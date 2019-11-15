سلامسوف اتكلام الا صراحهاعمل على القناة ولن تندم القناة من سنة 20132772 مشترك وامس فقط كانو 2660 اي المشتركين في تزايد وحقيقين ومتفاعلينالفديوات يوجد من تزاوج 40 الف مشاهدهالقناة بمحتوى جميل وعليه المشاهده وتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليهاعدد المشتركين في تزايد تفاعل في تعاليق متواجد ومتزايد بكثره رغما انني لا اعمل عليها كثيرادخل لا بأس به القناة تحقق في ارباح معقوله مع انني لا اعمل بها كثيراسعر القناة 450 دولار لنفديوات رفعتها منذو يومتحقيق ربحالحقوق--