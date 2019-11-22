" لا تيأسوا من رحمةِ آلله " فإنّ لطفَه عاجل ،، فرجهُ قريب ،، وكرمهُ واسع...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

'لايليق لليأس بأرواح المؤمنين'

من أصدق العبارات التي قرأتها مؤخرا فالمؤمن لاييأس أبدا.

المؤمن يحزن إذا أصابته مصيبة، ولكن لايصل إلى ذلك لحد اليأس والقنوط، وذلك لأنه يعلم أن له رب كريم يتولى أمره ويصلح حاله ويغيره للأفضل، ويؤمن بقول الله جل وعلا

(إن مع العسر يسرا).

ولاتيأسوا من روح الله إنه لاييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون) قال سبحانه وتعالىولاتيأسوا من روح الله إنه لاييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون)

وكثير من الناس يتمنى الموت عندما تصيبه بعض الإبتلائات بل ويدعو على نفسه بالموت، وهذا لايصح.