دعواتكم لاخواننا الفلسطينيين

sami44
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حصيلة العدوان
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، أن العدوان الإسرائيلي تسبب باستشهاد 34 فلسطينياً، وإصابة 110 آخرين بجراح مختلفة. ومن بين الشهداء، 6 أطفال و3 نساء.
وقالت وزارة الصحة، إن 8 فلسطينيين بينهم خمسة أطفال وسيدتين استشهدوا، فجر الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة السواركة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، أن العدوان الإسرائيلي تسبب باستشهاد 34 فلسطينياً، وإصابة 110 آخرين بجراح مختلفة. ومن بين الشهداء، 6 أطفال و3 نساء.
وقالت وزارة الصحة، إن 8 فلسطينيين بينهم خمسة أطفال وسيدتين استشهدوا، فجر الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة السواركة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.