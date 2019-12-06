dzsamito
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 503
- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
سلام
قناة خاصة بالمسلسلات التركية 16.2 ألف مشترك و جميع المشتركين حقيقيين و هم في تزايد بمعدل 2000 مشترك شهريا
رغم أني لم أرفع عليها أي فيديو منذ حوالي 03/05/2019 لعدم التفرغ و انشغالي بأمور أخرى
تاريخ القناة: 21/04/2018
عدد المشاهدات حاليا 3,507,153 مشاهدة
القناة بمحتوى مسلسلات تركية مترجمة وعليه المشاهده والتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليها
اقبل الدفع على: ccp , payonner
البيع لأكبر عرض
قناة خاصة بالمسلسلات التركية 16.2 ألف مشترك و جميع المشتركين حقيقيين و هم في تزايد بمعدل 2000 مشترك شهريا
رغم أني لم أرفع عليها أي فيديو منذ حوالي 03/05/2019 لعدم التفرغ و انشغالي بأمور أخرى
تاريخ القناة: 21/04/2018
عدد المشاهدات حاليا 3,507,153 مشاهدة
القناة بمحتوى مسلسلات تركية مترجمة وعليه المشاهده والتفاعل في تزايد رغما انني لا اعمل عليها
اقبل الدفع على: ccp , payonner
البيع لأكبر عرض
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