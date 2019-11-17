كيف تأسس ابنك في الانجليزي - ملف روووووووووووعة

اصبحت اللغة الانجليزية هي الأساس في التعامل بين جميع دول العالم واصبح لابد على كل كل أب وأم ان يعلم طفله اللغه الانجليزية في سن مبكرة ، لكي يستطيع التكلم والتعامل في حياته في جميع المجالات سواء العمل او الدراسه أو السفر وعليه وفرنا لكم هذه الكراسة الرائعة لتأسيس اللغة الانجليزية للاطفال لكي يحافظوا علي مستواهم ويراجعوا ما درسوه .

اقدم لكم ملخص في اللغة الإنجليزية لتأسيس طفلك في اللغة الانجليزية .تعرف على جميع قواعد وأساسيات اللغة الإنجليزية والتي تمكنك من فهم وإستوعاب اللغة الإنجليزية في وقت قصير . ،طريقة مبسطة وسهلة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال لقد وضعت ملف pdf برابط مباشر جاهز للتحميل والطبع .

محتويات الكراسة :

1) مراجعة للحروف من A : Z

2) مراجعة الارقام بالانجليزية من 1 : 10

3) مراجعة منهج my friends

4) تدريبات علي تحدث الانجليزية



5) مراجعة لاعضاء الجسم بشكل مرح وممتع

6) مراجعة القواعد مثل ( الضمائر )

7-العائلة

8-طرق النطق باللغة الإنجليزية

والعديد من المواضيع تكتشفونها في الكراسة