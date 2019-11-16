للمتزوجين ، وللمقبلين على الزواج .. كيف يفكر ، وكيف تفكر !

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



سنعرض في هذه الصفحة لغة كل من الرجل والمرأة ،

تلك اللغة التي هي أساس التفاهم بين الزوجين ، وأصل بناء الأسرة على رابط قوي متين يعينها على تخطي العقبات وتجاوز الصعاب التي يمكن أن تعوق مسيرة حياة الأسرة .

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أثناء كتابتي لهذه الكلمات حضرني قول معاوية ( لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها خلّيتها وإن خلوا مددتها )

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فعلاقة الرجل بالمرأة أشبه بتلك الشعرة التي يجب الحفاظ عليها من خلال فهم كل طرف لغة الآخر ، وفهم طريقة تفكيره ..

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إذن ,," كيف يفكر هو .. كيف تفكر هي "

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كيف يفكر هو ..



يختلف الرجل عن المرأة في طريقة التفكير وتحليل الوقائع ، والنظرة العامة للحياة والمواقف ..

فهو يستمع أكثر مما يتحدث ، وعندما يتحدث فهو واقعي ، يركز على الأمور المادية المحسوسة بعيدا عن الخيالات ،، وأفكاره غالبا تكون متسلسلة ومرتبة ومختصرة وفي الصميم .. فهو يقصد ما يقوله تماما ..

ولهذا يستخدم الرجل غالبا هذه الكلمات ،،

أرى ، أعتقد ، أظن .. وغيرها من الكلمات التي تعبر عن وظائف العقل ..

يسعى دائما نحو تحقيق أهداف تحقق له السلطة داخل المنزل وخارجه ..

يرى رجولته تتحقق بإثبات نفسه ماديا ،، و التمتع بالسلطة والقوامة وتوفير الحماية للمرأة ..

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كيف تفكر هي ..



المرأة هي كيان من المشاعر ، لذا فهي تتحدث أكثر مما تستمع ، تركز على الأمور العاطفية ،، تبحث في الرجل عن الأمن المتمثل في الإشباع العاطفي و التعبير اللفظي عن الحب والود ..

ويشيع في حديثها بعض الكلمات التي تعبر عن الحس و الشعور مثلا .. أشعر ، أحس .. وغيرها من الكلمات الدالة على العاطفة .

حديثها يحتكم لعاطفتها لذا يراه الرجل غالبا أنه خيالي غير منطقي ،، يفتقر إلى الموضوعية والتسلسل في الأفكار ،

يمكن أن تتحدث عن موضوع ما ثم تنتقل لموضوع آخر تباعا مما يجعل الرجل يشعر بعدم الترابط بين الفكرتين لأنها غالبا تنتقل إلى موضوع آخر قبل إنهاء الأول .. فربما نجده يقول

ما علاقة الموضوع الأول بالثاني ، الأمر الذي يجعله يشعر بالملل أو عدم فهم المرأة ..

المرأة ترى أهميتها عندالرجل تتحقق بمدى تعبيره عن حبه لها وتقديره لحاجاتها العاطفية ..

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أسباب الخلاف بينه وبينها ..



عدم فهم كل منهما لغة الآخر هو السبب الرئيس للخلافات بين الزوجين ،،



فالرجل يرى أن أولويات زوجته أمور تافهة لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع ،،



والمرأة ترى زوجها جافا ، قاسي لا يحبها ولا يهتم لاهتماماتها ،، ما يهمه هو عمله ...

الخلاف يبدأ عندما يحكم كل طرف على الآخر من زاويته الخاصة ،، بينما يقتضي الأمر أن ينظر كل طرف من زاوية الآخر ليتحقق التكامل بينهما ،،



فالرجل عقل الأسرة والمرأة قلبها ،

فكيف للجسد أن يستقيم دون أحدهما ..

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يختلف الأزواج والأولياء في الشخصيات والطباع ، فكل أسرة ناجحة متماسكة ستجد خلف هذا التماسك ،،

زوج متفهم ، مراعيا لعواطف زوجته ، مضحيا ،،

متغاضيا عن بعض الهفوات ..



ستجد زوجة تحترم قوامة زوجها ، تقدر سلطته ، تتجاهل الأخطاء التي قد تصدر عن زوجها ، تضحي ببعض رغباتها ..

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وكالعادة ،، أرحب بوجهات نظركم ،، وتجاربكم ..

وإضافاتكم ،،

وأتمنى أن يكون في المستوى المطلوب ..



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