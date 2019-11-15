دعواتكم لاخواننا الفلسطينيين

حصيلة العدوان

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، أن العدوان الإسرائيلي تسبب باستشهاد 34 فلسطينياً، وإصابة 110 آخرين بجراح مختلفة. ومن بين الشهداء، 6 أطفال و3 نساء.



وقالت وزارة الصحة، إن 8 فلسطينيين بينهم خمسة أطفال وسيدتين استشهدوا، فجر الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة السواركة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.​