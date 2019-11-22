" لا تيأسوا من رحمةِ آلله " فإنّ لطفَه عاجل ،، فرجهُ قريب ،، وكرمهُ واسع...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 1,267
- النقاط
- 571
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
'لايليق لليأس بأرواح المؤمنين'
من أصدق العبارات التي قرأتها مؤخرا فالمؤمن لاييأس أبدا.
المؤمن يحزن إذا أصابته مصيبة، ولكن لايصل إلى ذلك لحد اليأس والقنوط، وذلك لأنه يعلم أن له رب كريم يتولى أمره ويصلح حاله ويغيره للأفضل، ويؤمن بقول الله جل وعلا (إن مع العسر يسرا).
قال سبحانه وتعالىولاتيأسوا من روح الله إنه لاييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون)
وكثير من الناس يتمنى الموت عندما تصيبه بعض الإبتلائات بل ويدعو على نفسه بالموت، وهذا لايصح.
وكيف بك تيأس؟
ولك رب كريم عظيم رحمن رحيم هو أرحم بك من أمك، يبتليم ليمحصك وليكفر عنك من سيئاتك وليرفعك في الدرجات
جبار، يجبر قلبك وكسرك سبحانه وتعالى.
هو الشافي، يشفيك سبحانه جل وعلا.
تفكر في مرض سيدنا أيوب وكم دام هذا المرض، ولم ييأس وشفاه الله.
تفكر في محاربة قوم سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا لوط وسيدنا صالح لهم وكيف صبروا لهم إلى أن أتى وعد الله
تفكر في سيدنا موسى عليه السلام وقومه وماتعرضوا له من فرعون، ومع ذلك تعلقت قلوبهم بالله ولم ييأسوا ونجاهم الله.
تفكر في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أوذي صل الله عليه وسلم وكيف صبر لأنه يعلم أنه على الحق وسينصره الله.
تفكر في حال الصحابة الكرام وما تعرضوا له من أذى عذاب من المشركين ومع ذلك صبروا ولم ييأسوا، وتعلقت قلوبهم بالله ويؤمنون بصدق وعده سبحانه.
لاتيأس فلنا في الأنبياء والصحابة والتابعين عظة وعبرة.
فالأنبياء أحب العباد الى الله ومع ذالك تعرضوا للإبتلائات وصبروا، فاصبر ولاتيأس مهما حدث وارفع يدك بالدعاء فهو سلاحك المتين وحصنك الحصين وقوتك.
لايليق اليأس بأرواح المؤمنين فكن مؤمنا.
مما قرأت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
'لايليق لليأس بأرواح المؤمنين'
من أصدق العبارات التي قرأتها مؤخرا فالمؤمن لاييأس أبدا.
المؤمن يحزن إذا أصابته مصيبة، ولكن لايصل إلى ذلك لحد اليأس والقنوط، وذلك لأنه يعلم أن له رب كريم يتولى أمره ويصلح حاله ويغيره للأفضل، ويؤمن بقول الله جل وعلا (إن مع العسر يسرا).
قال سبحانه وتعالىولاتيأسوا من روح الله إنه لاييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون)
وكثير من الناس يتمنى الموت عندما تصيبه بعض الإبتلائات بل ويدعو على نفسه بالموت، وهذا لايصح.
وكيف بك تيأس؟
ولك رب كريم عظيم رحمن رحيم هو أرحم بك من أمك، يبتليم ليمحصك وليكفر عنك من سيئاتك وليرفعك في الدرجات
جبار، يجبر قلبك وكسرك سبحانه وتعالى.
هو الشافي، يشفيك سبحانه جل وعلا.
تفكر في مرض سيدنا أيوب وكم دام هذا المرض، ولم ييأس وشفاه الله.
تفكر في محاربة قوم سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا لوط وسيدنا صالح لهم وكيف صبروا لهم إلى أن أتى وعد الله
تفكر في سيدنا موسى عليه السلام وقومه وماتعرضوا له من فرعون، ومع ذلك تعلقت قلوبهم بالله ولم ييأسوا ونجاهم الله.
تفكر في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أوذي صل الله عليه وسلم وكيف صبر لأنه يعلم أنه على الحق وسينصره الله.
تفكر في حال الصحابة الكرام وما تعرضوا له من أذى عذاب من المشركين ومع ذلك صبروا ولم ييأسوا، وتعلقت قلوبهم بالله ويؤمنون بصدق وعده سبحانه.
لاتيأس فلنا في الأنبياء والصحابة والتابعين عظة وعبرة.
فالأنبياء أحب العباد الى الله ومع ذالك تعرضوا للإبتلائات وصبروا، فاصبر ولاتيأس مهما حدث وارفع يدك بالدعاء فهو سلاحك المتين وحصنك الحصين وقوتك.
لايليق اليأس بأرواح المؤمنين فكن مؤمنا.
مما قرأت.