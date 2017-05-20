قصتي.. كيف طورت نفسي في اللغة الإنجليزية

بسم الله الرحمن الرحيم الحياة منذ ولادتنا هي تحدي فقد بدأنا بأول تحدي لما خرجنا من الرحم الذي خلقنا فيه بطريقة صعبة ،ثم تحدينا في الحياة الجديدة لنكبر.. ولنعيش فكل مجالات الحياة المختلفة هي تحديات حتى ننجح ونصل إلى أهدافنا فلاشيئ يأتيك على طبق ساخن..وإن أتى فلن يكون طعمه كطعم النجاح الذي لا يعرفه إلا الناجحون أنا دعاء الجنات وبما أني في قسم تطوير الذات أردت أن أقسم معكم تجربتي في تحدي (اللغة الإنجليزية ) وكيف طورت نفسي لما كنت أدرس في المتوسطة كنت أتحصل على (تشجيع) وعلاماتي جيدة ماعادا اللغة الإنجليزية فدائما ما أحصل على علامة 5 أو 6 أو أقل يعني لم أكن أفهم في الإنجليزية شيئ غير الحروف والأرقام...لاشيئ لا أفهم الأسئلة أصلا.. فكيف أجيب؟؟؟؟ ليس العيب إذا لم تعرف شيئ لكن العيب إذا لم نتعلم وأنت قادر على ذلك لكن في يوم من الأيام وعند تصحيح للإختبارات في السنة الثالثة متوسط اعطاني الأستاذ الورقة فإذا بي أتحصل في الإنجليزية على العلامة 1 من 20 . هذا ما صدمني وبقيت أبكي طوال الحصة حتى أشفق علي الأستاذ وأضاف لي نقطتين من عنده!! لكن ما الفائدة ؟ وإلى متى ستشبعني صدقة الأستاذ هنا رفعت التحدي مع اللغة الإنجليزية -توكلت على الله- ورغم أننا كنا فقراء جمعت بعض المال واشتريت القواميس التالية عربي-english english-عربي english-english قواعد الإنجليزية ___ وغيرها من الكتب الخاصة باللغة الإنجليزية لا أقول أني في شهر واحد أصبحت جيدة في الإنجليزية لأن التطوير والتحدي يلزمه وقت طويل ، كنت دائما اكتب كلمات وشرحها بالإنجليزية أكتب جمل ، فقرات.. حتى أني جننتهم في المنزل لأني أصبحت أتكلم معهم تقريبا بالإنجليزية ، مثلا تناديني أمي فأجيبها what? ولما أسأل أمي أين الخبز أقول لها where is the bread --- بعدها وتحديدا في الثانية ثانوي (اي بعد ثلاث سنين من علامة 1) أصبحت ثاني واحدة في القسم في اللغة الإنجليزية مع الأستاذة التي لازلت لحد الآن أحبها وهي كذلك ، أصبح معدلي في الإنجليزية 17 والحمد لله وهذه الأستاذة صارمة أي ليس من السهل أن تتحصل عندها على علامة جيدة لكن كانت تمدحني دائما وتعطيني علامة 20 في التقويم المستمر لأنه كنت كثيرة المشاركة في حصتها وغير هذا أصبحت أعشق هذه اللغة حتى أن صديقاتي في شتى المجالات إذا طلب منهم أساتذتهم إنشاء موضوع أو فقرة بالإنجليزية أو مشروع يبحثن عني لكي أفعل ذلك وأساعدهم فقد أصبحت أنا معروفة بتفوقي في الإنجليزية كل ماتحتاج صديقاتي شيئ يبجثن عني أنا فقط. وكنت سعيدة بذلك --المهم إني تحديت ووصلت إلى ما أريد-- -إذا أردتم أن تصلوا إلى هدف حددوا الهدف ابذلوا الأسباب الصبر ثم الصبر والله هو الموفق قبل كل شيئ تحياتي^^