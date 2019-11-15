دعواتكم لاخواننا الفلسطينيين

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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إنضم
10 ديسمبر 2009
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
حصيلة العدوان
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، أن العدوان الإسرائيلي تسبب باستشهاد 34 فلسطينياً، وإصابة 110 آخرين بجراح مختلفة. ومن بين الشهداء، 6 أطفال و3 نساء.

وقالت وزارة الصحة، إن 8 فلسطينيين بينهم خمسة أطفال وسيدتين استشهدوا، فجر الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة السواركة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.​
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
21
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
فلوب الجزائريين وافئدتهم هناك في فلسطين
اللهم نصرك الموعود
اللهم ثبت اخواننا في فلسطين
اللهم عليك بكل خائن من العرب والاعراب
اللهم ارنا باسك في اليهود وفي الخونة العرب
اللهم آمين آمين
 
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