عرض بيع قناة يو تيوب مفعلة دخل اعمل عليها ل

karbi

karbi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 جانفي 2014
المشاركات
79
النقاط
3
سلام

سوف اتكلام الا صراحه

اعمل على القناة ولن تندم القناة من سنة 2013

2772 مشترك وامس فقط كانو 2660 اي المشتركين في تزايد وحقيقين ومتفاعلين

الفديوات يوجد من تزاوج 40 الف مشاهده

القناة بمحتوى جميل وعليه المشاهده وتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليها

عدد المشتركين في تزايد تفاعل في تعاليق متواجد ومتزايد بكثره رغما انني لا اعمل عليها كثيرا

دخل لا بأس به القناة تحقق في ارباح معقوله مع انني لا اعمل بها كثيرا

سعر القناة 450 دولار لن

فديوات رفعتها منذو يوم


تحقيق ربح


الحقوق


--
 
Abdelali Dz

Abdelali Dz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 نوفمبر 2019
المشاركات
5
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
سلام عليكم
نعرض عليك في القناة 20000 دج
 
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التفاعلات: karbi
karbi

karbi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 جانفي 2014
المشاركات
79
النقاط
3
ب
قال Abdelali Dz:
سلام عليكم
نعرض عليك في القناة 20000 دج
إضغط للتوسيع...
صدقني المشتركين ف تزايد والارباح كذلك رغما انني لا اهمل عليها كثيرا. اسف لا اقبل بسعر
 
Abdelali Dz

Abdelali Dz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 نوفمبر 2019
المشاركات
5
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال karbi:
ب
صدقني المشتركين ف تزايد والارباح كذلك رغما انني لا اهمل عليها كثيرا. اسف لا اقبل بسعر
إضغط للتوسيع...
ممكن رابط الفيسبوك لاتواصل معك
 
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