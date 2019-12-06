سلامقناة خاصة بالمسلسلات التركية 16.2 ألف مشترك و جميع المشتركين حقيقيين و هم في تزايد بمعدل 2000 مشترك شهريارغم أني لم أرفع عليها أي فيديو منذ حوالي 03‏/05‏/2019 لعدم التفرغ و انشغالي بأمور أخرىتاريخ القناة: 21‏/04‏/2018عدد المشاهدات حاليا 3,507,153 مشاهدةالقناة بمحتوى مسلسلات تركية مترجمة وعليه المشاهده والتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليهااقبل الدفع على: