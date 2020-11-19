HAMZA USMA
::أستاذ:: :: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
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المنتخب الجزائري يتأهل الى كاس افريقيا 2021
السلام عليكم
عاد المنتخب الجزائري لكرة القدم بتعادل ايجابي هام ضد منتخب محاربي زيمبابوي
لينجو بذلك من كمين هراري وينضم رسميا الى قائمة المنتخبين المتأهلين لحد
الساعة وهما المستضيفة الكاميرون وصاحبة العلامة الكاملة السينغال
الى كان الكاميرون مطلع سنة 2022 بحول الله .
افناك تأقلموا التعايش مع الادغال
بات المنتخب الجزائري ضيفا ثقيلا اينما حل وارتحل في ادغال الماما " افريكيا "
ولم يعد هنالك ما يعكر مواصلته لشق طريق النجاح ، الخُضر قدموا ما عليهم
و اكثر في مقابلة اخرى اكدت ان منتخب بلماضي ترسّخت لديه ثقافة
اللاهزيمة وثقة امكانية الانتصار مهما كانت ظروف صاحب الديار
الافناك دخلوا هذه المواجهة دون مقدمات واستلموا زمامها منذ البداية على عكس
التوقعات امام منتخب زيمبابوي متوعّد برد الدين بقيادة مدربه الكرواتي والذي
زعم انه وجد الوصفة المناسبة للإطاحةبسلسلة حصانة بلماضي الا ان فريقه
كان تائها في اول نصف ساعة ولم يجد معالمه وهو يقرا الكتاب المفتوح
لكتيبة الكوتش جمال ، فجاءت عدة محاولات لرفقاء دولور الذي وقّع
اول اهدافه الرسمية بقميص المحاربين بعد توزيعة جميلة من الواثق
بنفسه تدريجيا حلايمية ، اندي سدد كرة برأسه جعلت حارس
الخصم يرتمي عشوائيا من شدة هولها ، بعدها بن رحمة
يلعب كرة طويلة نحو القائد محرز والساحر رياض
يرسم لوحة ستظل راسخة في تاريخ اجمل الاهداف
زيمباوي استغلت سلاحها الخطير بكرات ثابتة مباشرة للعميد موسونا فلمس العارضة
في الاولى واجبر مبولحي للترنح في مكانه وهي تزور شباكه من فوقه في الثانية
لتنتهي اثارة هذا الشوط على نتيجة 1- 2 لفائدة الزوار .
في الشوط الثاني غيّرت زيمبابوي جلدها بعد احداث تغيرات بالجملة بدخول لاعبين
استطاعوا تفعيل الاجنحة سعيا لإيصال التمريرة الاخيرة لمهاجم ليون كاديويري
و الذي ظل يُهاتر مع زميله بلعمري في منطقة الجزاء دون فعالية .
بلماضي اجرى بدوره تغيرات لكن كلها كانت لتعويض المنصب وليس لتعديل النهج
فتواصل شن الهجوم على جهة حلايمية المتهالكة الى ان جاء هدف التعادل بهدف
كوميدي لم يتعامل معه رايس مبولحي بخبرة السنون ليضيّع على زملائه
انتصارا كان يبدو مضمونا مع الاشارة لاستحقاق المستضيف لنقطة
التعادل نظرا للمردود الذي قدمه بشكل عام في الشوط الثاني .
تقييم عام للاعبين
1- محرز ، دولور ، بن ناصر ، قديورة : اداء حسن
فمحرز ناهيك عن الهدف الرائع الذي سجله و الذي يكفينا لوضعه ضمن قائمة احسن
اللاعبين في المقابلة فقد كان سما قاتلا لدفاع الخصم في الشوط1الاول وتم ايقافه مرارا
بارتكاب المخالفة اما دولور فقد اجتهد كثيرا بتحركاته وصراعاته البدنية
القوية وكلل مجهوده بهدف يعكس اسلوبه المعتمد على القوة والاندفاع
البدني ، بن ناصر وقديورة تمركزا بشكل ممتاز في الملعب
واسترجعا العشرات من الكرات .
2- حلايمية ، ماندي ، بلقبلة ، عبيد : اداء فوق المتوسط
الظهير حلايمية استغل مباراته الرابعة تواليا في ظل غياب منافسه المبهر عطال
وبدا مردوده متصاعدا اما ماندي فقدادى مهامه الدفاعية بدون خطا فردي
واضح كما ساهم دخول بلقبلة وعبيد في اعطاء حيوية لخط
الوسط بشكل واضح .
3- بلعمري ، فيغولي ، بن رحمة ، وناس، براهيمي بن سبعيني، بونجاح : اداء متوسط
و هنا اسلط الضوء على الثنائي بونجاح وبن سبعيني اللذان اضحيا يتلقيان بطاقات صفراء مجانية
في اعادة لنفس سيناريو الاحتجاجات في كل مرة وهي مسالة انضباطية يجب التوقف عندها لان
قادم المواعيد قد تكون حاسمة في ربح او خسارة مباراة مصيرية!
4- مبولحي : تحت المتوسط
من منّا لا يتذكر هفوة شاوشي التي لا تغتفر قي كاس العالم 2010 ضد سلوفينيا
منذ ذلك الوقت نال الرايس فرصته وثبّتها من اول لقاء ضد انجلترا ، و اليوم
يحدث السيناريو نفسه مع وهاب لكن بأقل الاضرار كون المنتخب الجزائري
تعادل و تأهل و حافظ على سلسلة اللاهزيمة ، لكن منطق الكرة واحد وموحد
فهو لا يعترف بالأسماء ، وبغض النظر عن هفوة مبولحي فان هذا الاخير
سيركن للاحتياط تلقائيا بحكم شكلية مباراتي مارس المقبل ولنرى
ما الذي سيفعله منافسيه بلوساكا و أمام بوتسوانا .
منقول للامانة
المنتخب الجزائري بخطى ثابتة نحو تحطيم كل الارقام بحول الله وكم يعز
علينا فراقه 4 اشهر كاملة من هنا الى مارس 2021 .
الى ذلك الحين دمتم بود اصدقائي العزاء .
المنتخب الجزائري بخطى ثابتة نحو تحطيم كل الارقام بحول الله وكم يعز
علينا فراقه 4 اشهر كاملة من هنا الى مارس 2021 .
الى ذلك الحين دمتم بود اصدقائي العزاء .