس و المنابع الضوئية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس إنتشار الضوء - الضل و الضليل - الكسوف و الخسوف - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس المجموعة الشمسية - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
درس الشمس و الطاقة - العلوم الفيزيائية - 1 متوسط
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top