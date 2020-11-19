المنتخب الجزائري يتأهل الى كاس افريقيا 2021 ​

السلام عليكم ​

عاد المنتخب الجزائري لكرة القدم بتعادل ايجابي هام ضد منتخب محاربي زيمبابوي ​

لينجو بذلك من كمين هراري وينضم رسميا الى قائمة المنتخبين المتأهلين لحد ​

الساعة وهما المستضيفة الكاميرون وصاحبة العلامة الكاملة السينغال ​

الى كان الكاميرون مطلع سنة 2022 بحول الله . ​

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افناك تأقلموا التعايش مع الادغال ​

بات المنتخب الجزائري ضيفا ثقيلا اينما حل وارتحل في ادغال الماما " افريكيا " ​

ولم يعد هنالك ما يعكر مواصلته لشق طريق النجاح ، الخُضر قدموا ما عليهم ​

و اكثر في مقابلة اخرى اكدت ان منتخب بلماضي ترسّخت لديه ثقافة ​

اللاهزيمة وثقة امكانية الانتصار مهما كانت ظروف صاحب الديار ​

الافناك دخلوا هذه المواجهة دون مقدمات واستلموا زمامها منذ البداية على عكس ​

التوقعات امام منتخب زيمبابوي متوعّد برد الدين بقيادة مدربه الكرواتي والذي ​

زعم انه وجد الوصفة المناسبة للإطاحةبسلسلة حصانة بلماضي الا ان فريقه ​

كان تائها في اول نصف ساعة ولم يجد معالمه وهو يقرا الكتاب المفتوح ​

لكتيبة الكوتش جمال ، فجاءت عدة محاولات لرفقاء دولور الذي وقّع ​

اول اهدافه الرسمية بقميص المحاربين بعد توزيعة جميلة من الواثق ​

بنفسه تدريجيا حلايمية ، اندي سدد كرة برأسه جعلت حارس ​

الخصم يرتمي عشوائيا من شدة هولها ، بعدها بن رحمة ​

يلعب كرة طويلة نحو القائد محرز والساحر رياض ​

يرسم لوحة ستظل راسخة في تاريخ اجمل الاهداف ​

زيمباوي استغلت سلاحها الخطير بكرات ثابتة مباشرة للعميد موسونا فلمس العارضة ​

في الاولى واجبر مبولحي للترنح في مكانه وهي تزور شباكه من فوقه في الثانية ​

لتنتهي اثارة هذا الشوط على نتيجة 1- 2 لفائدة الزوار . ​

في الشوط الثاني غيّرت زيمبابوي جلدها بعد احداث تغيرات بالجملة بدخول لاعبين ​

استطاعوا تفعيل الاجنحة سعيا لإيصال التمريرة الاخيرة لمهاجم ليون كاديويري ​

و الذي ظل يُهاتر مع زميله بلعمري في منطقة الجزاء دون فعالية . ​

بلماضي اجرى بدوره تغيرات لكن كلها كانت لتعويض المنصب وليس لتعديل النهج ​

فتواصل شن الهجوم على جهة حلايمية المتهالكة الى ان جاء هدف التعادل بهدف ​

كوميدي لم يتعامل معه رايس مبولحي بخبرة السنون ليضيّع على زملائه ​

انتصارا كان يبدو مضمونا مع الاشارة لاستحقاق المستضيف لنقطة ​

التعادل نظرا للمردود الذي قدمه بشكل عام في الشوط الثاني . ​

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تقييم عام للاعبين ​

1- محرز ، دولور ، بن ناصر ، قديورة : اداء حسن ​

فمحرز ناهيك عن الهدف الرائع الذي سجله و الذي يكفينا لوضعه ضمن قائمة احسن ​

اللاعبين في المقابلة فقد كان سما قاتلا لدفاع الخصم في الشوط1الاول وتم ايقافه مرارا ​

بارتكاب المخالفة اما دولور فقد اجتهد كثيرا بتحركاته وصراعاته البدنية ​

القوية وكلل مجهوده بهدف يعكس اسلوبه المعتمد على القوة والاندفاع ​

البدني ، بن ناصر وقديورة تمركزا بشكل ممتاز في الملعب ​

واسترجعا العشرات من الكرات . ​

2- حلايمية ، ماندي ، بلقبلة ، عبيد : اداء فوق المتوسط ​

الظهير حلايمية استغل مباراته الرابعة تواليا في ظل غياب منافسه المبهر عطال ​

وبدا مردوده متصاعدا اما ماندي فقدادى مهامه الدفاعية بدون خطا فردي ​

واضح كما ساهم دخول بلقبلة وعبيد في اعطاء حيوية لخط ​

الوسط بشكل واضح . ​

3- بلعمري ، فيغولي ، بن رحمة ، وناس، براهيمي بن سبعيني، بونجاح : اداء متوسط ​

و هنا اسلط الضوء على الثنائي بونجاح وبن سبعيني اللذان اضحيا يتلقيان بطاقات صفراء مجانية ​

في اعادة لنفس سيناريو الاحتجاجات في كل مرة وهي مسالة انضباطية يجب التوقف عندها لان ​

قادم المواعيد قد تكون حاسمة في ربح او خسارة مباراة مصيرية! ​

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4- مبولحي : تحت المتوسط ​

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من منّا لا يتذكر هفوة شاوشي التي لا تغتفر قي كاس العالم 2010 ضد سلوفينيا ​

منذ ذلك الوقت نال الرايس فرصته وثبّتها من اول لقاء ضد انجلترا ، و اليوم ​

يحدث السيناريو نفسه مع وهاب لكن بأقل الاضرار كون المنتخب الجزائري ​

تعادل و تأهل و حافظ على سلسلة اللاهزيمة ، لكن منطق الكرة واحد وموحد ​

فهو لا يعترف بالأسماء ، وبغض النظر عن هفوة مبولحي فان هذا الاخير ​

سيركن للاحتياط تلقائيا بحكم شكلية مباراتي مارس المقبل ولنرى ​

ما الذي سيفعله منافسيه بلوساكا و أمام بوتسوانا . ​