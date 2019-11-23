تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب

تحوي هذا الرسالة على بعض الأحكام في امور الجهاد و التكفير و الأنتحار و المظاهرات و الأغتيالات و التفجيرات و الطاعة بالمعروف لولاة المر و الوفاء بالعهود و المواثيق و قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق و غير ذلك من كلام علمائنا الأجلاء، كما اضاف المؤلف إليها ما رأه مناسب راجيا من الله ان ينفع بها من وصلت إليه.

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للتحميل:
www.noor-book.com

تحميل كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب pdf

تحميل كتاب تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب pdf
www.noor-book.com www.noor-book.com
 
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