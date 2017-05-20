قصتي.. كيف طورت نفسي في اللغة الإنجليزية

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏20 ماي 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحياة منذ ولادتنا هي تحدي
    فقد بدأنا بأول تحدي لما خرجنا من الرحم الذي خلقنا فيه بطريقة صعبة ،ثم تحدينا في الحياة الجديدة لنكبر.. ولنعيش

    فكل مجالات الحياة المختلفة هي تحديات حتى ننجح ونصل إلى أهدافنا
    فلاشيئ يأتيك على طبق ساخن..وإن أتى فلن يكون طعمه كطعم النجاح الذي لا يعرفه إلا الناجحون

    أنا دعاء الجنات وبما أني في قسم تطوير الذات
    أردت أن أقسم معكم تجربتي في تحدي (اللغة الإنجليزية )
    وكيف طورت نفسي

    لما كنت أدرس في المتوسطة كنت أتحصل على (تشجيع) وعلاماتي جيدة ماعادا اللغة الإنجليزية فدائما ما أحصل على علامة 5 أو 6 أو أقل

    يعني لم أكن أفهم في الإنجليزية شيئ غير الحروف والأرقام...لاشيئ لا أفهم الأسئلة أصلا.. فكيف أجيب؟؟؟؟

    ليس العيب إذا لم تعرف شيئ
    لكن العيب إذا لم نتعلم وأنت قادر على ذلك
    لكن
    في يوم من الأيام وعند تصحيح للإختبارات في السنة الثالثة متوسط
    اعطاني الأستاذ الورقة فإذا بي أتحصل في الإنجليزية على العلامة 1 من 20
    .
    هذا ما صدمني وبقيت أبكي طوال الحصة حتى أشفق علي الأستاذ وأضاف لي نقطتين من عنده!!
    لكن ما الفائدة ؟
    وإلى متى ستشبعني صدقة الأستاذ
    هنا
    رفعت التحدي مع اللغة الإنجليزية
    -توكلت على الله-
    ورغم أننا كنا فقراء
    جمعت بعض المال واشتريت القواميس التالية
    عربي-english
    english-عربي
    english-english
    قواعد الإنجليزية
    ___
    وغيرها من الكتب الخاصة باللغة الإنجليزية
    لا أقول أني في شهر واحد أصبحت جيدة في الإنجليزية
    لأن التطوير والتحدي يلزمه وقت طويل ، كنت دائما اكتب كلمات وشرحها بالإنجليزية
    أكتب جمل ، فقرات..
    حتى أني جننتهم في المنزل لأني أصبحت أتكلم معهم تقريبا بالإنجليزية ، مثلا تناديني أمي فأجيبها
    what?
    ولما أسأل أمي أين الخبز
    أقول لها
    where is the bread
    ---
    بعدها وتحديدا في الثانية ثانوي (اي بعد ثلاث سنين من علامة 1) أصبحت ثاني واحدة في القسم في اللغة الإنجليزية مع الأستاذة التي لازلت لحد الآن أحبها وهي كذلك
    ، أصبح معدلي في الإنجليزية 17 والحمد لله وهذه الأستاذة صارمة أي ليس من السهل أن تتحصل عندها على علامة جيدة
    لكن كانت تمدحني دائما وتعطيني علامة 20 في التقويم المستمر لأنه كنت كثيرة المشاركة في حصتها
    وغير هذا أصبحت أعشق هذه اللغة
    حتى أن صديقاتي في شتى المجالات إذا طلب منهم أساتذتهم إنشاء موضوع أو فقرة بالإنجليزية أو مشروع يبحثن عني لكي أفعل ذلك وأساعدهم فقد أصبحت أنا معروفة بتفوقي في الإنجليزية كل ماتحتاج صديقاتي شيئ يبجثن عني أنا فقط. وكنت سعيدة بذلك
    --المهم إني تحديت ووصلت إلى ما أريد--
    -إذا أردتم أن تصلوا إلى هدف
    حددوا الهدف
    ابذلوا الأسباب
    الصبر ثم الصبر
    والله هو الموفق قبل كل شيئ
    تحياتي^^
     
