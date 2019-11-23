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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب
تحوي هذا الرسالة على بعض الأحكام في امور الجهاد و التكفير و الأنتحار و المظاهرات و الأغتيالات و التفجيرات و الطاعة بالمعروف لولاة المر و الوفاء بالعهود و المواثيق و قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق و غير ذلك من كلام علمائنا الأجلاء، كما اضاف المؤلف إليها ما رأه مناسب راجيا من الله ان ينفع بها من وصلت إليه.
للتحميل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب
تحوي هذا الرسالة على بعض الأحكام في امور الجهاد و التكفير و الأنتحار و المظاهرات و الأغتيالات و التفجيرات و الطاعة بالمعروف لولاة المر و الوفاء بالعهود و المواثيق و قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق و غير ذلك من كلام علمائنا الأجلاء، كما اضاف المؤلف إليها ما رأه مناسب راجيا من الله ان ينفع بها من وصلت إليه.
للتحميل:
تحميل كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب pdf
تحميل كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب pdf
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