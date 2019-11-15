karbi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 جانفي 2014
- المشاركات
- 79
- النقاط
- 3
سلام
سوف اتكلام الا صراحه
اعمل على القناة ولن تندم القناة من سنة 2013
2772 مشترك وامس فقط كانو 2660 اي المشتركين في تزايد وحقيقين ومتفاعلين
الفديوات يوجد من تزاوج 40 الف مشاهده
القناة بمحتوى جميل وعليه المشاهده وتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليها
عدد المشتركين في تزايد تفاعل في تعاليق متواجد ومتزايد بكثره رغما انني لا اعمل عليها كثيرا
دخل لا بأس به القناة تحقق في ارباح معقوله مع انني لا اعمل بها كثيرا
سعر القناة 450 دولار لن
فديوات رفعتها منذو يوم
تحقيق ربح
الحقوق
--
سوف اتكلام الا صراحه
اعمل على القناة ولن تندم القناة من سنة 2013
2772 مشترك وامس فقط كانو 2660 اي المشتركين في تزايد وحقيقين ومتفاعلين
الفديوات يوجد من تزاوج 40 الف مشاهده
القناة بمحتوى جميل وعليه المشاهده وتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليها
عدد المشتركين في تزايد تفاعل في تعاليق متواجد ومتزايد بكثره رغما انني لا اعمل عليها كثيرا
دخل لا بأس به القناة تحقق في ارباح معقوله مع انني لا اعمل بها كثيرا
سعر القناة 450 دولار لن
فديوات رفعتها منذو يوم
تحقيق ربح
الحقوق
--