    التعديل الأخير: ‏20 ماي 2017
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    دعاء الجنات, ‏20 ماي 2017
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    اختي
    شكرا نصائح راح تفيدني
    انا اود ان اتقن جيدا اللغة الانجليزية
    ولدي فرصة في هدا الصيف راح اتعلمها
     
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    مشاغب, ‏20 ماي 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ... لازم تتحدى باه توصل للهدف واللغة الإنجليزية رائعة.
    بارك الله فيك
     
    دعاء الجنات, ‏20 ماي 2017
    #3
  4. الشاب عبدالرحمن

    الشاب عبدالرحمن :: عضو مُشارك ::

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    قصه روعه بزااااااااااف وكنتمني الجميع يكون عنده روح التحدي من اجل الارتقاء بالذات وفقك الله
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    الشاب عبدالرحمن, ‏23 ماي 2017
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    آآآآمين.. ان شاء الله الجميع يقراها ويستفيد منها
    بارك الله فيك على المرور
     
    الشاب عبدالرحمن معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏23 ماي 2017
    #5
  6. Mårőųā Řāhïł

    Mårőųā Řāhïł :: عضو مُتميز ::

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    في مكان ما
    قصة روعة وفعلا تحديد الهدف والصبر هما مفتاح النجاح انشاء الله انا تاني نتمكن من اللغة التركية ونتقنها وشكرا
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Mårőųā Řāhïł, ‏23 ماي 2017
    #6
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ايه اختي مروة اسهل حاجة هي اللغة برك لازم تحدي.. ان شاء الله تنجحي وتتقنيها وتجي تشاركينا هنا
     
    Mårőųā Řāhïł معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏23 ماي 2017
    #7
  8. Snow pink

    Snow pink :: عضو مُشارك ::

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    الوادي
    A beutiful story and good carear for understend english ....and me ..ilove english very mach...
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Snow pink, ‏30 ماي 2017
    #8
  9. RIMA RIMAS

    RIMA RIMAS :: عضو منتسِب ::

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    سلام. الله عليكي انت من ابحث عنها أريد تعلم اللغة الانجليزية لكن تنقصني مهارة الحوار وكيف أكون جمل وانا ابحث عن شخص يتقن الانجليزية لكي نتحاور معا ويصحح لي الأخطاء و شكرا اذا موافقة انتظر الرد
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    RIMA RIMAS, ‏12 جويلية 2017
    #9
  10. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    شكرا على المرور الطيب(y)
     
    دعاء الجنات, ‏12 جويلية 2017
    #10
  11. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    اهلا بيك اختي ريما.. والله راكي جيتيني في وقت راني مشغولة بزاف بصح والله لي نقدر نساعدك فيها راني هنا كيما مانيش نتقنها 100بالمية علا خاطر عندي بزاف ملي حبست القراية ونسيت شويا وانا حبيت نمد التجربة تاعي باه يستفادو منها الأعضاء... وراح نعاون اختي قدر المستطاع... اسألي وانا نجاوبك بإذن الله
     
    دعاء الجنات, ‏12 جويلية 2017
    #11
  12. RIMA RIMAS

    RIMA RIMAS :: عضو منتسِب ::

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    معليش اختي عذرك مقبول انا تاني معنديش الوقت بصح حبيت نخصص على
     
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    RIMA RIMAS, ‏12 جويلية 2017
    #12
  13. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    شوفي من بعد او غدا ان شاء الله راح نعطيك خاصية سهلة لي كنت انا نستعملها بزاف ابداي بيها .. ومن بعد كملي
     
    دعاء الجنات, ‏12 جويلية 2017
    #13
  14. ibrahim4

    ibrahim4 :: عضو مُشارك ::

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    انا تعلمت
    انا تعلمت عبر مشاهدة الآفلام الحمد لله لم احتج الى غيرها
     
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    ibrahim4, ‏12 جويلية 2017
    #14
  15. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    انا في ذاك الوقت قليل لي عندو النت. وصح بالنت اسهل
     
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    دعاء الجنات, ‏12 جويلية 2017
    #15
  16. ibrahim4

    ibrahim4 :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على مرورك الحلو
     
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    ibrahim4, ‏12 جويلية 2017
    #16
  17. souss

    souss :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة واصلي على هذا الاصرار على التعلم
     
    souss, ‏24 جويلية 2017 على 15:18
    #17

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