عرض بيع قناة يوتيوب للبيع

D

dzsamito

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 نوفمبر 2019
المشاركات
14
النقاط
503
العمر
30
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
سلام
قناة خاصة بالمسلسلات التركية 16.2 ألف مشترك و جميع المشتركين حقيقيين و هم في تزايد بمعدل 2000 مشترك شهريا
رغم أني لم أرفع عليها أي فيديو منذ حوالي 03‏/05‏/2019 لعدم التفرغ و انشغالي بأمور أخرى
تاريخ القناة: 21‏/04‏/2018
عدد المشاهدات حاليا 3,507,153 مشاهدة

القناة بمحتوى مسلسلات تركية مترجمة وعليه المشاهده والتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليها
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اقبل الدفع على: ccp , payonner
البيع لأكبر عرض
 

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