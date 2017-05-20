قصتي.. كيف طورت نفسي في اللغة الإنجليزية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحياة منذ ولادتنا هي تحدي

فقد بدأنا بأول تحدي لما خرجنا من الرحم الذي خلقنا فيه بطريقة صعبة ،ثم تحدينا في الحياة الجديدة لنكبر.. ولنعيش

فكل مجالات الحياة المختلفة هي تحديات حتى ننجح ونصل إلى أهدافنا

فلاشيئ يأتيك على طبق ساخن..وإن أتى فلن يكون طعمه كطعم النجاح الذي لا يعرفه إلا الناجحون



أنا دعاء الجنات وبما أني في قسم تطوير الذات

أردت أن أقسم معكم تجربتي في تحدي (اللغة الإنجليزية )

وكيف طورت نفسي



لما كنت أدرس في المتوسطة كنت أتحصل على (تشجيع) وعلاماتي جيدة ماعادا اللغة الإنجليزية فدائما ما أحصل على علامة 5 أو 6 أو أقل

يعني لم أكن أفهم في الإنجليزية شيئ غير الحروف والأرقام...لاشيئ لا أفهم الأسئلة أصلا.. فكيف أجيب؟؟؟؟



ليس العيب إذا لم تعرف شيئ

لكن العيب إذا لم نتعلم وأنت قادر على ذلك

لكن

في يوم من الأيام وعند تصحيح للإختبارات في السنة الثالثة متوسط

اعطاني الأستاذ الورقة فإذا بي أتحصل في الإنجليزية على العلامة 1 من 20

.

هذا ما صدمني وبقيت أبكي طوال الحصة حتى أشفق علي الأستاذ وأضاف لي نقطتين من عنده!!

لكن ما الفائدة ؟

وإلى متى ستشبعني صدقة الأستاذ

هنا

رفعت التحدي مع اللغة الإنجليزية

-توكلت على الله-

ورغم أننا كنا فقراء

جمعت بعض المال واشتريت القواميس التالية

عربي-english

english-عربي

english-english

قواعد الإنجليزية

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وغيرها من الكتب الخاصة باللغة الإنجليزية

لا أقول أني في شهر واحد أصبحت جيدة في الإنجليزية