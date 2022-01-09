رحلة إلى قلب الكاميرون

تقع جمهورية الكاميرون بغرب افريقيا تحدها من الشمال الشرقى التشاد و من الشرق افريقيا الوسطى و من الغرب

نيجيريا و من الجنوب الجابون و غينيا الاستوائية و الكونغو ، و يطلق على الكاميرون افريقيا المصغرة نتيجة لما يتوفر

بها من ثقافة و معالم طبيعية متنوعة و مختلفة كالشواطئ و الجبال و الصحارى و الغابات المطيرة كل هذه يمكنك

من القيام بعمل جولة سياحية فى الكاميرون تتمتع فيها بالاستجمام و التعرف على الكثير من الثقافات

المختلفة.



تمتاز الكاميرون بحبها للموسيقى و الرياضة حيث يعد منتخبها الوطني من انجح المنتخبات فى كرة القدم ، و أكثر

من نص سكان الكاميرون يعملون فى مجال الزراعة و تربية الحيوان ، و قد بدأت السياحة فى الكاميرون تتطور

الى حد كبير فى الأونة الأخيرة حيث اصبح يقبل على زيارتها عدد كبير من السياح سنويًا

بحيث بدأت الحكومة بدعم هذا القطاع بشكل بسيط في بداية السبعينيات من القرن الماضي ومنذ ذلك الوقت بدأت السياحة بالازدهار شيئاً فشيئاً، كما انتهجت الحكومة الكاميرونية سياسة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة مما أدى إلى ثورة في قطاع السياحة في العقود الماضية، واعتمدت الكاميرون بشكل أساسي على طبيعتها الخلابة وعلى التنوع النباتي والحيواني الكبيرين على أراضيها في قطاع السياحة،

جولة سياحية في الكامرون

تشتهر الكاميرون بضم الكثير من المعالم السياحية والأماكن التى تنجح فى جذب آلاف السياح إليها، فهناك تجد عشرات الشواطىء المكتظة بالزوار بفضل مناظرها الطبيعية المبهجة والتى تبعث الراحة والسرور فى قلوب السياح، وهى مكان مناسب لمحبى الهدوء والإسترخاء كما يمكنك إلتقاط أجمل الصور التذكارية برفقة الطبيعة الخلابة .

وتحظى الكاميرون بالجمع ما بين المعالم السياحية والطبيعة الخلابة وهى المكان المثالى لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية كهواية الصيد كما يمكنك خوض المغامرة والقيام برحلات السفارى داخل الغابات هناك لإكتشاف كل أسرار الحياة البرية وإلتقاط صور مميزة للحيوانات والنباتات والطيور النادرة التى تضمها الغابات وتعمل على حمايتها من الإنقراض .

ابرز انشطة السياحة فى الكاميرون

الساحل



تعد سواحل الكاميرون من اهم عوامل الجذب السياحي فهى تتناسب مع راغبي الاسترخاء على الشواطئ المميزة

برمالها البركانية السوداء كشاطئ يمبي ، و الشواطئ المميزة برمالها البيضاء الناعمة مثل شاطئ كريبى الذى

يظهر يأروع المناظر الطبيعية عند سقوط اشعة الشمس عليه.

تسلق الجبال



يتمتع السياح فى الكاميرون بالقيام بالمغامرات المتنوعة و من اهمهم تسلق الجبال فيتمكنوا من رؤية معالم

الكاميرون السياحية من ارتفاعات الجبال ، و تتميز جبال الكاميرون بأنها اطول جبال افريقيا و هى جبال

ساحلية لها تصميمات رائعة كما انه يمكن تسلق تلك الجبال بأمان من خلال رحلات السفاري التى

تقام هناك باستمرار ، و تعد مدينة بويا اشهر المدن الكاميرونية التى يمكنك فيها تسلق الجبال.

مدينة ياوندي



تعد من أكثر اماكن السياحة فى الكاميرون التى تزخر بالمعالم و القطع الاثرية المختلفة علاوة على وجود

المشغولات اليدوية التى يحب السياح شرائها كأفضل هدايا تذكارية ، و قد كانتياوندي مدينة رائدة فى صناعة

العاج و تصديره لكثير من الدول.



هذه أبرز الصور التي أخترتها لكم

















الصورمن متحف





الصورمن متحف







وبجانب الأهمية السياحية لمدينة “ياوندى” نجدها تحتل أهمية إقتصادية وصناعية كبيرة للغاية فهى موطنا لكافة الحرف اليدوية وكانت رائدة فى صناعة العاج وقامت بتصديره لمختلف الدول وكان مصدرا هاما للدخل فى الكاميرون.