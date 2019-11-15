نخلة سوقراطيا التى تمشى

نخلة تمشى بالطبع عند سماعك شئ كهذا فسوف تعتقد على الفور ان هذا شئ غير حقيقى، ولكن الحقيقة انه بالفعل هناك شجرة تمشى وتسمى سوقراطيا إيكزورهيزا (Socratea exorrhiza) أو النخلة الماشية واحيانا تسمى كاشبونا، ايضا يطلق عليها الشجرة التى تمشى، فهى بالطبع واحدة من النباتات الأكثر غرابة فى العالم، وهى نوع من شجر النخيل لديها قدرة على التحرك وتغيير مكانها للوصول إلى المواقع الأكثر عرضة لأشعة الشمس، وهذا السبب تحديدا وراء تسميتها بـ”النخلة الماشية” أو الشجرة التى تمشى.هذه النخلة العجيبة موطنها الاصلى الغابات الاستوائية الرطبة فهى تتواجد فى دول أمريكا الوسطى (نيكاراغوا، كوستاريكا، وبنما)، كما تتواجد أيضا في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، كما لها وجود أيضا في جزر موريس (المحيط الهندي)، وهى تملك جذورا مدهشة تشبه السيقان تنمو فوق سطح التربة مما يسمح لها بالتنقل للبحث عن أشعة الشمس.يصل طول نخلة “سوقراطيا إيكزورهيزا” الماشية إلى 10 أو حتى 20 مترا، هذا النوع العجيب من شجر النخيل، لديه أوراقا كبيرة داكنة اللون تشبه الريش، وتثمر فواكه صغيرة، واكثر ما يميزها هو جذورها التي تبدو كالسيقان التي تقوم بالارتكاز عليها فوق سطح التراب وهذا عكس أنواع النباتات الاخرى، وقد يصل طول هذه السيقان نحو مترين، تسمح لها بالتحرك نحو الأماكن التي تصلها أشعة الشمس.نخلة “سوقراطيا إيكزورهيزا” الماشية، تستطيع أن تتحرك لمسافة 2 – 3 سم يوميا، وحوالى 20 مترا فى العام، وذلك باستخدام نظام جذورها المتشابكة والمدهش والتى تقوم بدور السيقان، حيث تقوم بتجديد جذورها بجذور اخرى جديدة تتخذ شكل سيقان، بينما يكون الموت مصير الجذور القديمة ويعود ذلك كله من اجل بحثها الدائم عن مصدر الضوء على اختلاف الفصول.وهذه المعلومات أكدها الباحث “جون بودلي” في 1980 في دراسة علمية نشرتها “جمعية علم الأحياء الاستوائيةوالحفاظ على البيئة” حيث قال بودلي إن هذا النوع من النخيل يتنقل من منطقة إلى أخرى من خلال نظام جذوره المذهل للبحث عن ظروف نمو أفضل.