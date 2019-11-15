نقاش مابعد المباراة (الجزائر × زامبيا )

لاول مرة في حياتي اشاهد نتيجة 5.0 للمنتخب الوطني رغم اننا شاهدنا

6-0 امام النيحر 2003 (سعدان)

7-0 تنزانيا و 7-1 اثيوبيا 2016 (غوركيف)

6-0 ليزوتو 2016 (راييفاتس).

فغولي كان الحلقة الاضعف خلال المباراة، بخروحه تحول المنتخب الوطني الى 4.2.3.1 بتقدم بناصر، ثم تحولت الى 4.4.2 لاول مرة مع بلماضي بدخول سليماني مكان قديورة.

المنتخب الوطني لا يزال يعاني لما يتكتل الخصم في منطقة عملياته، لكن بمجرد خروجه منها يصبح المنتخب اخطر باللعب المباشر والهجمات السريعة.

خط الدفاع كان ممتاز في مباراة اليوم فرديا وجماعيا، وتطوره بجاء نتيجة الاستقرار وهو اهم عامل يطور هذا الخط

بلايلي رائع، كان مؤثر تمريرة حاسمة، جلب ركلة جزاء وهدف made by belaili بالصنعة، مهم التوازن يسارا مع قوة الجهة اليمنى، ينقص فقط التركيز مع الجميع وليس بونجاح فقط.

بونجاح يبقى راس الحربة المثالي لاسلوب بلماضي

قديورة لعب واحدة من احسن مبارياته من ناحية البناء وعدم تضييع الكثير من الكرات

سوداني يعود ويحيا من جديد شخصيا سعيد من اجله

محرز يثبت مرة اخرى انه قائد مثالي، منحه المرة لبونجاح حتى يسترجع ثقته بعد اخر ضربة جزاء ضيعها امام كوتديفوار

بلماضي ممتاز، قراءة سليمة بدخول بلقبلة، مغامرة او مقامرة ناجحة على 4.4.2 ورفع الحصيلة الى خماسية